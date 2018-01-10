Шипулин проиграл пять минут Фуркаду в индивидуальной гонке. Пять!

Все очень плохо. Ни один российский спортсмен не попал в топ-25.

• Пятый этап Кубка мира проходит в немецком Рупольдинге;

• Очередную победу одержал француз Мартен Фуркад, сохранив лидерство в общем зачете. Минуту ему уступил чех Ондржей Моравец, на третьем месте норвежец Йоханнес Бе;

• Лучшим из россиян стал Алексей Волков - 27 место. Результаты других наших биатлонистов: Евгений Гараничев - 43-й, Матвей Елисеев - 45-й, Антон Шипулин - 54-й, Александр Логинов - 73-й, Юрий Шопин - 97-й;

• В программу пятого этапа входит индивидуальная гонка, эстафета и масс-старт.

Погодные условия позволяли чисто работать на рубежах. Но со стрельбой сегодня из россиян справился только Алексей Волков, допустивший один промах. Абсолютно не получался и ход. Дмитрий Губерниев всю вторую половину гонки, видя отставания наших от лидеров, резко высказывался о работе тренеров. Самую огненную тираду комментатор выдал после финиша Антона Шипулина, предложив кардинальные меры перед Олимпиадой.

Полное видео гонки

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Рупольдинг как проклятие нашего биатлона

Александр Логинов: «Если бы я был настолько плохим, как обо мне думали, сам не приехал бы в сборную, не так воспитан»

Йоханнес Бё: «Шипулин вернётся с новыми силами. Рад видеть Антона в числе сильнейших»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф