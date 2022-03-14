«После шутки в эфире стали звонить и говорить, что приедем и подзатыльники дадим». Самый веселый биатлонист страны

Даниил Серохвостов об Олимпиаде, неудачных шутках, сноуборде и отстранении от международных стартов.

Даниил Серохвостов об Олимпиаде, неудачных шутках, сноуборде и отстранении от международных стартов.

Благодаря успешному выступлению наших биатлонистов в эстафетах на зимних Играх в Пекине в российской команде всего два человека из тех, кто выходил на старт, остались без олимпийской медали. Оба представляют Новосибирскую область: Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов.

На Кубок России в Уфу от всей команды региона приехал только Серохвостов. После спринта, где он занял 13-е место, Даниил дал интервью «Матч ТВ». В этом материале:

За какие шутки ему прилетало от руководства

Почему Даниил не собирается выступать на Кубке России в следующем сезоне, если сборная будет отстранена от международных стартов

Что писали иностранцы после отстранения

В какую дисциплину сноуборда хочет перейти Серохвостов

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

«В Китае в горах чувствовал себя очень плохо. Возможно, мы как-то неправильно подвелись»

— Как оценишь выступление на Олимпиаде?

— Три балла поставлю себе, так как спринт не удался. Два промаха — многовато. С одним нулем еще можно близко к десятке быть. Пасьют полностью завалил. Не смог справиться с ветром, переждать его или попытаться бороться. Думаю, три балла — нормальная оценка.

— Юрий Каминский говорил, что у вас были завышенные ожидания. О чем речь?

— Не знаю. Может, это в его представлении. Я ехал на Олимпиаду как на обычный Кубок мира. Рассчитывал свои силы, что с хорошей стрельбой могу бороться за топ-6, возможно, за топ-3. Потому что в горах я себя хорошо чувствовал. Но там чувствовал очень плохо. Возможно, мы как-то неправильно подвелись. Так получилось, что и ногами не очень бежал, и стрелял плохо.

— Только ты неправильно подвелся или кто-то еще?

— Я дольше всех сидел и не стартовал. Парни, возможно, через старты разгонялись. А мне приходилось делать определенную работу. Мы либо переборщили, либо, наоборот, недобрали. Отсюда такое состояние.

— Расстроился, что всего две гонки на Олимпиаде провел?

— Да. Я планировал еще масс-старт пробежать, но не попал по очкам. Возможно, если бы пробежал пасьют лучше, то попал бы.

— Ты единственный человек в мужской сборной, кто остался без медалей. Насколько это обидно?

— Никак не обидно. Когда сказали, что эстафету не бегу, сначала расстроился. Но потом понял, почему такой выбор. Без претензий к тренерскому составу.

«Сейчас постоянно задают вопросы про презервативы»

— В аэропорту Пекина во время записи подкаста «Ветер биатлона» всплыла история с презервативами…

— Да. Спасибо Кристине за это (Резцова рассказала, что самоуверенные Серохвостов и Халили забрали большое количество презервативов, которые участникам выдают организаторы Олимпиады. — «Матч ТВ»).

— В разговоре с Заниным и Губерниевым ты отшутился по поводу колы? Как все было?

— Мы получили много презервативов. Решили проверить, как выглядят. Не то что мы не знали. Просто это олимпийские презервативы. Мы думали, что они будут разных цветов. Но в итоге они оказались одного цвета. Просто структура разная. Делать нечего было. Мы просто их вскрыли. Я решил колой их надуть. Но так получилось, что кола вылилась. У меня несколько дней презерватив на вешалке висел с колой.

— Зачем?

— Я просто привязал его. Думал, что потом уберу. В итоге про него все забыли. Перед выездом только вспомнили, отрезали и убрали.

— Тебе сейчас это припоминают?

— Да, бывает. Я сейчас создал Telegram-канал. Мне там постоянно вопросы задают про презервативы: «сколько осталось», «что еще делали с ними». Я не отвечаю. В принципе, понятно, что с ними делать.

— В твоем Telegram все посты с юмором. Любишь какие-то юмористические шоу, стендап?

— Стендап смотрю «Что было дальше?». В принципе, все.

— Когда человек часто шутит, есть опасность пошутить неудачно. Тебе не прилетало за юмор?

— Да, в сборной прилетело пару раз. В интервью пошутил, но меня неправильно поняли. В итоге ко мне были претензии от директора ЦСП, кажется. Но я вообще о другом говорил. Еще пошутил, что на Кубок мира не попаду. Тогда меня тоже неправильно все поняли. Сказали, что все решили. Сразу после трансляции позвонили, что сейчас приедем и подзатыльники дадим.

