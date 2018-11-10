У Шведа 5 трехочковых, у «Химок» 5 поражений. С «Барселоной» опять не получилось

«Барселона» обыграла своего бывшего тренера, а Подмосковье все дальше от плей-офф Евролиги.

2018-11-10T02:18:19+03:00 «Барселона» обыграла своего бывшего тренера, а Подмосковье все дальше от плей-офф Евролиги.

«Барселона» начала сезон, как и «Химки» — с двух поражений. Но дальше пути разошлись. У одних по соседству «Камп Ноу», Лео Месси и пять Кубков чемпионов, у других – Мытищи и тень хоккейного «Атланта». У «Барсы» теперь – четыре победы подряд. У «Химок» — только 1 выигранный матч из 6 в этой Евролиге. Даже с ее лучшим снайпером Алексеем Шведом, которому вообще все равно, откуда забивать. Полтора метра до трехочковой линии и восемь до кольца? Вызов принят.

От матча к матчу подмосковный клуб всегда прибавлял. На прошлой неделе прибавил так, что хватило даже для победы над «Гран-Канарией». Но крутой подъем в гору должен продолжаться, и курортный режим уже не подходит. Второй частью испанского сериала «Химок» стала «Барселона», дальше – выезд в Мадрид к «Реалу». Но 87 пропущенных очков за матч – не самый очевидный способ бороться за плей-офф Евролиги.

21:14 – неплохое начало и самое большое лидерство хозяев. Но скоро все исчезло, а чтобы уйти на большой перерыв хотя бы с ничьей, «Химкам» понадобились Ди Бост и трехочковый с сиреной.

Кроме Томича, больше всего проблем «Химкам» приносил Тома Эртель: 3 из 3 из-за дуги и 18 очков всего. Но с дальними бросками и у хозяев был порядок. То странное чувство, когда забиваешь 17 трехочковых, но все равно проигрываешь. Малкольм Томас при «-11» пытается вдохнуть жизнь в подмосковную команду.

А здесь он же не забивает сверху. Просто двухочковые броски не были силой «Химок» в этот вечер. Испанец Виктор Клавер тут же отвечает своей бывшей команде. И своему бывшему тренеру Георгиос Барцокасу, с которым работал в двух клубах: «Локомотиве» и «Барселоне».

Сергей Моня – один из немногих, кто застал Клавера в «Химках». И так вовремя забивать, оставляя шанс на спасение, могут тоже единицы. Капитан Россия в деле.

У «Химок» по 5 трехочковых забили Швед и Тони Крокер. Американский снайпер вряд ли смотрел «Движение вверх», но выдал пас на Томаса, почти как Иван Едешко в финале мюнхенской Олимпиады. Всего «-1».

Швед получил четвертый фол еще в третьей четверти и вынужден был беречь себя, но на концовку вышел. В последние 30 секунд матча лидер «Химок» включил режим берсерка и испортил себе дальнюю статистику с 5/8 до 5/11. А Барцокас второй раз за сезон проиграл своей бывшей команде.

Послематчевый разбор от Михаила Решетова и Владимира Гомельского. «Химки» продолжат на следующей неделе в Мадриде.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур

«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания) – 80:87 (23:19, 15:19, 21:29, 21:20)

«Химки»: Швед (27), Крокер (17), Томас (9), Бост (9)

«Барселона»: Эртель (18), Синглтон (16), Томич (16)