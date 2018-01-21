Юрлова – 10-я в женском масс-старте, Акимова – последняя. Как это было

Юрлова – 10-я в женском масс-старте, Акимова – последняя. Как это было

14:10
Дарья Домрачева выиграла последнюю женскую гонку перед Олимпиадой.
  • Шестой этап Кубка мира проходит в итальянском Антхольце.
  • Победителем женского масс-старта стала Дарья Домрачева из Белоруссии.
  • В гонке Россию представляли только две биатлонистки – Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова. Екатерина прошла две стрельбы без промахов и до середины дистанции была в группе лидеров, но в итоге финишировала 10-й с двумя промахами. У Татьяны сразу обнаружились проблемы с прицелом: три первых выстрела – мимо. Но она нашла в себе силы завершить гонку, несмотря на отставание от победителя в 6 с половиной минут.
  • Следующий этап Кубка мира пройдет в начале марта в Контиолахти.

Прямая трансляция

Открыть видео

Проблемы Акимовой на первом огневом рубеже.

Открыть видео

Вторая стрельба: Юрлова-Перхт остается в числе лидеров. Но это только пока.

Открыть видео

На третьей стрельбе Екатерина допускает промах, а итальянка Доротея Вирер продолжает наращивать свое лидерство. Она еще ни разу не выигрывала этапы Кубка мира на домашней трассе, но в этот раз очень близка.

Открыть видео

Но последний огневой рубеж оказывается несчастливым для Вирер: сразу два выстрела мимо. Кузьмина как будто ждет окончания стрельбы соперницы и только после этого начинает выпускать патроны – один мимо. И тут из-за спин лидеров выскакивает Домрачева.

Открыть видео

Она и выигрывает последнюю женскую гонку перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Открыть видео

Еще больше биатлона на «Матч ТВ»

Дарья Домрачева: «Было бы нечестно соревноваться с человеком, оставшимся из-за меня без одной палки»

Лаура Дальмайер: «Нейтральный флаг – тяжелое наказание»

«Может, мне сына Мартеном назвать?» Светлана Слепцова – в эфире «Матч ТВ»

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.