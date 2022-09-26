Факты, которые нужно знать о российской звезде ММА Сайгиде Изагахмаеве

Дагестанский феномен и протеже легенды ММА Хабиба Нурмагемедова, Сайгид Изагахмаев (20-2) возвращается в ринг ONE Championship в рамках карда ONE 161.

Дагестанский феномен и протеже легенды ММА Хабиба Нурмагемедова, Сайгид Изагахмаев (20-2) возвращается в ринг ONE Championship в рамках карда ONE 161.

После громкого январского дебюта в крупнейшем азиатском промоушене боевых единоборств, где уроженец Махачкалы удушающим приемом победил Джеймса Накашиму, популярный в России боец встретится с новым соперником — китайским бойцом Джанг Липенгом (13-11). Что нужно знать о восходящей звезде легкого дивизиона ONE?

#1 Он — близкий друг и протеже Хабиба Нурмагомедова

28-летнего бойца связывают теплые и близкие отношения с Нурмагомедовым, которого он считает своим старшим братом и наставником. Изагахмаев начал тренироваться с отцом Хабиба — Абдулманапом Нурмагомедовым — 16 лет назад.

После ухода из большого спорта, Хабиб направил свои усилия как на развитие бизнес-проектов, так и на помощь новому поколению спортсменов смешанного стиля. Сайгид — один из бойцов, кого «Орел» взял под свое крыло.

Тренировки под руководством Нурмагомедовых дали свои плоды: послужной список из 20 побед и только двух поражений впечатляет. До подписания в ONE Изагахмаев выступал в исключительно в российских промоушенах (кроме одного поединка в Абу-Даби). Его победы были одержаны над соотечественниками, а редкие поражения приходились на соперников из Бразилии и США. Попутно он добавил в свою коллекцию несколько наград, включая титул чемпиона Gorilla Fighting в полусреднем весе.

#2 Он тренируется с лучшими

Помимо тренировок со знаменитой семьей Нурмагомедовых на их родине в Дагестане, Изагахмаев пошел по стопам «Орла» и отправился в Северную Америку, чтобы улучшить свои спортивные навыки.

Он много тренировался во всемирно известной Американской академии кикбоксинга у главного тренера Хавьера Мендеса, а также у бывшего чемпиона мира в двух дивизионах Даниэля Кормье вместе с большой командой элитных спортсменов.

#3 Он — мастер грэпплинга

Борьба — синоним Дагестана, и доминирующий стиль Изагахмаев этому только подтверждение. Как и многие дагестанцы, он тренируется на матах с раннего возраста, и это видно, как по его подходу к борьбе, так и по его результатам: 65% побед Сайгид одержал сабмишеном.

Он удачно объединил взрывную и высокотехничную борцовскую технику с впечатляющим репертуаром приемов из джиу-джицу. Результыт — 14 побед сабмишенами, контракт с ONE и впечатляющая дебютная победа на международной арене против ветерана промоушена Джеймса Накашимы (12-3).

#4 Он очень любит свой мотоцикл

Свободное от спортзала время Изагахмаев часто проводит за рулем мотоцикла. Гонки по бездорожью, как и бои смешанного стиля, вызывают приток адреналина. Неудивительно, что Сайгид выбрал именно такое хобби.