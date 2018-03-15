Онлайн женского спринта из Холменколлена

- До конца сезона биатлонистам осталось выступить в Холменколлене и Тюмени
- Стартовые номера российских спортсменок в спринте: Екатерина Юрлова-Перхт - 2-я, Ульяна Кайшева - 20-я, Дарья Виролайнен - 43-я, Виктория Сливко - 76-я, Светлана Миронова - 96-я
- Стартовые номера конкуренток: Лаура Дальмайер (Германия) - 3-я, Анастасия Кузьмина (Словакия) - 13-я, Доротея Вирер (Италия) - 21-я, Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 25-я, Дарья Домрачева (Белоруссия) - 29-я
- В программу восьмого этапа Кубка мира у мужчин и женщин входят спринт, пасьют и эстафета
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Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф
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