— А в первом случае что за шутка была?

— Я говорил в Рупольдинге, что не каждый день фигачить надо. Отшутился как-то. Из контекста вырезали и ему сказали.

— В одном из постов в Instagram ты в шутливой форме обратился к спонсорам, что у тебя много места на экипировке. Изменилось что-то в лучшую сторону с тех пор?

— Пока что нет. Думаю, что в сложившейся в мире ситуации будет тяжело получить партнера. Наверное, не скоро появится новый. Надеюсь, что все быстрее будет и все получится.

— Не убавилось?

— Нет.

— Лыж надолго хватит?

— Да. На них можно хоть сколько бегать. Главное — на камни не наезжать, чтобы лыжи были гладкими, ровными, без косяков.

— Telegram-канал ты назвал «Мой канал». Долго придумывал?

— Мне всегда тяжело давалось придумывать названия. Не знал, что придумать. С именем в Instagram — тоже. Надо было подписать себя. Подписал «danielserokhvostov1».

— У тебя там уже почти пять тысяч подписчиков. Ожидал такой рост?

— Нет. Я думал, что максимум тысяча будет. Не думал, что столько пользователей сидит. Думаю, что было бы больше, если бы от меня не отписывались в Instagram. В один день две тысячи отписалось резко.

— Что послужило причиной?

— Я не знаю. Скорее всего, из-за того, что объявили о закрытии Instagram. Просто резко за день, даже за час, практически две тысячи пропало.

— Но в Telegram подписчиков сейчас больше, чем у Латыпова.

— Хоть в этом обошел. Я его и в спринте (на Кубке России в Уфе) тоже обошел.

«Для меня было непонятно, когда СБР сам отказался от международных стартов»

— Какие планы и ожидания были после Олимпиады?

— Думал, что мы с Олимпиады приедем, неделю нужно на восстановление после гор. Понимал, что после Игр состояние будет намного лучше, так как в Контиолахти и Отепя мы бежим в низине. Мы должны были пики ловить. Как мы это делали после Бельмекена в Оберхофе, где у меня, наверное, лучшая гонка была. Понимал, что мы приедем и будем очень конкурентоспособными. Мы — это не вся команда, а мы с Каримом. Потому что парни больше бегали, чем мы, сильнее устали. Тот же (француз) Кентен (Фийон Майе), норвежцы, которые в Пекине все гонки бегали, намного хуже выглядели в Контиолахти. Не хватило им восстановления. Те, кто одну-две гонки на Олимпиаде пробежал, очень хорошо выглядели.

— Как узнал о том, что международный сезон для всей команды закончен досрочно?

— Сначала увидел в интернете. Через минут 10 написали в группу, почему мы не поедем. Я расстроился, что сезон закончился и мало биатлонных стартов осталось — Уфа и Тюмень. Хотелось бы больше побегать, но рад, что мы в принципе можем бегать. Есть еще лыжные марафоны, куда мы поедем после Тюмени. Поэтому не так сильно расстроился.

— Морально готов в следующем сезоне ездить по российским стартам?

— Конечно, не хотелось бы, чтобы в следующем сезоне нас заперли в стране и мы бегали Кубок России. Потому что Кубок России — это не очень развитые старты. Тут нет цели. На Кубке мира есть Хрустальный глобус. Все за него борются, за очки. А Хрустальный глобус Кубка России особо не ценится, потому что когда он проводится, то команда А и команда Б выступают на Кубке мира и Кубке IBU. Получается, что тут бегают не сильнейшие биатлонисты. Я смотрел, что здесь по 20-30 человек стартует. Когда я в юниорах бегал, у нас по 90 человек участвовало, в юношах — вообще за сотку. В мужиках — 30 человек! Это очень плохо. Если в следующем году нас закроют, то не думаю, что будет намного больше. В Уфе 68 человек бежало с белорусами. Это вообще мало. Ты можешь даже не бежать, но в пасьют попадешь. Если СБР или Минспорт ничего не изменят с Кубком России, то вряд ли кто-то будет бегать. Просто все начнут готовиться к [главным внутренним стартам]: «Ижевская винтовка», Уфа и основной чемпионат России. Больше, мне кажется, мало кто будет бегать по Кубкам России.

— После спринтов в Уфе некоторые биатлонисты говорили, что им было сложно собраться на Кубок России. У вас с этим проблем не было?

