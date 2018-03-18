Последняя командная гонка сезона. Онлайн мужской эстафеты

Последняя командная гонка сезона. Онлайн мужской эстафеты

16:24
На последнем этапе Кубка мира в Тюмени будут разыгрываться только личные награды

• Восьмой этап Кубка мира проходит в норвежском Холменколлене

• Состав сборной России на эстафету: Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин

• На данный момент наша команда занимает шестое место в зачете эстафет

• В прошлом сезоне российские биатлонисты взяли малый хрустальный глобус в этой дисциплине

• Заключительный этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта

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Фото: Союз Баитлонистов России

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