Мякяряйнен выигрывает масс-старт, россиянки за пределами топ-20

• Пятый этап Кубка мира прошел в немецком Рупольдинге;
• Победу в масс-старте одержала финка Кайса Мякярянен. На втором месте - немка Лаура Дальмайер, на третьем - чешка Вероника Виткова;
• Благодаря победе в масс-старте, Кайса возглавила общий зачет Кубка мира. На второе место в тотале опустилась Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию;
• Результаты российских биатлонисток: Екатерина Юрлова-Перхт - 22-я, Дарья Виролайнен - 26-я;
• Шестой этап Кубка мира пройдет в Антерсельве.
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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