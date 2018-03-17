Цветков показал свой лучший результат сезона!

• Победа за Фуркадом
• Шипулин также выступил неплохо - поднялся на 11 мест. Финишировал седьмым.
• У Гараничева не заладилась стрельба и он пришел 14-м.
• В воскресенье в Холменколлене состоится мужская эстафетаОткрыть видео
Финиш гонки преследования.Открыть видео
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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