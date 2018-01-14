Мякяряйнен выигрывает масс-старт, россиянки за пределами топ-20

Юрлова-Перхт заняла только 22 место

• Пятый этап Кубка мира прошел в немецком Рупольдинге;

• Победу в масс-старте одержала финка Кайса Мякярянен. На втором месте - немка Лаура Дальмайер, на третьем - чешка Вероника Виткова;

• Благодаря победе в масс-старте, Кайса возглавила общий зачет Кубка мира. На второе место в тотале опустилась Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию;

• Результаты российских биатлонисток: Екатерина Юрлова-Перхт - 22-я, Дарья Виролайнен - 26-я;

• Шестой этап Кубка мира пройдет в Антерсельве.

Полное видео гонки

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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