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10 лучших баскетболистов мира прямо сейчас. И много крутых видео

Антон Соломин
12:34
10 лучших баскетболистов мира прямо сейчас. И много крутых видео
Два месяца до старта нового сезона НБА. Лучшее время поспорить о тех, кто зажжет чемпионат-2018/19.

10. Карл-Энтони Таунс

Центровой, 22 года, «Миннесота Тимбервулвз»

«Миннесота» – самая неожиданная команда в плей-офф-2018. Да и вообще в плей-офф НБА, где «Волки» не появлялись 14 лет, со времен Кевина Гарнетта. Главный фактор взлета «Тимбервулвз» – переход звезды «Чикаго» Джимми Батлера прошлым летом, но без Таунса ничего не получилось бы. В 22 года он – уже сложившаяся звезда и доказывает Тимофею Мозгову, что роль центрового в НБА не умерла. По итогам прошлого сезона Таунс вошел в топ-5 лиги по подборам, а 28 марта набрал 56 очков в матче с «Атлантой». Никто за «Миннесоту» не забивал больше в одном матче – даже Гарнетт.

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9. Расселл Уэстбрук

Разыгрывающий, 29 лет, «Оклахома-Сити Тандер»

Самая спорная позиция в этом рейтинге. Одни из вас удивятся, почему MVP сезона-2016/17 так низко, другие возмутятся, что на его месте мог быть условный Демаркус Казинс, недавно усиливший «Голден Стэйт», или Джоэл Эмбиид из «Филадельфии».

Уэстбрук – и есть мистер Противоречие. Дважды подряд он сделал сезонный трипл-дабл (минимум 10 очков, 10 подборов и 10 передач в среднем за игру по итогам регулярного чемпионата), но оба раза в плей-офф «Тандер» вылетал в первом раунде. Можно сколько угодно винить в этом уход Кевина Дюранта в «Голден Стэйт» летом 2016-го, только после этого Расс стал еще эгоистичнее. Чаще него в лиге не бросает никто (21,1 попытки в среднем за игру), но никто столько и не мажет (11,6). Уэстбрук – и суперснайпер, и эгоист. Одновременно и главная надежда, и главная проблема «Оклахомы».

Ну, по крайней мере одевается он ярко. По итогам прошлого сезона даже выиграл приз «Лучший стиль в лиге». Хотя здесь – тоже спорно.

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8. Дрэймонд Грин

Нет, это не то видео. Но все равно посмотрите. Вот что такое невидимая защита, а не то, что вам показывают в рекламе.

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7. Кайри Ирвинг

Защитник, 26 лет, «Бостон Селтикс»

Самая хрустальная из суперзвезд НБА. Ни в одном из своих семи сезонов Ирвинг не провел все 82 матча. «Кливленд» с ним и без него был двумя разными командами. В финале-2015 команда Дэвида Блатта и Тимофея Мозгова потеряла Кайри уже в первом матче, продолжала тем не менее цепляться с «Голден Стэйт», но все-таки на одном Леброне не выехала. В финале-2016 – совсем другое дело: Ирвинг сначала помог Королю вырвать пятый матч (при критическом счете 1-3 в серии), а потом забил решающий трехочковый в седьмом.

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Есть много версий того, почему год назад Кайри попросил руководство «Кавальерс» его обменять. Скорее всего, он устал быть номером два в команде, где главная звезда пытается быть еще и главным тренером. При этом сам Леброн, говорят, был против ухода Ирвинга. Кайри в итоге оказался в «Бостоне», и весь сезон лига ждала их встречи в полуфинале. Но до главных матчей сезона Ирвинг снова не доиграл, его «Селтикс» уступили «Кливленду», а после этого Леброн и его команда получили 0-4 от «Голден Стэйт».

6. Яннис Адетокунбо

Форвард, 23 года, «Милуоки Бакс»

The Greek Freak – «Греческий псих» – так его называют в НБА. Он невероятно одарен атлетически, но при этом даже с ростом 2,11 умеет обращаться с мячом и не уступает более низкорослым защитникам в скорости. А как летает! Невозможно в это поверить, поэтому смотрите с повторами.

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Уже в этом сезоне многие ждали включения Адетокунбо в номинацию на титул MVP сезона. Но конкуренция там слишком высокая, а у Янниса вся карьера впереди. Дождется обязательно. Возможно, уже следующий сезон – его. Если в 23 года его сравнивают с Леброном, что будет, когда Яннис достигнет пика?

5. Энтони Дэвис

Форвард, 25 лет, «Нью-Орлеан Пеликанс»

Еще один баскетболист, который умеет на площадке все. И тоже пока стоит в очереди за титулом самого ценного игрока сезона – пока Дэвис становился MVP только в Матче звезд. Для здоровяка с ростом 208 и весом 115 у него великолепны и бросок (иногда даже трехочковые забивает), и штрафной, и умение обращаться с мячом. Посмотрите на эти данки, пасы и дриблинг.

