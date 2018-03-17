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Цветков показал свой лучший результат сезона!

Цветков показал свой лучший результат сезона!

17:16
Поднялся с 28-го места на 4-е.

• Победа за Фуркадом

• Шипулин также выступил неплохо - поднялся на 11 мест. Финишировал седьмым. 

• У Гараничева не заладилась стрельба и он пришел 14-м. 

• В воскресенье в Холменколлене состоится мужская эстафета

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Финиш гонки преследования. 

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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