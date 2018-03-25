«За вложенные в него деньги Шипулин обязан выигрывать все». Тихонов рубит с плеча

Олимпийский чемпион Александр Тихонов уложил нынешнее биатлонное руководство на лопатки. И объяснил, почему несогласен с выбором Антона Шипулина тренироваться индивидуально.

- Это сезон вы назвали провальным. В чем причина?

- В безграмотной команде: начиная от президента правления, тренерского состава и, особенно, председателя тренерского совета товарища Барнашова. С командой были два вроде как великих спортсмена – Барнашов, который является олимпийским чемпионом, Майгуров – очень серьезный спортсмен. И я им задаю вопрос: «Вы что, не могли подсказать, как делали в нашем поколении Привалов, Маматов, Тихонов?». Я, будучи президентом, присутствовал практически на все этапах Кубка мира, корректировал подготовку, исходя из своего опыта. Из того, как сам выступал на всех этих стрельбищах. В общем, скажу так: проблема в полном отсутствии дисциплины в тренировочном процессе. Как говорит Барнашов: «Юрлову и Акимову не трогайте, они тренируются по индивидуальному плану». Но послушайте, какой индивидуальный план может быть в команде?

Мы с 58-го года более 55 лет были недосягаемы для всех по золотым медалям. Так что же случилось? А вот что: сначала Малин хотел стать президентом, но Прохоров сделал свое дело. Да, финансировал с лихвой, правда, при нем человек 60 непонятно, чем занималось. Безграмотные Кущенко и Пак осуществляли все эти оргвопросы. Распущенность была полнейшая, с тренерами никто не считался. Об этом знает вся страна.

В циклически видах спорта особенно важна требовательность к себе, самодисциплина в тренировочном процессе. Но это отсутствовало напрочь. Я сам пробовал дозвониться до Акимовой, узнать, в чем проблема. Ее не было ни Хольменколлене, ни здесь, нигде. Ни ее, ни отца, ни матери или мужа. Спрашиваю тренеров, где спортсменка. Никто не знает.

- Если говорить об индивидуальной подготовке, не считаете, что без нее тот же Шипулин не показывал бы даже такого результата, и не было бы даже заездов на подиум?

- Заезды на подиум? За те деньги, которые на него потратили, он обязан был выигрывать все подряд. И его физически и физиологические данные позволяют ему быть лучшим. Сегодня Шипулин - спортсмен одного-двух стартов. Что мы увидели здесь? Да, не попал на Олимпиаду, так готовься к другим стартам! Какие проблемы? Но он и здесь ничего не показал. Такие тренеры, как Крючков (личный тренер Шипулина. – «Матч ТВ») должны тренировать лошадей. Но, думаю, и там не доверят. На тренерском совете, когда он написал свои цифры, я попросил его их объяснить. А он не может. Это что, нормально?

- У Гросса Шипулин бы выступал лучше?

- А причем тут Гросс? Вы читайте сайт Александра Тихонова – там все написано. Я писал: «Антон, в таком возрасте ты уже сам тренер». Я, допустим, был первый, кто был за индивидуальную работу, но в команде! Я был мастером спорта по легкой атлетике, как я буду переносить нагрузки спортсменов, которые бегут по третьему разряду? Я выполнял другие нагрузки и другую скоростно-силовую работу. Но рядом с командой. Никогда не пользовался тренажерными залами, потому что от Бога дано. Знаю, что ко мне предвзятое отношение. Потому что говорю правду всегда. Так – как есть.

Когда мне начинают что-то говорить, я отвечаю. Что такое стабильное выступление? 1967-й год – серебро, 68-й – золото и серебро, 69-й и 70-й – по два золота, 71-й – золото и серебро, 72-й - золото, 73-й – два золота, 74-й – золото, 75-й – два золота и бронза. 76-й – два золота, 77-й – два золота и бронза. 78-й – ничего, 79-й – серебро и бронза. И 80-й – золото. О чем еще говорить? Я полностью отдавал себя спорту. Было телевидение, да, но я ставил задачу быть первым и лучшим. А некоторым как не позвонишь – они в бане, то встреча со спонсорами, еще что-то. Надо выбирать! С физиологическими данными Антона он может быть лучшим. Если бы пахал, как надо. Я ведь знаю все причины.

