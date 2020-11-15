Он выиграл 37 из 37 боев и ведет серию из шести нокаутов. В боксе появился улучшенный Флойд Мейвезер

Никто не может побить Теренса Кроуфорда.

Никто не может побить Теренса Кроуфорда.

Что случилось?

14 ноября Теренс Кроуфорд боксировал в Лас-Вегасе с Келлом Бруком из Великобритании. На кону стоял титул чемпиона WBO, но побить Теренса Кроуфорда в современном боксе выглядит престижнее любого титула, и у Келла Брука сначала это будто бы получалось. После трех раундов он вел на карточках двух судей. Проблема была только в том, что Кроуфорда еще никто не побеждал в 36 поединках, и после второго раунда он снова показал почему.

За 40 секунд до конца второго раунда Кроуфорд применил свою первую суперспособность: поменял стойку и стал боксировать как левша. До этого момента у Брука проходил острый джеб, и искавший варианты Кроуфорд слишком много времени проводил без ударов. Встав в левшу, Теренс стал лучше защищаться от длинных прямых ударов, немного сократил дистанцию, начал стоять ближе к сопернику и наконец хорошо попал.

Это случилось в четвертом раунде: Кроуфорд очень долго дергал передней рукой, показывал удар по животу и запустил в обвод блока что-то среднее между джебом и боковым с передней руки. Попал куда-то в район виска, соперника отбросило на канаты. Кроуфорд хищно нанес еще два удара, поскольку поплывший Брук с точки зрения правил не был в нокдауне. А вот физически, конечно, был.

Рефери Тони Уикс остановил бой, посчитал до восьми — после этого Бруку оставалось ровно 10 секунд. Кроуфорд нокаутировал Келла Брука быстрее, чем это сделали Геннадий Головкин и Эррол Спенс-младший.

Кто он такой?

Теренсу Кроуфорду 33 года, статистика в боксе 37-0, в 2018 году он поднялся из весовой 63,5 в 66,6 кг. Его карьера в профессионалах продолжается с 2008 года после того, как Кроуфорд не смог поехать на Олимпиаду в Китай. Рейтинг ESPN определяет его как лучшего боксера мира вне зависимости от весовых категорий (далее — Саул Альварес, Наоя Инуэ и Эррол Спенс). The Ring — ставит на третье место после Альвареса и Инуэ. Статистический ресурс boxrec — на пятое. Среди 20 лучших боксеров мира Кроуфорд выделяется самым большим количеством побед при отсутствии поражений.

Он родился в Омахе, городе с полумиллионным населением в самой середине США. Тепло общается в социальных сетях со звездой американской борьбы Джорданом Барроузом и любит носить вязанные шапочки. В 2017-м Кроуфорд стал первым боксером за 12 лет, кому удалось собрать у себя четыре чемпионских пояса. В то же время в его инстаграме было 150 тысяч подписчиков (сейчас — 650). Смешная цифра для Ольги Бузовой или мира смешанных единоборств.

Истории Кроуфорда — джентльменский набор боксера из США. Его самая цитируемая фраза в России никак не связана с боксом: «Мне выстрелили в голову! Я еду в больницу», — эти слова Кроуфорд сказал своей сестре после того, как поиграл в кости где-то в городе в 2008 году. Пуля прошла по касательной.

В 2016-м Теренс настолько странным способом забрал машину из автосалона, что его приговорили к 52-м дням тюремного заключения.

В свободное от бокса и от игры в кости время Кроуфорд ездит с благотворительными миссиями в Африку. Сестра боксера рассказывает, что в 20-летнем возрасте в составе сборной США Кроуфорд уехал на любительские соревнования в Латинскую Америку и раздал местным всю свою экипировку, увидев, в каких условиях живут боксеры.

Как Кроуфорд заменил Хабиба

Боксерская биография Кроуфорда пересекается с тремя российскими фамилиями. Долгое время Теренс работал как спарринг-партнер бывшего чемпиона Тимоти Брэдли. Говорили, что Брэдли, будучи семьянином и очень спокойным человеком, сильно повлиял на воспитание Кроуфорда. А также Брэдли поспособствовал тому, чтобы на Теренса обратили внимание.

В 2013 году Теренс Кроуфорд заменил Хабиба Аллахвердиева в бою с Бриедисом Прескоттом. Через полгода побил Андрея Климова. А в 2017-м мог бы драться за четыре чемпионских пояса с Эдуардом Трояновским, но вместо Трояновского к Кроуфорду приехал Джулиус Индонго, нокаутировавший Эдуарда в Москве.

Кроуфорд нокаутировал Индонго за три раунда, взял четыре чемпионских пояса и сразу же поднялся в весе.

Можно ли считать его новым Мейвезером

Бой между Флойдом Мейвезером-младшим (слева) и Мэнни Пакьяо. / Фото: © Reuters

У тех, кто не любит Флойда, существует теория, что он появился в максимально удачное время. Огромное количество боксеров накопили популярность, но истратили здоровье. И в итоге Флойду было чуть проще стать тем, кто побил Артуро Гатти, Рикки Хаттона, Заба Джуду, Оскара де Ла Хойю, Хуана Маркеса, Мигеля Котто, Мэнни Пакьяо и всех тех, кто невольно делает его лучшим в истории.

В сравнении с Кроуфордом важно, что к 33 годам Мейвезер одержал всего на три победы больше (40-0), но фамилии его пяти последних соперников звучали так: Маркес, Хаттон, Де Ла Хойя, Балдомир, Джуда. Просто сравните — Кроуфорд в последних пяти боях побил Брука, Каваляускаса, Хана, Беннавидеса и Хорна. Опубликованные гонорары Круфорда в этих боях колеблются от 3 до 5 миллионов долларов. Флойд в этот же момент карьеры уже начал зарабатывать в десятках миллионов, получив 25 миллионов за Маркеса и не меньше за Де Ла Хойю.

В пользу Кроуфорда можно лишь сказать, что стилистически он выглядит, как бьющий Мейвезер: с той же защитой, но гораздо более тяжелыми ударами. У Флойда 27 из 50 боев были закончены досрочно, у Кроуфорда уже сейчас 28 досрочных побед.

С кем ему драться

Несмотря на 37-0 и статус бывшего абсолютного чемпиона, ресурс boxrec.com отправляет Кроуфорда только на второе место среди всех боксеров мира в этом весе. Первый — 30-летний Эррол Спенс с 26-ю победами в 26 боях (21 нокаут). Спенса и Кроуфорда ведут разные промоутеры, они выступают на разных телеканалах. От отчаяния в дело вступают даже родственники. Сестра Теренса Кроуфорда стала ньюсмейкером, когда пришла в комментарии к одной из записей Спенса и принялась требовать от него подраться против Теренса.

К сожалению, за этот бой пока не готовы заплатить так много, как обычно платили за бои такого калибра. И главное, Кроуфорд и Спенс пока еще могут зарабатывать, на растрачивая ноль поражений друг на друга. Как спортсмены в текущей форме они могут оказаться боксерами более высокого уровня, чем даже Мейвезер и Пакьяо к моменту своего боя, но они принципиально проигрывают и Флойду, и Мэнии в масштабах и потенциальных доходах.

Именно поэтому сам Теренс Кроуфорд называет Мэнни Пакьяо одним из своих желаемых соперников. 17 декабря Мэнни исполнится 41 год, он идет на серии из трех побед, и если согласится на бой с Кроуфордом (или кем-то другим), это будет его 70-й бой в профессиональной карьере.

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