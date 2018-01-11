Самый неожиданный призер Кубка мира в сезоне

Самый неожиданный призер Кубка мира в сезоне

17:50
Канадка Розанна Кроуфорд стала автором главной сенсации пятого этапа Кубка мира.
  • Канадская биатлонистка Розанна Кроуфорд выиграла бронзу в индивидуальной гонке пятого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.
  • Доротея Вирер пришла к финишу первой, Кайса Мякяряйнен - второй.
  • Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, занявшая наивысшее для себя место в сезоне (16-е)
  • Стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке: Дарья Виролайнен – 2-я, Татьяна Акимова – 18-я, Виктория Сливко – 51-я, Ульяна Кайшева – 56-я, Ирина Услугина – 93-я.
  • В программу пятого этапа входит индивидуальная гонка, эстафета и масс-старт.

Кубок мира. Пятый этап. Рупольдиг (Германия)

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Доротея Вирер (Италия) – 33.47,8 (0)

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +12,7 (1)

3. Розанна Кроуфорд (Канада) – +21,2 (0)

4. Юлия Джима – +45,9 (0)

5. Валентина Семеренко (обе – Украина) – +52,6 (0)…

16. Дарья Виролайнен – +2.04,5 (1)…

21. Татьяна Акимова – +2.27,8 (1)…

38. Ирина Услугина – +3.38,7 (2)

39. Виктория Сливко – +3.41,8 (2)…

85 Ульяна Кайшева (все – Россия) – +7.15,0 (6)

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Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф

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