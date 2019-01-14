Игрок ЦСКА в одиночку победил «Химки». Смотри, как это было

ЦСКА чуть не проиграл дважды подряд. Его спас крестный сын Майкла Джордана.

2019-01-14T22:10:05+03:00 ЦСКА чуть не проиграл дважды подряд. Его спас крестный сын Майкла Джордана.

В матче лидеров Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Химки» — 75:65

Решающей в матче стала третья четверть (27:11), по ходу которой ЦСКА совершил рывок 17:0, а Кори Хиггинс в одиночку обыграл всю подмосковную команду со счетом 14:11

Всего у Хиггинса — 17 очков. В составе «Химок» самым результативным стал Джордан Микки — 24 очка

ЦСКА — лидер Единой лиги (13 побед в 13 матчах), химчане делят второе-третье место с УНИКСом (по 10 побед и 2 поражения)

В первом матче сезона между ЦСКА и «Химками» — в Евролиге — победу отпраздновали москвичи со счетом 88:74. Во второй половине сезона состоятся еще минимум два дерби, и оба на площадках подмосковного клуба: в Химках и Мытищах

ЦСКА выиграл у «Химок» 20 матчей из последних 21

Даже без Алексея Шведа этот матч имел все шансы стать ярким. Счет последних 20 встреч ЦСКА и «Химок» был 19-1 в пользу москвичей, но почти всегда было интересно до самого конца.

Героем этой игры мог стать Энтони Гилл. Второй снайпер «Химок» (а когда нет Шведа — первый) только недавно вернулся после травмы спины и в первой же встрече остановил «Фенербахче» и его 12-матчевую победную серию в Евролиге. Те же 12 побед — но уже в лиге ВТБ — были и у ЦСКА. Вместе с аллергией на желто-синие цвета, оставшейся после матча с «Маккаби».

Но Гилла в заявке на игру не было: боль в спине еще осталась, и решили не рисковать. Еще двое — Егор Вяльцев и Сергей Моня — в список 12 участников матча попали (по регламенту лиги там должно быть минимум 6 россиян), но на паркет не выходили из-за температуры.

Из всего этого получилась бы отличная отмазка на случай поражения «Химок». Только подмосковный клуб в первой половине не собирался проигрывать. Совсем.

До большого перерыва все вообще было очень похоже на игру ЦСКА — «Маккаби», вплоть цвета формы гостей. Три дня назад армейцы начали с 12:2, сейчас — с 12:4. А Семен Антонов передал привет всем, кто говорит, что в ЦСКА играют одни иностранцы. В первой четверти форвард сборной России был лучшим на площадке, причем на обоих ее концах. Шесть очков за 10 минут — этим никого не удивишь. Два блок-шота за 40 секунд — выход на новый уровень. И начало рывка ЦСКА.

У гостей с российскими игроками было похуже, зато у них есть свой Джордан (это имя). Хорошо еще, что фамилия у него не Майкл, а Микки. 25-й номер «Химок» как будто нашел бочку с той самой солью, превращающей весь московский снег в грязную кашу, и начал сыпать на лидерство ЦСКА.

Уилл Клайберн сопротивлялся как мог — два раза накрывал броски «Химок». Но на третью попытку его не хватило. Забил опять Микки, а от преимущества ЦСКА остался лишь запах.

ЦСКА не забивал 4 с половиной минуты, и гости вышли вперед. Вот Ди Бост забрасывает с фолом — рывок «Химок» 12:0, и они уже в плюсе. Здесь стало «+4», а потом доходило и до «+5».

Но это оказалось ненадолго. Сразу после большого перерыва Даниэль Хэкетт уничтожил кольцо «Химок» вместе с их преимуществом.

Химкинский Джордан не имеет отношения к лучшему баскетболисту всех времен, а вот Кори Хиггинс из ЦСКА — крестник настоящего Джордана из «Чикаго Буллз». Иногда в него вселяется магия крестного отца, и тогда его команду не остановить. 14 из 17 своих очков Кори набрал в третьей четверти, и это на три больше, чем у всей команды соперника. Мощно.

У подмосковной команды еще и катастрофически не летел трехочковый. Первое попадание случилось только с 13-й попытки, а всего — 3 из 19. Игра как-то быстро завершилась, но ее остаток все равно стоило посмотреть. Хотя бы ради еще одного яркого данка Микки за 12 секунд до конца.

Итудис после матча хвалил команду и отдельно Антонова. Вот что сказал главный тренер ЦСКА:

— В третьей четверти мы сменили настрой и сделали классный рывок. «Химкам» было очень тяжело забросить мяч, мы изменяли траектории передач, вынудили сделать 10 потерь в периоде и заработали двузначный перевес. Кроме того, мы в этом матче сделали девять блок-шотов, причем начало положил Саймон, он сыграл здорово, при том что ему было непросто войти в ритм после пропущенного предыдущего матча. Это показывает его характер, его работу. Он своими действиями показал, что является частью этого коллектива. Это была престижная игра против хорошей команды, которую мы вынудили с низким процентом бросить трехочковые — хотя они являются специалистами в этом — и заставили совершить 21 потерю.

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас не стал сразу жаловаться на нехватку игроков, а предложил искать причины в игре:

— Интересный матч. Учитывая наше выступление в третьей четверти, победы мы не заслужили. В раздевалке говорили о том, что ЦСКА сможет вернуться в игру и станет много давить на мяч, в связи с чем нам нужно было сделать ряд простых вещей и при этом не рисковать. Вместо этого мы допустили десять потерь в третьей четверти, дали сопернику возможность повести в счете и почувствовать уверенность, после чего стало очень сложно. Несмотря на то, что мы контролировали ход матча в первой половине и смогли оказать на ЦСКА много давления, наша игра в третьей четверти была плохой и, на мой взгляд, привела к итоговому результату. Совершив в матче ЦСКА 21 потерю и показав 16% трехочковых бросков, невозможно даже подумать о победе.

Единая лига. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Химки» (Московская область) — 75:65 (21:15, 10:19, 27:11, 17:20)

ЦСКА: Хиггинс (17), Хэкетт (13 + 7 передач), Клайберн (10 + 9 подборов)

«Химки»: Микки (24 + 11 подборов), Томас (11), Маркович (10)

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