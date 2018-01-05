Шипулин мажет дважды и проезжает мимо топ-20. Чем закончился спринт в Оберхофе

До Олимпиады осталось всего три этапа Кубка мира.

• Четвертый этап Кубка мира проходит в немецком Оберхофе;

• Победителем мужского спринта стал лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад.

• Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев - ноль промахов и 21-е место с полутора минутами отставания от победителя. Антон Шипулин шел в группе лидеров и мог претендовать на подиум, но два промаха на «стойке» перечеркнули все надежды.

• В программу четвертого этапа у мужчин и женщин входит спринт, гонка преследования и эстафета.

Первая стрельба Шипулина почти идеальна. 10 секунд отставания от Фуркада – не так уж и мало, но на финише их хватило бы для третьего места.

Но вместо этого бронза досталась Йоханнесу Бе, который умудрился даже с двумя промахами забраться на пьедестал. Шипулин с такой же стрельбой остался только 29-м.

Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф

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