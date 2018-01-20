Дарья Домрачева: «Было бы нечестно соревноваться с человеком, оставшимся из-за меня без одной палки»

Белорусская биатлонистка, финишировавшая третьей в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, рассказала «Матч ТВ» о том, почему не стала бороться с итальянкой Доротеей Вирер в финишном створе.

- Сегодняшним третьим местом довольны?

- В принципе рада, что попала на подиум. От гонки к гонке удается делать маленькие шаги вперед. Конечно, последняя стрельба решала многое, нужно было стрелять «на ноль». Но случился промах, и пришлось бороться в конце.

- Почему прекратили борьбу на финише?

- Я наступила на палку Доротее в самом финишном створе, она ее потеряла, и с моей точки зрения было бы нечестно соревноваться с человеком, оставшимся из-за меня без одной палки. По-другому поступить я не могла.

- А если бы это случилось на Олимпиаде?

- Это случилось сегодня, здесь и сейчас, и на данный момент я решила, что так будет честно даже по отношению ко мне как к спортсменке.

- Оцените сегодняшнюю стрельбу?

- Я старалась к рубежу подходить не на максимуме скорости, стрельбой стоя довольна, один круг - это нестрашно, нужно было не допускать промаха на лежке. Теперь есть из чего сделать выводы и поработать.

- Всю дистанцию вы старались идти впереди, но перед большим подъемом в поле уступали соперницам. Делали это сознательно?

- Да, я немного снижала скорость перед рубежом, чтобы подойти к стрельбе не на максимальном темпе.

- На последнем круге пытались уйти от Вирер?

- Там с самого начала завязалась борьба с Доротеей, я ее атаковала в некоторых местах, но получилось то, что получилось.

- Есть ощущение, что ход растет от Рупольдинга к Антхольцу: сегодня вы уже были в тройке на некоторых кругах именно ногами. Не боитесь, что рановато выходите на пик?

- Не боюсь. Ощущаю себя неплохо, но понимаю, что это еще не максимум. Надеюсь, предстоящий подготовительный период пройдет хорошо, гладко и принесет пользу.

- В чем причина заметного улучшения хода в новом году?

- На самом деле в декабре мое физическое состояние было хорошим. К декабрьским стартам я была готова, но испытывала некоторые проблемы с инвентарем. По этому поводу пришлось принять достаточно важные решения, поменять производителя лыж, и до сих пор мы продолжаем работать над этим вопросом.

- Стоило ли идти на такие ответственные шаги посреди олимпийского сезона?

- Это далось нелегко, но я понимала, что других вариантов на тот момент не было. Для меня значим каждый старт в сезоне, потому что дарит урок. Выступая и не получая удовлетворение от результатов, начинаешь терять уверенность. Поэтому важно было избавиться от этих моментов с лыжами, продолжать работать и идти вперед.

- Когда анализируете свои результаты в этом сезоне, проводите параллели с тем, что был четыре года назад?

- Иногда такие мысли проскальзывают, но сегодня уже другая ситуация. Много воды утекло. Подготовка тоже другая. Какие-то сравнения можно, конечно, проводить, но я больше смотрю в ближайшую перспективу.

- То, что от вас будут ждать повторения олимпийских подвигов, давит?

- От нас всегда ждут, что мы будем отстаивать и бороться. Но я не беру с собой титулы на гонку, они не давят мне на шею и плечи. Лежат спокойно дома и отдыхают, а я сражаюсь здесь и сегодня.

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия)

Женщины. Гонка преследования

1 (2 – место в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) – 29.45,0 (1 промах)

2 (7). Доротея Вирер (Италия) – +17,3 (2)

3 (4). Дарья Домрачева (Белоруссия) – +20,2 (2)…

14 (6). Екатерина Юрлова-Перхт – +1.57,3 (3)…

42 (42). Ирина Услугина – +4.03,0 (4)…

46 (31). Татьяна Акимова (все – Россия) – +4.14,0 (5)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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