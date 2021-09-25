«Саша — враг. У нас личные разборки». Новые слова Дацика про Емельяненко

Вячеслав Дацик за минуту сломал Рэнди Рэндайна, нокаутера из Великобритании, и после этого заговорил про Александра Емельяненко.

Вячеслав Дацик за минуту сломал Рэнди Рэндайна, нокаутера из Великобритании, и после этого заговорил про Александра Емельяненко.

В этом году у Дацика четыре победы. Три по боксу: над Тайсоном Дижоном (дважды) и Даниялом Эльбаевым. И одна по правилам кулачных боев, но в перчатках для ММА. Угол британца Рэндайна выбросил полотенце, после второго нокдауна. Бой продолжался около минуты.

— Мне дали две недели отпуска, дали волю после Танка (имеет в виду бой с Даниялом Т-34 Эльбаевым). Я набрал вес, сейчас я уже не 118-120, а уже 130 кг. Спарринг-партнеров пока не было, я две недели в качалку походил, набрал банки, а дыхание и скорость упали, мышцы забил. — рассказывает Дацик про свою актуальную форму. — Две недели в Нижнем Новгороде перед боем раскидывали руки, восстанавливал дыхалку, всякие упражнения на резине делали, по парку бегали каждый день.

Сейчас перед боем в раздевалке надоели: он всех нокаутирует, удары на колган нельзя принимать, осторожнее. А у него в итоге кулаки из мякиша.

— Владимир Хрюнов сказал нам, что вы забиваете Александру Емельяненко стрелку. Так ли это?

— Вопрос в Саше. Когда? Он же уже должен был пройти медкомиссию и подписать контракт. Приезжал в Федерацию бокса, но медкомиссию не прошел, контракт не подписал, только поговорили, обсудили. Его менеджер, Азамат, дал добро, но Саша пока набирает форму, готовится. Когда будет готов, он скажет, выйдет, я так думаю, против меня. Пока Азамат, наверное, думает, что он не в той кондиции, чтобы Сашу выпускать против меня.

Вячеслав Дацик / Фото: © Федерация Бокса России

— А что значит «не прошел медкомиссию»?

— Думаю, что в этом году или в начале следующего бой состоится. У нас велись переговоры еще до боя с Артемом Тарасовым, Саша должен был пройти медкомиссию в федерации бокса и на подписание контракта не приехал. Он подписал контракты на 3-4 легких боя, и пока он от меня гасится, бегает. Пускай наберет форму, потому что с перепоя тяжело выйти. Он долго пил, но восстанавливается Саша быстро, посмотрим. Думаю, будет хороший бой.

— А вы думаете в своей сегодняшней форме он не готов к бою с вами?

— Думаю, бой бы закончился за один раунд.

— А в каких перчатках?

— Да вообще без разницы. Хоть по бирманским правилам — только с Сашей так и можно: бинты, клей, морская галька и круг из горящих кольев. Хорошее урегулирование нашего спора, который идет с 2009 года.

— Вы видели видео, которое выставил менеджер Емельяненко Азамат, где его приводят в чувство после тяжелого периода?

— Не-е, не видел. Но я пару его интервью посмотрел, где он с перепоя что-то говорил. Но понятное дело, что бухло — это зло, до добра не доводит.

— Его можно похвалить, что он сумел провести бой после такого состояния?

— Молодец, взял себя в руки, перестал бухать, начал тренироваться, набирает форму. Я бы на его месте еще сжег все алкогольные заводы, чтобы опять не вернуться в это пекло. Все-таки лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником.

— Вы сейчас сильнее того Дацика, который выступал в нулевые?

— Да не, ну я столько лет сидел в тюрьме, конечно, моральная закалка у меня как надо, но в молодости здоровье было и керосином просто дышал. Сейчас на восстановление больше времени уходит. В молодости мог сутками бегать, тренироваться, неделю не спать и выходить на бой с температурой 39, и восьмерку за месяц проводить. Сейчас, правда, на бой выходил тоже температура была 37 с копейками, но все в порядке.

— Как будто бы у вас сейчас самый успешный год в карьере.

— Раньше мы бои проводили пятницу-субботу-воскресенье в «Тундре» и потом на неделе еще в «Конти» (бар и казино в Санкт-Петербурге. - "Матч ТВ"), вот это бои были, просто раньше камер не было.

— Перед вами дрался Павел Шульский — он интересен как соперник?

— Зачем нам со своими биться? Надо бить врагов. Александр Емельяненко? Это враг, у нас личные разборки. А так, кого дадут, того и будем бить, я хоть сейчас готов следующий бой провести.

— Сейчас, когда смотрите видео, из 2010 года, где вы сидите рядом с камином, с мечами и говорите Емельяненко, что он не прав, потому что забил свои тюремные наколки, не кажется, что тогда чуть пережестили?

— Да нет, я все правильно сказал. А в чем я не прав, заедьте на любую зону, спросите людей. Вам все ответят, а звезды тучками забивать это вообще некрасиво. Захар (зовет человека из своей компании. — «Матч ТВ»), ответь на вопрос, что делают с людьми, которые звезды тучками забивают.