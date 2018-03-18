Последняя командная гонка сезона. Онлайн мужской эстафеты

Коньки

Юсков взял серебро в Минске и стал обладателем Кубка мира

Футбол

Станислав Черчесов: «Знаю о желании Дзюбы играть, но не стоит концентрироваться только на нем»

Биатлон

Максим Цветков: «Эта Олимпиада была моей целью. Сейчас не уверен, что у меня еще 4 года будет мотивация»

Футбол

Александр Селихов: «Сходил на выборы, никаких нарушений не заметил»

Биатлон

Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины

Футбол

Спортивный директор «Тамбова»: «Если Талалаев захочет, будем играть в манеже до конца сезона»

Футбол

«Интер» разгромил «Сампдорию», Икарди оформил покер

Хоккей

Рассказов еще на два сезона останется в Хабаровске

Лыжные гонки

Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования

Паралимпизм

В Пхенчхане закрылись Паралимпийские игры 2018 года

Футбол

Боруссия Д- Ганновер. 1:0. Миши Батшуайи

Футбол

Ницца - ПСЖ. Плотный удар Балотелли

Футбол

«Севилья» в гостях уступила «Леганесу»

Футбол

Огбонна заменил Кьеллини в составе сборной Италии

Футбол

Сампдория - Интер. 0:5. Мауро Икарди

Зимние виды

Голикова победила на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Футбол

Ницца - ПСЖ. Рабио направил мяч мимо ворот

Футбол

СМИ: Дзюба сможет сыграть против «Зенита» при условии выплаты 120 тысяч евро

Футбол

Сампдория - Интер. 0:4. Мауро Икарди

Футбол

Игнатьев и Кузяев выполняют беговые упражнения во время тренировки сборной России

Футбол

Ницца - ПСЖ. 1:1. Анхель Ди Мария

Футбол

Гибсон отстранен от тренировок «Сандерленда» после вождения в нетрезвом виде

Футбол

Ницца - ПСЖ. 1:0. Аллан Сен-Максимен

Футбол

Ницца - ПСЖ. Кавани пробил в штангу

Волейбол

Волейбол. 1/4 финала. Локомотив-Новосибирск - Динамо-М

Биатлон

Российские биатлонисты проголосовали на выборах президента РФ в Осло

Футбол

Сампдория - Интер. 0:3. Мауро Икарди

Футбол

Серхио Рамос не сыграет с «Жироной»

Футбол

Сампдория - Интер. 0:2. Мауро Икарди (пенальти)

Футбол

Сампдория - Интер. 0:1. Иван Перишич

Биатлон

Дорен-Абер провела последнюю гонку в карьере

Коньки

Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал

MMA/Единоборства

Дзюдо. «Турнир Большого шлема»

Футбол

Калинич может покинуть «Милан»

Биатлон

Кайшева уступила Мякяряйнен ходом 39 секунд, Виролайнен была медленнее японки