- Что-то хорошее было за четыре года

- Ничего. Абсолютно. А что, например? Считаю, надо всех гнать поганой метлой. Пусть выйдут эти члены правления, которые ничего не сделали, и проведут разбор полетов. Обсуждают что-то, обсуждают. А когда подведем итоги, отчитаемся? Что сделали? Что сделал Пак, этот прохвост, который первый раз за четыре года появился. Не надо стесняться! Мы сидим на шее у народа, не производим материальных благ. На Шипулина пять человек обслуги работает, как на целую команду. А результат – одно первое место. Понятно, что его на Олимпиаде не было, но, думаю, и там бы, может, попал в призы – и все.

Много раз так было уже – смотрю на спортсмена и с первых метров гонки вижу, что нет шансов. По движениям все видно. Или вот стрельба. Разговариваю с тренерами: «Дорогие мои, вышло два учебника Маматова и Зубрилова. Читали?». «Нет».

Мне-то это не надо. Я знаю, что такое стрелковая подготовка. Они - не знают. Если я покажу, как они объясняют тренировку, то даже я бы не понял, чего они хотят от нагрузок. Такой уровень сегодняшних тренеров.

- Кого видите следующим президентом СБР?

- На данный момент только Драчева. Я называю его великим спортсменом. Он – единственный, кто выиграл Большой глобус. А в то, что про него говорят, не верю. Что якобы продавал землю. Но у нас хорошо пишут про кого? Даже про Иисуса Христа хорошо не пишут. Я приезжал инкогнито на те земли, пообщался с народом. Услышал много положительного про Драчева. Я старый психолог, вижу, когда люди говорят из завести, а когда по делу. Если вы посмотрите, то все результаты я предсказал заранее. Говорил, что на Олимпиаде дай Бог если в одной из дисциплин попадем в 10-ку. В итоге – 9-е в смешанной эстафете. Кто предсказал Олимпиаду в Сочи? Я на Красной площади заявил, что займем первое место. Тогда даже Путин говорил о 4-5-х местах. Думаю, меня в тот момент их всех список почетных гостей вычеркнули. Но выиграли ведь! По допингу. О том, что будут неприятности я говорил и в 2006-м, и в 2009-м. Это же все можно найти. Предупреждал, что начнутся политические моменты. И если мы с 14-го по 16-й года не примем меры, то будут большие проблемы. Так и оказалось. Перед Олимпиадой в Сочи отняли 37 медалей. Кто виноват? Кто Родченкова назначил, который до этого хотел с собой покончить? Рыба гниет не с хвоста.

- Что нужно делать теперь?

- За один-два года сложно исправить ситуацию. Таланты есть. За последние 10-12 лет у нас 100 чемпионов мира среди юношей, 80 призеров и чемпионов – среди юниоров. Такой багаж! Но безголовое спортивное руководство не может им правильно воспользоваться. Вот есть два тренера. У одного спортсмен становится призером чемпионата России, наставник получает одну ставку. А у другого не попадает в призы, и он получает, как нищий. Вот в чем вся проблема. Надо это уравнивать как-то.

И у нас есть тренеры. Гурьев прекрасно работал с Шипулиным три года – была поставлена стрельба, нагрузка правильная дана. Гурьев и с Настей Кузьминой тоже работал. Нужны перемены.

Меня порой не так воспринимают, мол, эмоциональный. Да, такой! Но пойдем сейчас на стрельбище с лучшими нашими биатлонистами, хоть с Шипулиным, и все станет ясно. Я проведу четыре теста, уверен, на четвертый они в мишень не попадут, А если научатся тому, что я знаю из своего опыта, то не будет никаких проблем. Готов это хоть при всех трибунах показать. Но у нас это никому не надо. Я же говорю, надо по результатам смотреть. А не потому, что Тихонов в шубе ходит и на Rolls-Royce ездит. Я не украл. Я не Мельниченко и не Прохоров, который за миллиард строит там, а им аплодирует весь Кремль.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов