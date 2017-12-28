«Рождественская гонка-2017». Масс-старт. Онлайн

Трансляция самых праздничных биатлонных соревнований.Открыть видео
- «Рождественская гонка» проходит в немецком Гильзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена».
- В соревнованиях принимают участие 10 команд.
- Сборную России представляют Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков
- Победитель определяется по итогам двух гонок: масс-старта и гонки преследования
Фото: РИА Новости/Андрей Аносов/СБР, РИА Новости/Алексей Филиппов
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