— Я просто хотел стартовать в любой гонке. Уже засиделся, так долго тренировался. Когда в Пекине я две гонки пробежал, мне хотелось еще бегать. А до Олимпиады я еще 20 дней не бегал. Получается, что всего две гонки за полтора месяца. Хотелось уже что-то пробежать. Рад, что тут выступаю. Конечно, моя новосибирская команда не приехала. Я тут как бомж. Лыжи делает одна команда, пристреливает другая.

— Почему не приехали?

— Они собираются на чемпионат России приехать в Тюмень.

— Результаты нашей команды на Кубке мира в этом сезоне стали вселять в болельщиков надежду. Не убьет ли эту надежду отсутствие международных стартов?

— Это больше зависит от того, какие старты будут проводить в России. Если нас закроют, то круто было бы, если бы выступали биатлонисты России и Белоруссии, может, вторые составы Кореи и Китая. Собрать хотя бы человек 90. Тогда, думаю, буду бегать. Тяжело сказать. Первый раз в такой ситуации. Дай бог, все нормально будет и нас пустят хотя бы по личным приглашениям.

— Тебе из иностранцев кто-то писал после отстранения?

— Да, мы переписывались, когда нас закрыли полностью. Не тогда, когда СБР отказался ехать. Кстати, это для меня было непонятно. Сначала же нам разрешали ехать. Но мы сами отказались — что без флага, без гимна, что не хотим унижаться. Какая разница? Вам унижаться? Вы все равно сидите в кабинетах, а мы бегаем. Что нам эти пять гонок, оставшихся в сезоне? Дайте побегать. Поэтому для меня было странно, что мы отказались. Я общался с иностранцами. Они писали — понимаем, почему так, на вас зла не держим, ждем, когда вы приедете.

— Из каких стран писали?

— С норвежцами общался, со шведом.

— Обратную реакцию не получал от иностранных спортсменов?

— Негативную — нет.

— Одним из мотивов для добровольного отказа от международных стартов было то, что там находиться небезопасно. Согласен с этим?

— Думаю, что IBU как организаторы сделали бы все, чтобы мы были в безопасности. Конечно, я слышал, что у лыжников машину разукрасили. Это, конечно, жестко. Хорошо, что никто не пострадал, стекла не разбили. Все равно не думаю, что российская машина сервисменов была виновата. Портить имущество людей, которые ничего не сделали, очень странно.

— Поварницын рассказывал, что когда они возвращались из Европы, то встретили агрессивно настроенного мигранта из Украины, пнувшего по автобусу.

— У меня знакомый в Чехии. Он говорит, что сейчас даже как-то страшно говорить на русском. Думаю, что есть неадекватные люди, которые всех под одну гребенку гребут.

«Обидно, что на Олимпиаде не удалось познакомиться с Уайлдом. Видел его в деревне, но постеснялся подойти»

— Желание уйти в сноуборд после 2026 года еще в силе?

— Сейчас я все больше верю в это. Так как если сейчас полностью биатлонный допуск закроют на несколько лет, то какой смысл бегать в России?

— В сноуборде же тоже допуск закроется.

— Думаю, что коммерческие старты не закрыты для России. Я, конечно, не узнавал. Но, мне кажется, что X-Games не закрывали допуск. Надо еще уточнить.

— На Олимпиаде удалось сходить на сноуборд?

— Нам сказали, что лучше никуда не ездить. Там открытое пространство и довольно холодно. Хоть как одевайся, ветер все равно тебя пронизывает. Нам сказали, что лучше поберечь здоровье. Соревнования в сноуборде закончились рано. Я бы, конечно, сходил после своих гонок, но там уже нечего смотреть было.

— Корреспондент Андрей Романов выкладывал в Instagram, как Резцова в микст-зоне общается с Виком Уайлдом. Тебе удалось с ним или с кем-то другим из сноубордистов пообщаться?

— Из сноубордистов — нет. Я, конечно, хотел с Виком познакомиться, но не удалось. Обидно, конечно. Видел его в деревне, но постеснялся подойти. Видел, как он воровал американский велик и катался на нем. Но он потом отдал.

— Если будешь переходить в сноуборд, то в какую дисциплину?

— Думаю, фристайл. Скорее биг-эйр. Либо как Вик Уайлд, выступал бы в гигантском параллельном слаломе. Конечно, еще не определился. Карвить у меня плохо получается. Поэтому пока выберу фристайл.

— Сейчас на российские старты приехал со сноубордом?

— Да. Лежит в комнате. Думаю, что после окончания соревнований пойду покататься. И в Тюмень сноуборд возьму. После закатки еще съезжу в Шерегеш и опять положу сноуборд до следующей зимы.

Читайте также: