«Битлз» в Москве и пранки в Мюнхене. Жаркий российский вечер в Евролиге. Смотри на «Матч ТВ»

ЦСКА и «Химки» сыграют в Евролиге в один день, но не друг с другом. Две трансляции подряд.

2019-01-17T16:28:35+03:00 ЦСКА и «Химки» сыграют в Евролиге в один день, но не друг с другом. Две трансляции подряд.

Сегодня в Евролиге матчи 19-го тура проведут оба российских клуба

В 20:00 ЦСКА в «Мегаспорте» принимает «Баварию». Прямая трансляция — на «Матч ТВ» и нашем сайте здесь

В 22:00 по Москве «Химки» встречаются в Пирее с «Олимпиакосом». Прямая трансляция — на канале «Матч! Арена» и нашем сайте здесь

ЦСКА (13 побед — пять поражений) занимает третье место в регулярном чемпионате с отставанием на три победы от лидера — «Фенербахче». «Бавария» (9-9) тоже идет в зоне плей-офф, на седьмой строчке

Из последних девяти матчей в Евролиге ЦСКА проиграл пять (до этого — девять побед подряд)

«Химки» (7-11) идут двенадцатыми, «Олимпиакос» (11-7) — пятый

Подмосковный клуб на прошлой неделе встречался с двумя топ-клубами из Стамбула — «Фенербахче» и «Эфесом» — и прошел их с 50-процентным результатом (соответственно победа и поражение)

В составе химчан снова не будет травмированного Алексея Шведа

Обычно Евролига старается разводить матчи клубов одной страны по разным дням, но получается не всегда. Зато у вас будет шанс посмотреть сразу два крутых баскетбола подряд.

Евролига. Мужчины. ЦСКА – Бавария

ЦСКА еще ни разу не проигрывал «Баварии» (3 матча — 3 победы). И это не единственное преимущество баскетбола над другими играми с мячом. У вас не так много уважительных причин пропустить трансляцию на «Матч ТВ», и одна из них — просмотр живьем в «Мегаспорте». В этом случае стоит приехать на станцию метро "ЦСКА" пораньше (на машине тоже можно, но вряд ли получится так же быстро). Ведь в 19:30 начнется предматчевое шоу с выступлением The BeatLove — трибьют-группы, подражающей легендарным «Битлз». Вчера фанаты ливерпульской четверки отмечали «Всемирный день битлов», и ЦСКА не остался в стороне — даже снял клип с перевоплощением игроков. Есть и фото, и видео.

А вот «фильм о фильме»: закрытый репортаж со съемочной площадки.

У ЦСКА по-прежнему все отлично в Единой лиге, особенно после победы над «Химками». А вот в Европе команда Димитриса Итудиса проиграла уже пять раз, причем в последний раз — дома. «Бавария» — хороший шанс все исправить. Тем более что три победы отставания от «Фенербахче» — это уже многовато, а четыре будет совсем неприлично.

Главная звезда «Баварии» — 27-летний форвард Деррик Уильямс. Когда-то он играл в «Миннесоте» вместе с Алексеем Шведом и Андреем Кириленко и очень круто забивал сверху. Теперь он жжет в Мюнхене, и это особенно хорошо должен был запомнить Джордан Микки из «Химок».

При этом Уильямсу все равно, где играть: дома или в гостях. За последний месяц он три раза набирал 21 очко в матчах Евролиги — и две из этих игр были выездными.

Евролига. Мужчины. Олимпиакос - Химки

Кстати, о «Химках» и Микки. Похоже, именно Джордану сегодня придется тащить команду в Пирее. Есть еще Энтони Гилл, но с его спиной не все так просто. Второй снайпер подмосковного клуба вроде бы вернулся 8 января и помог «Химкам» победить «Фенербахче». Потом он пропустил игру Единой лиги с ЦСКА. Хотя…

Всегда сохраняется вероятность, что главный пранкер российского баскетбола устроит «Олимпиакосу» розыгрыш и наберет сегодня очков 15.

Главная дуэль матча — тренерская. Георгиос Барцокас выигрывал Евролигу с «Олимпиакосом», а теперь возвращается в бывший родным пирейский Дворец мира и дружбы. Дэвид Блатт семь лет тренировал сборную России, а в 1-м туре этой Евролиги в Мытищах классически разгромил «Химки» — «-21». С первого матча стало понятно, что подмосковный евросезон не будет простым.

Выезд в Пирей для химчан — это борьба не только со Спанулисом и Принтезисом, но еще и со своими демонами. Нужно же не просто победить, а сделать это без Шведа, набравшего в первой игре 34 очка. Победить на площадке, где «Оли» не проигрывает с 15 ноября. Тогда в Пирее гостил «Фенербахче» — и даже он выиграл только «+1».

«Химки» вряд ли расстроятся, если выиграют «всего» 1 очко. Для этого нужно совпадение многих вещей, но в первую очередь — нужен очень, очень удачный для подмосковной команды вечер.

Блатт — страшный везунчик, но даже ему не может везти всегда.

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