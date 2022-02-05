Смешанная эстафета. Российские биатлонисты в борьбе за первые медали Пекина. Онлайн

Болеем за Нигматуллину, Резцову, Логинова и Латыпова.

Болеем за Нигматуллину, Резцову, Логинова и Латыпова.

• Смешанная эстафета открывает олимпийскую программу биатлонистов.

• Сборную России представляют: Ульяна Нигматуллина (1 этап), Кристина Резцова (2), Александр Логинов (3), Эдуард Латыпов (4).

• В текущем сезоне Кубка мира прошла одна смешанная эстафета в Оберхофе. Российская команда выступала экспериментальным составом и заняла 5 место.

• Олимпиада продолжится индивидуальными гонками. 7 февраля побегут женщины, 8-го – мужчины.

Главные события:

12:51 Спасибо, Саша, за этот этап! Первым передает эстафету россиянин. Преследователи (Швеция, Франция, США) проигрывают 17 секунд. Теперь очередь Эдуарда Латыпова.

12:48 Шестой огневой рубеж. Француз завалил стойку - два штрафных круга у Жаклена. А Логинов стреляет из семи. Мы уходим с рубежа лидерами! Как все поменялось в гонке!

12:43 «Паники на рубеже не было. Пыталась переждать ветер, но он все равно продолжался. Трасса была леденистая, скользкая. А лыжи у нас были готовы лучше всех. Я накатывала всех, с кем садилась рядом», - передает слова Нигматуллиной корреспондент «Матч ТВ» Сергей Лисин.

12:40 Пятый огневой рубеж. Чуть успокоился у нас ветер. Практически все лидеры прошли рубеж без промахов, в том числе Александр Логинов. Шестое место у России и 58 секунд отставания от Франции.

12:36 Женская часть эстафеты закончена. Франция вышла в лидеры гонки. Россия седьмая при передаче эстафеты. Минуту уступаем мы француженкам. Но, учитывая ветровую обстановку, шансы на медали еще есть. На третьем этапе у нас бежит Александр Логинов.

Фото: © Матч ТВ

12:30 Четвертый огневой рубеж. Много промахов у лидеров. Норвегия и Белоруссия уходят на штрафные круги. Увы, у Кристины Резцовой одна мишень тоже осталась незакрытой. Седьмое место у сборной России на выходе с рубежа и минутное отставание от лидирующей Италии.

12:23 Третий огневой рубеж. Проблемы у биатлонисток на лежке. Экхофф оставила один глазок незакрытым и уходит на штрафной круг. Резцова, можно сказать, справилась с ветром. Из шести стреляет россиянка. Четвертое место у нас и 34.4 отставания от лидирующей итальянки Доротеи Вирер.

12:18 Первыми передают эстафету норвежки. Действующая обладательница Кубка мира Тириль Экхофф уходит на дистанцию. Мы на пятом месте. На втором этапе у нас бежит Кристина Резцова. У нее 57.4 секунды отставания от лидера при передаче эстафеты.

12:12 Второй огневой рубеж. Медленно стреляла Нигматуллина, старалась пережидать сильные порывы ветра. Три промаха было у россиянки, но доппатронами она закрыла установку. Российская сборная занимает 6 место, имея 53.6 секунд отставания от лидера. Тем временем Франция уходит на штрафной круг.

12:07 Первый огневой рубеж. Допускает один промах Нигматуллина и только вторым доппатроном закрывает мишень. Седьмыми мы уходим с рубежа, отставая на 16.4 секунды. Лидирует сборная Италии.

12:00 Старт гонки! Уходит Нигматуллина на дистанцию. Вместе с ней на первом этапе бегут Марте Улсбю Ройселан (Норвегия), Динара Алимбекова (Белоруссия), Анаис Шевалье-Буше (Франция), Лиза Витоцци (Италия).

11:55 Первой из российской сборной на дистанцию уйдет Ульяна Нигматуллина. Она – единственная наша биатлонистка из тех, кто участвовал в предыдущих Играх в Корее. В 2018-м в смешанной эстафете она тоже бежала на первом этапе. Тогда Ульяна выступала под фамилией Кайшева.

11:50 В смешанной эстафете у нашей команды пятый стартовый номер. Все потому, что на этапе Кубка мира в Оберхофе мы заняли в этой дисциплине пятое место. Тогда у нас был экспериментальный состав. За России выступали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

11:45 Как передает наш корреспондент в Китае Сергей Лисин, сегодня в кластере Чжянзякоу минус 12 градусов, яркое солнце и западный ветер порывами. Посмотрим, кто лучше справится со стрельбой в таких условиях.

Фото: © Матч ТВ

11:40 В рамках Олимпийских игр смешанная эстафета проводится в третий раз. В Сочи-2014 наша команда заняла четвертое место в этой дисциплине (правда, этот результат позже был аннулирован из-за нарушений антидопинговых правил Ольги Зайцевой), а в Пхенчхане-2018 мы были девятыми.

11:34 В Пекине разыграли первый комплект наград. У сборной России есть первая медаль! Наталья Непряева вырвала серебро на финише лыжного скиатлона. Победу с гигантским отрывом одержала норвежка Тереза Йохауг. Ждем теперь медалей от биатлонистов.

11:30 Добрый день! Совсем скоро начнется первая биатлонная гонка на олимпийской трассе в Китае. В смешанной эстафете нашу команду представляют Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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