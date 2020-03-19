Хабиб vs Тони — 30 дней до боя. Турнир перенесут из-за коронавируса

Запланированный на 18 апреля в Нью-Йорке UFC 249 переносят в пространстве, но не во времени.

Запланированный на 18 апреля в Нью-Йорке UFC 249 переносят в пространстве, но не во времени.

Официальное заявление

Сегодня на официальном сайте UFC появилось официальное заявление организации, которое, как это и бывает с официальными заявлениями, подтвердило все новости последней недели. UFC 249 с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона точно не состоится в Бруклине (Нью-Йорк) в «Барклайз центре». «Владельцы билетов могут потребовать полного возврата денежных средств… UFC с нетерпением ждет возвращения в Бруклин», — говорится в тексте сообщения.

Как все было

По новостям про этот бой легко отследить, насколько быстро развивается ситуация:

12 февраля. Хабиб улетает в США, чтобы начать подготовку в Сан-Хосе (Калифорния).

1-7 марта. Девушка-боец и медик по совместительству проводит инструктаж в зале Хабиба. На обсуждение выносится вопрос — должны ли бойцы пожимать руки после тренировок.

7 марта. Хабиб и Тони Фергюсон дают пресс-конференцию. Хабиб просит не спрашивать про коронавирус. Дэйна Уайт говорит, что UFC не планирует отменять турниры.

8 марта. UFC (еще не знает, что) проводит последний полноценный турнир UFC 248 — со зрителями и в Лас-Вегасе.

15 марта. Мероприятие в Бразилии становится первым турниром промоушена без зрителей.

16 марта. Президент США Дональд Трамп рекомендует не собираться в группы больше 10 человек.

17 марта. Зал АКА, где тренируется Хабиб, закрывают для посещения. Как и другие залы в США.

Как тренируется Хабиб?

Коротко — в изоляции. Главный тренер Нурмагомедова в США, Хавьер Мендес, в интервью ESPN, уже сказал, что в зал АКА может попадать только Хабиб и никто кроме. Тут на самом деле можно предположить, что для полноценной тренировки в ММА не требуется больше 10 человек и Хабиб вполне может тренироваться, не нарушая предписаний президента США.

Тони Фергюсон, вероятно, также продолжает тренировки. Ранее Фергюсон рассказывал, что собирает вокруг себя только самых необходимых людей и готовится к бою в Южной Калифорнии, самоизолируясь от общества. Даже если его (общество) не атакует коронавирус.

Где может пройти турнир?

Лимит в 10 человек на мероприятии, установленный Дональдом Трампом, делает почти невозможным проведение турниров в США даже без зрителей. Внимание приковано к заявлению Дэйны Уайта, пообещавшего любой ценой провести мероприятие. Очевидно, прямо сейчас речь идет о поиске страны, которая как минимум физически и юридически будет готова принять у себя UFC 249. Версия о том, чтобы провести турнир на авианосце, уже не выглядит смешно (у UFC есть рабочие отношения с министерством обороны США, организация проводит турниры на военных базах, а бойцы — семинары для солдат), но даже это не решает вопрос с 10-ю присутствующими в одном помещении одновременно.

Ограничение в 10 человек лишает UFC главного конкурентного преимущества — отсутствие необходимости в зрителях. В отличие от турниров по теннису или фигурному катанию, бой Хабиб — Фергюсон должен был принести основную часть денег, продаваясь через систему платных трансляций. Но даже трансляцию сложно организовать, если в помещении не может находиться больше 10 человек.

За пределами США UFC, должно быть, заинтересована в тех странах, что располагаются в том же часовом поясе. Требования канадского правительства к безопасности не менее строгие, чем в США. Там остановлены национальные спортивные чемпионаты и отменено несколько крупных турниров.

Бразилия и Мексика пока выглядят государствами, которые в теории могли бы принять у себя турниры без зрителей. Технически это можно было бы представить как два частных самолета — на них прилетают бойцы вместе с командами и техническим персоналом. Потом все эти люди под особым контролем попадают в гостиницу и на площадку, но это и увеличивает стоимость, и не гарантирует проведение турнира. Неизвестно, как будет усугубляться эпидемиологическая обстановка в каждой из стран.

Абдулманап Нурмагомедов / Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Отец Хабиба предложил Дубай или Абу-Даби. Промоутер Владимир Хрюнов — Россию (где во многих городах уже запрещены любые массовые мероприятия). В каждом случае бойцам как минимум придется радикально менять часовой пояс в последний месяц подготовки. У Арабских Эмиратов, начиная с этой недели, ужесточаются правила въезда для граждан других государств: Дубай временно приостанавливает выдачу виз в аэропорту, Абу-Даби отменяет все массовые мероприятия.

Обнадеживает только одно: UFC объявила об отмене трех следующих турниров, но настаивает, что проведет бой Хабиба. Вероятнее всего, организация прямо сейчас считает, сколько человек минимум должно находиться в помещении, чтобы состоялся полноценный бой и его трансляция. Определив количество человек, UFC останется лишь найти страну, которая согласится их принять.

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