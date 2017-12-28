«Рождественская гонка-2017». Масс-старт. Онлайн

«Рождественская гонка-2017». Масс-старт. Онлайн

18:55

Трансляция самых праздничных биатлонных соревнований.

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  • «Рождественская гонка» проходит в немецком Гильзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена».
  • В соревнованиях принимают участие 10 команд.
  • Сборную России представляют Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков
  • Победитель определяется по итогам двух гонок: масс-старта и гонки преследования 

Фото: РИА Новости/Андрей Аносов/СБР, РИА Новости/Алексей Филиппов

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