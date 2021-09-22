Рефери били по голове, вырвали клок волос — он сбежал с Олимпиады. Вспоминаем боксерский скандал в Сеуле-88

Рассказывает Сергей Лисин.

Рассказывает Сергей Лисин.

Все знают Роя Джонса-младшего . Большинство знает о том, что американца лишили золотой медали Олимпиады в Сеуле в 1988-м, где он выступал еще среди любителей, благодаря несправедливому судейству в пользу хозяина Игр Пак Си Хуна . Об этом, можно сказать, написана не одна книга, снят не один документальный фильм.

. Большинство знает о том, что американца лишили золотой медали Олимпиады в Сеуле в 1988-м, где он выступал еще среди любителей, благодаря несправедливому судейству в пользу хозяина Игр . Об этом, можно сказать, написана не одна книга, снят не один документальный фильм. Но был на том боксерском турнире Олимпиады еще один, гораздо более серьезный скандал, оставшийся незамеченным просто потому, что случился во время предварительных боев. Произошел он ровно 33 года назад, 22 сентября 1988-го.

Для того чтобы понять причины странного судейства боксерского турнира на ОИ-88, нужно обратиться к предыдущим, еще более забытым сейчас Играм — Лос-Анджелесу 1984 года, где соцлагеря не было и, соответственно, нормального освещения событий тех Игр в СССР — тоже. Тогда южнокорейская сборная по боксу собиралась сняться с турнира, так как, по их мнению, судейство встреч корейцев с представителями США было в пользу хозяев. Но эти претензии остались без ответа.

И вот четыре года спустя корейцы, видимо, решили вернуть должок.

Зал «Чамсил», бой в категории до 54 кг, встречаются Пен Джон Иль и болгарин Александр Христов. Зал полон, бокс в Южной Корее крайне популярен, большинство людей на трибунах — местные. Рефери в ринге — новозеландец Кит Уокер.

Это был второй круг предвариловки, в первом Пен Джон Иль прошел француза Августина (5:0), а Христов — суданца Анока (4:1).

По классике любительского бокса, да еще и в легких весовых категориях, о нокауте речи не шло. В первом раунде по очкам боксеры шли ровно, но затем кореец начал боксировать совсем грязно — он ударил болгарина головой и несколько раз проводил удержания. Уокер вынес Пен Джон Илю предупреждения, которые стоили корейцу очков. В результате бой завершился со счетом 4:1 в пользу болгарина, Уокер поднял его руку, объявляя победителя боя — вот, как это было.

И вот тут начался ад (здесь можно посмотреть, как это было). Корейский тренер зашел в ринг и напал на рефери. Затем другой тренер, также представитель Южной Кореи, подбежал и ударил Уокера ногой в корпус. На ринг полетели стулья и мусор из зала — их туда выбрасывали зрители.

Полиция и служба безопасности начали готовить эвакуацию рефери, но это потребовало некоторого времени. Когда все было уже почти готово, в ринг зашел еще один человек, на пиджаке которого был логотип Игр, это означало, что перед нами представитель оргкомитета, — и присоединился к избиению Уокера.

Того с трудом увели с ринга и из зала. Затем пострадавшего осмотрел врач, обнаружив синяки на лице и теле, следы ударов по голове и вырванные волосы. Все это было болезненно, но жизни и здоровью рефери не угрожало (еще одно видео того инцидента).

Тем временем на ринге никто не собирался завершать протест — Пен Джон Иль отказался его покидать, устроив «сидячую забастовку». Так как ринг оказался заблокирован, а расписание олимпийского турнира никто не отменял, бои пришлось перенести на второй ринг, стоявший в нескольких метрах от первого. Понятно, что в этой обстановке другим боксерам было, мягко говоря, некомфортно — зрители продолжали бушевать, официальные лица выясняли отношения. Забастовка Пен Джон Иля продолжалась порядка 70 минут, потом свет в зале выключили, бои остановили полностью. Кореец установил новый рекорд в этом весьма своеобразном рейтинге — предыдущее достижение равнялось 51 минуте и датировалось Олимпиадой 1964 года в Токио.

В итоге, когда кореец все-таки ушел, зрители провожали его как победителя встречи, а рефери Уокер в это время отсматривал повторы, чтобы убедиться в верности принятых решений:

— Я мог дисквалифицировать его во втором раунде, когда его тренер и помощник тренера поднялись к канатам ринга. Я поступил правильно, и посмотрите, что произошло. Это катастрофа для бокса.

Затем, заехав за вещами, новозеландец первым же рейсом покинул Корею:

— Я боюсь за свою жизнь. Вот почему я лечу домой первым же самолетом. Я больше никогда не буду судить.

Последствия произошедшего не заставили себя ждать — были отстранены от работы на Играх пять южнокорейских чиновников и четыре тренера — все они участвовали в нападении на Уокера. Просмотр видео позволил заподозрить, что к избиению присоединился даже один из охранников, снявший желтый пиджак, чтобы не быть идентифицированным.

Оргкомитет Игр обещал, что санкции будут вынесены только после завершения Олимпиады. Однако в лучших традициях Азии после ОИ все как-то забылось и поросло мхом, толком никого не наказали, более того, в истории осталась лишь рекордная 70-минутная забастовка корейского боксера, но не избиение рефери.

Болгарин Христов прошел до финала, где проиграл Кеннеди Маккинни, будущему чемпиону среди профессионалов в легчайшей весовой категории по версии IBF. Сам Христов в профессионалах не боксировал.

Пен Джон Иль перешел в профессионалы в 1990-м и с 28 марта по 23 декабря 1993 года владел поясом чемпиона по версии WBC.

Судьба Кита Уокера не отслеживается, видимо, он действительно больше никогда не выходил в ринг как рефери.

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