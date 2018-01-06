Мартен Фуркад не проигрывает в этом году, Шипулин - 12-й

Антон отыграл 16 позиций в гонке преследования.

• Четвертый этап Кубка мира проходит в немецком Оберхофе;

• Вторую победу в Оберхофе одержал Мартен Фуркад. Накануне француз выиграл в спринтерской гонке. За ним в пасьюте финишировали братья Бе: Йоханнес - второй, Тарьей - третий.

• Лучшим из наших стал Антон Шипулин - 12 место. Результат других российских биатлонистов: Александр Логинов - 18-й; Матвей Елисеев - 26-й, Алексей Волков - 28-й, Максим Цветков - 45-й, Антон Бабиков - 55-й;

• Программа четвертого этапа завершится завтра эстафетными гонками.

Полное видео гонки

Главные моменты

Первый огневой рубеж. Фуркад и Бе допустили по промаху, а лидером убегает Свендсен. Йоханнес и Мартен в 20 секундах от Эмиля. Лучший из россиян - Логинов. У него 18 место после первой стрельбы.

Второй огневой рубеж. Свендсен снова закрывает все мишени. За ним с 10-секундным отставанием Мартен Фуркад. Йоханнес допустил один промах и теперь четвертый. Антон Шипулин уже отыграл 13 позиций и уходит с рубежа 15-м.

Третий огневой рубеж. Вместе пришли на стрельбище Свендсен и Фуркад, и вместе уходят, отстрелявшись чисто. В 22 секундах от лидеров Тарьей Бе. Без ошибок пока Антон Шипулин. Он - 11-й.

Четвертый огневой рубеж. Мартен пока не проигрывает в 2018-м. Вторым с рубежа уходит Йоханнес Бе с 16-секундным отставанием. Третьим на финише похоже будет старший брат Йоханнеса - Тарьей. Шипулин один раз промахнулся и идет 11-м.

Финиш. Попытался Йоханнес добраться до Фуркада, но не смог. Третье место сохранил Тарьей Бе.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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