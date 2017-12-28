Ваш гид по «Рождественской гонке-2017»

Все, что нужно знать о ежегодном празднике биатлона.

Где и когда?

28 декабря в немецком Гильзенкирхене. Традиционно соревнования пройдут на домашнем стадионе футбольного клуба «Шальке» - «Фельтинс-Арене». На самом деле «Рождественской гонкой» ее называют преимущественно в России и Украине. В Европе же соревнования более известны под названием World Team Challenge.

Действительно гонка обычно проходит в праздничные дни в конце года, но так было не всегда. В сезоне-2010/11 часть крыши стадиона в Гильзенкирхене была обрушена, поэтому старты перенесли на март. Кстати, победу в той гонке одержал российский дует – Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.

Кто участвует в «Рождественской гонке-2017»?

Всего в соревнованиях примут участие 10 команд. Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков.

Наиболее сильный состав будет у Германии. На правах хозяев немцы заявили два дуэта: обладательница Большого хрустального глобуса прошлого сезона Лаура Дальмайер должна была бежать с чемпионом мира-2017 Бенедиктом Доллем, но Лаура отказалась от участия в последний момент, ее заменит Надин Хорхлер; вторая немецкая пара состоит из двукратных чемпионов мира – Франциски Хильдебранд и Эрика Лессера.

Также на старт выйдут команды из Австрии, Канады, Японии, Франции, Италии, Чехии. Плюс один интернациональный дуэт – украинка Юлия Джима и бельгиец Михаэль Реш. Изначально Джима должна была бежать с Яковом Факом, но словенец приболел и снялся.

Победитель определяется по итогам двух гонок – масс-старта и пасьюта, которые пройдут в один день.

Как российские биатлонисты выступали здесь раньше?

Гонка проводится с 2002 года. Наши команды выигрывали на этих соревнованиях трижды. Помимо вышеупомянутых Устюгова и Слепцовой победу одерживали Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева в 2007-м, а также Антон Шипулин и Екатерина Юрлова в 2012-м.

В прошлом сезоне Россию представляли Алексей Волков и Ольга Подчуфарова. В масс-старте они показали третий результат, отстав от первого места на 24 секунды. В гонке преследования это отставание россияне сократить не смогли - только увеличили, но сохранили свою бронзовую позицию. Победу в World Team Challenge-2016 праздновали немцы Ванесса Хинц и Симон Шемпп.

Лидером же по количеству выигранных «рождественских гонок» является сборная Норвегии: 4 победы. Во всех этих успешных для скандинавов стартах принимал участие Уле-Эйнар Бьорндален.

Что еще нужно знать?

Об особенностях соревнований специально для «Матч ТВ» рассказал трехкратный чемпион мира Максим Чудов.

- «Рождественская гонка» – это шоу или спортивное состязание?

- Это праздник для всех. «Рождественскую гонку» нельзя сравнивать с этапами Кубка мира, потому что абсолютно разные уровни соревнований. Там другой настрой. Есть спортсмены, которые выступают на таких мероприятиях отлично, а на Кубках и чемпионатах мира показывают другие результаты. Борьба в любом случае присутствует, но в праздничном настроении. Бывает, что на лыжи кому-то наступают. Так что открытая борьба имеет место быть. Это все-таки соперничество, и каждый желает прийти первым.

Конечно, мне хотелось выступить на «РГ» как можно лучше. На тот момент вышло так, как вышло (7-е место в 2009-м с Ольгой Зайцевой и 10-е место в 2013-м с Екатериной Юрловой). Я получил удовольствие, что там был. Но я не складывал руки и боролся до конца.

- Какие особенности трассы?

- На стрельбище абсолютно нет ветра, потому что это закрытый стадион. Есть ограничения в дистанции – короче круг. Для удобства зрителей организаторы делают небольшую часть трассы на улице, чтобы биатлонисты сразу забегали внутрь стадиона.

Ширина трассы тоже меньше. Нет возможности для свободного обгона. Поэтому случаются такие казусы – ломают палки и наступают на лыжи.

- Как определяется состав гонки?

- Тут несколько нюансов. Тренерский штаб сборной смотрит на состояние спортсменов, их местоположение и график. Кому-то нужна эта атмосфера, чтобы почувствовать некий мандраж, шум трибун. Для многих это этап подготовки к январским стартам Кубка мира.

Ведется диалог между спортсменом и тренерским штабом. В любом случае все взрослые люди и каждый должен давать себе отчет – где ему выступать и не помешает ли эта гонка в будущем на этапах Кубка мира и главных стартах сезона.

- Как проходит подготовка к гонке?

- На самом деле к этой гонке никто специально не готовится. Все же это праздничные соревнования. Этапы Кубка мира только закончились, и многие просто раскатываются, спокойно делают свою работу, чтобы восстановиться и подойти к январским этапам в оптимальном состоянии.

- Почему при отсутствии ветра и высокой ответственности за результат биатлонисты часто промахиваются на рубежах?

- Это азарт и адреналин. Скорости немножко другие, и в этом азарте захватывает дух и повышается пульсация. Короткий круг, и спортсмены стараются все сделать быстро: бежать, изготавливаться на рубеже и стрелять. Отсюда и промахи.

- Почему многие биатлонисты завершают карьеру именно на «Рождественской гонке»?

- Я хотел завершать карьеру в Ижевске, но там наступили сильные морозы, и гонку отменили. Поэтому закончил выступать на «Рождественской гонке». Это не традиция. С другой стороны, где в Европе еще можно так завершить карьеру? На тебя приходят посмотреть болельщики, все проходит в праздничной атмосфере. Люди отдыхают, а спортсмены получают удовольствие.

Где смотреть?

Трансляцию обеих гонок смотрите сегодня на телеканале «Матч ТВ» и на нашем сайте.

20:05 – масс-старт

20:55 – гонка преследования

Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images, globallookpress.com, Martin Rose/Bongarts/Getty Images, Getty Images

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