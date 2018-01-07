«После последней стрельбы была мысль: а все ли я закрыл?» Россия вышла из тумана четвёртой

Стрельба наугад в мужской эстафете.

Четвертый этап Кубка мира прошел в немецком Оберхофе;

Состав сборной России на эстафету: Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин;

Победу в самой сложной гонке сезона одержала сборная Швеции. Сборная России финишировала четвертой.

В первой эстафете сезона в Хохфильцене наша команда заняла восьмое место;

Пятый этап Кубка мира пройдет в Рупольдинге с 10 по 14 января.

Что произошло?

На Оберхоф опустился непроглядный туман. Зрители не видели биатлонистов, а биатлонисты не видели мишеней. По ходу гонки судейская бригада постоянно совещалась, но эстафету так и не отменили. Положение дел на стрельбище точно описал Алексей Волков:

– Лежа стрелялось еще более-менее, а стоя… можно сказать, вообще наугад, – отметил Волков в эфире «Матч ТВ». – Я только слышал, что установка закрылась, но не видел этого. И после последнего выстрела была мысль, а все ли я закрыл. Очень плохо видно. Тяжело искать мишень. Будь ситуация чуть хуже, можно было бы уже не стрелять.

Как выглядят мишени в такую погоду глазами биатлонистов, показал в специальном включении корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов.

О погодных условиях сегодня говорили все. Антон Бабиков:

– Трудно говорить об условиях. Иногда кажется, что ветер должен рассеивать туман, но такого не было, – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ». – Самый ужас был на втором этапе, к сожалению, упустили много времени. На лежке видел только силуэты, стоя стрелял наудачу. Для меня честь, что доверяют, знают, что могу бороться, доказал это. Делаю все возможное, чтобы не подводить команду.

Антон Шипулин:

– Прошелся по краю пропасти, но рад, что все закрыл, – отметил Шипулин. – Кто-то приспособился к таким условиям, кто-то нет. Еще и удача свою роль сыграла: туман шел накатами, буквально за несколько секунд все менялось кардинально. Конечно, я очень расстроен четвертым местом. Будем стараться дальше, буду поддерживать ребят. Сначала думал, что Логинов немного поторопился на своей стрельбе, но потом сам ощутил, понял, что стрелять приходится наугад. Были очень тяжелые условия, особенно на стойке. Физическое состояние? Не выкладывался по полной, но состояние неплохое. Надеюсь, сохраню форму до следующего этапа Кубка мира.

Полное видео этой дикой гонки:

Фото анонса: РИА Новости/Григорий Сысоев

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