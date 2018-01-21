Дарья Домрачева выиграла последнюю женскую гонку перед Олимпиадой.

Шестой этап Кубка мира проходит в итальянском Антхольце.

Победителем женского масс-старта стала Дарья Домрачева из Белоруссии.

В гонке Россию представляли только две биатлонистки – Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова. Екатерина прошла две стрельбы без промахов и до середины дистанции была в группе лидеров, но в итоге финишировала 10-й с двумя промахами. У Татьяны сразу обнаружились проблемы с прицелом: три первых выстрела – мимо. Но она нашла в себе силы завершить гонку, несмотря на отставание от победителя в 6 с половиной минут.

Следующий этап Кубка мира пройдет в начале марта в Контиолахти.

Проблемы Акимовой на первом огневом рубеже.

Вторая стрельба: Юрлова-Перхт остается в числе лидеров. Но это только пока.

На третьей стрельбе Екатерина допускает промах, а итальянка Доротея Вирер продолжает наращивать свое лидерство. Она еще ни разу не выигрывала этапы Кубка мира на домашней трассе, но в этот раз очень близка.

Но последний огневой рубеж оказывается несчастливым для Вирер: сразу два выстрела мимо. Кузьмина как будто ждет окончания стрельбы соперницы и только после этого начинает выпускать патроны – один мимо. И тут из-за спин лидеров выскакивает Домрачева.

Она и выигрывает последнюю женскую гонку перед Олимпиадой в Пхенчхане.

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