Стрельба, которая оставила сборную России без медалей в эстафете

Стрельба, которая оставила сборную России без медалей в эстафете

13:13
Самый безумный огневой рубеж в женской эстафете.
  • Первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе заняла сборная Франции, второе место у немцев, третье – у шведов.
  • Россиянка Виктория Сливко не допустила ни одного промаха на первом этапе, но показала очень плохой ход. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, ей стало плохо после финиша. 
  • На остальных трех этапах стартовали Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт. Ошибки Екатерины Юрловой-Перхт при стрельбе стоя стали решающими и не позволили сборной России занять второе место
  • В первой эстафете сезона в Хохфильцене наша команда заняла четвертое место.
  • Пятый этап Кубка мира пройдет в Рупольдинге с 10 по 14 января.

Самый сумасшедший огневой рубеж этого сезона, в котором Россия потеряла шансы на подиум.

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Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф

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