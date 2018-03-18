Последняя командная гонка сезона. Онлайн мужской эстафеты

• Восьмой этап Кубка мира проходит в норвежском Холменколлене
• Состав сборной России на эстафету: Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин
• На данный момент наша команда занимает шестое место в зачете эстафет
• В прошлом сезоне российские биатлонисты взяли малый хрустальный глобус в этой дисциплине
• Заключительный этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта
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Фото: Союз Баитлонистов России
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