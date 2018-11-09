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Тот неловкий момент, когда надо победить «Барселону». Обязательно

17:54
Тот неловкий момент, когда надо победить «Барселону». Обязательно
Фото: © Евролига
Брат лучшего данкера НБА – в «Химках». Чем не повод?

У «Химок» — лучший снайпер прошлой и нынешней Евролиги. Алексей Швед в этом сезоне набирает 25,6 очка за игру – и прямо сейчас это вообще самое мощное оружие в европейском баскетболе. Его команда пока обыгрывает всех в Единой лиге ВТБ, но в Евролиге всего 1 победа после 5 туров – не тот результат, который хотят видеть спонсоры. В плей-офф подмосковная команда уже выходила, в этом сезоне перед ней цель подняться еще выше – в «Финал четырех». С этим пока сложно.

Стандартный «проходной балл» в плей-офф Евролиги – примерно половина побед в регулярном чемпионате. В прошлом сезоне у «Химок» было 16 из 30. Чтобы повторить, Швед и его команда имеют право проиграть только 10 матчей из оставшихся 25. И точно ничего и никому не отдавать на своей площадке. Да пусть хоть «Реал» приедет, хоть «Барселона».

В последний раз «Химкам» нужно было победить «Барсу» на заказ в конце прошлого регулярного чемпионата – чтобы уйти с восьмого места и не играть с ЦСКА в плей-офф. Тогда, во дворце «Палау Блауграна», в 50 метрах от «Камп Ноу», не получилось: «Химки» проигрывали весь матч, сократили разницу с «-20» до «-4» в концовке, но в этот момент наткнулись на финальную сирену. Сейчас у подмосковной команды сразу три преимущества: на этот раз она играет дома, ей пока не нужно отыгрываться с «-20», и главное – в этом матче не будет Хуана Карлоса Наварро. Легендарный снайпер «Барселоны» с годами хорошел, как вино, и даже в 37 не превратился в уксус. Те 17 очков против «Химок» стали его прощанием с Евролигой.

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Сегодня в баскетболе «Барселоны» — другие звезды. Двое из них – Крис Синглтон и Виктор Клавер – играли у нынешнего главного тренера «Химок» Георгиоса Барцокаса в «Локомотиве», выбивали «Барсу» из плей-офф и выходили в «Финал четырех». Сразу после этого Барцокас и Клавер переехали из Краснодарского края в Каталонию. Синглтон сделал это через два года, когда тренера уже переманили «Химки». Но не спрашивайте Барцокаса, каково играть против своей бывшей команды и своих бывших игроков. Как выяснилось, греку такие мысли не нравятся – проверено «Олимпиакосом». Еще и поэтому важно, чтобы «Химки» сегодня победили.

Жаль, что в Мытищах не сыграет новичок «Химок», о котором объявили перед матчем с «Барселоной». Гарлон Грин успел поиграть в баскетбол почти на всех континентах (даже в Австралии), пробовался в Летней лиге НБА, но в итоге приехал в Россию. Он, конечно, не так крут, как его брат Джеральд – но если тот умеет ТАК забивать сверху (Джеральд выигрывал конкурсы по броскам сверху в НБА и в России), то не могли же младшему брату совсем не достаться похожие гены?

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В «Барсе» тоже есть кому красиво забить сверху. Вот как это делает, например, Кевин Серафен.

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Анте Томич с ростом 217 см тоже опасен. А еще у него явно больше двух глаз.

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«Барселона» уже два года не выходила в плей-офф Евролиги, но сейчас идет с балансом 3-2 в зоне топ-8 и получит отличные перспективы в случае победы. Зато «Химки» в этом сезоне не провели ни одного матча Евролиги хуже предыдущего: «-21», «-8», «-1», «-1», «+5». Еще одна хорошая новость: в каждом матче «Химки» набирают не менее 80 очков. Главное – чтобы Барцокас знал, как остановить своих бывших.

Прямая трансляция матча Евролиги «Химки» — «Барселона» — в 19:55 на канале «Матч! Арена» и сайте «Матч ТВ».

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