Но что же назвать главной чертой Дэвиса? Кто-то воспримет этот вопрос буквально и ответит: «Его монобровь». На самом деле речь о его защите: Дэвис уже трижды становился лучшим в лиге по блок-шотам (в прошлом сезоне он накрывал броски соперников 2,6 раза в среднем за игру!). А может, это как-то связано и соперники просто сами бросают не в корзину, а в руки Энтони при виде его сросшихся бровей.

4. Джеймс Харден

Защитник, 28 лет, «Хьюстон Рокетс»

Но если у вас фобия насчет растительности на лице, то вам точно нельзя встречаться с защитиником «Хьюстона». Джеймс Харден в этом сезоне наконец-то наиграл на титул MVP, к которому был близок уже несколько лет подряд. Но все время кто-то мешал: то Уэстбрук первым за 45 лет сделает трипл-дабл в среднем за сезон, то Стефен Карри забьет космические 402 трехочковых за регулярный чемпионат, то Леброн Джеймс… Да просто – Леброн Джеймс. На этот раз Харден прыгнул выше собственной бороды и впервые в карьере набирал в сезоне больше 30 очков в среднем за игру (30,4)! Да и в пекло статистику. Вы посмотрите! Как он это делает?

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Кроме того, в «Рокетс» пришла еще одна суперзвезда – Крис Пол, и эта пара защитников имеет право считаться лучшей в НБА. Даже круче, чем Стеф Карри и Клэй Томпсон из «Голден Стэйт».

В итоге «Хьюстон» даже выиграл регулярный чемпионат, чего с ним не случалось вообще никогда. Но все равно в финал НБА от Западной конференции, как обычно, вышли «Уорриорз». Поэтому Харден – хотя и, безусловно, очень крутой игрок – остается за пределами тройки.

3. Стефен Карри

Защитник, 30 лет, «Голден Стэйт Уорриорз»

Тут вообще все просто. Стеф – трехкратный чемпион НБА и просто лучший снайпер в истории. Не тот, кто набрал больше всех очков (хотя и это со временем возможно), а просто лучший снайпер. Которому все равно откуда забивать – хоть с центральной линии, хоть из подтрибунного тоннеля.

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Как он это делает?

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2. Кевин Дюрант

Форвард, 29 лет, «Голден Стэйт Уорриорз»

Семь лет назад они с Харденом вместе играли в финале НБА против Леброна. Тогда «Майами» уничтожил «Оклахому», а Король впервые стал чемпионом. Но именно тогда чемпионские амбиции появились у Кевина и Джеймса.

Кстати, у всех троих есть общее в биографии: неприятный уход из родной команды в поисках чемпионского титула. Всех троих критиковали. Чьи-то майки даже жгли. Дюрант через все это прошел последним – два года назад. А теперь он – двукратный чемпион НБА и MVP двух финалов. Таких не судят.

Говорят, в этом году титул лучшего игрока финала должен был достаться Карри. Просто по справедливости, по сумме трех победных плей-офф Стеф уж точно наиграл хотя бы на один приз MVP. Но именно Дюрант прикрыл спину партнера, когда у того перестало работать главное оружие. Карри без трехочковых – это как если бы Игорь Акинфеев перестал отбивать послематчевые пенальти.

У Карри в третьем матче финала отказала «пушка». Совсем. Из первых 9 бросков из-за дуги залетело 0. А «Голден Стэйт» без трехочковых Стефа – это как Станислав Черчесов без усов. Леброн и «Кливленд» могли именно здесь сломать серию и вместо мертвых 0-3 получить 1-2. Именно тогда Дюрант забил самый важный трехочковый третьего матча и всего финала. С 10 метров.

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Представьте Алексея Шведа с его техникой, дриблингом и прыгучестью, с умением создать атаку из ничего и с убийственным броском. А теперь представьте такого же игрока, только на 15 см выше и примерно на столько же шире в плечах. Его вообще невозможно остановить!

1. Леброн Джеймс

Форвард, 33 года, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Вы можете восхищаться им или ненавидеть. Болеть за его очередную команду или желать ей поражения. Единственное, чего вы не можете – это спорить с тем, что Леброн – лучший баскетболист мира.

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Дональд Трамп где-то слышал, что многие ненавидят Леброна за переход в «Лейкерс», и решил на этом хайпануть. Но промахнулся с моментом – и выступил в твиттере как раз тогда, когда Джеймс открыл на свои деньги суперкрутую школу для бедных детей и его общественный рейтинг улетел в космос. Если бы Леброн вышел на выборы президента США прямо сейчас, то Трампу пришлось бы переезжать из Белого дома обратно в отель.

Леброн открыл школу за 8 миллионов долларов. Неужели его еще кто-то ненавидит?

«Защищаться против Леброна – самая тяжелая работа в баскетболе», – считает главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. Восемь последних финалов НБА говорят о том же. MVP золотой серии становится либо сам Леброн, либо тот, кто против него защищается. В 2014-м – Кавай Леонард, в 2015-м – Андре Игуодала, в 2018-м – Дюрант (и только поэтому не Стеф).

Про Джеймса говорили, что у него нет среднего броска, но прошлый сезон доказал обратное. Король стал еще сильнее. В 33 года он продолжает прибавлять. Поэтому любите его или проклинайте – но наслаждайтесь моментом. Мы живем в одно время с Леброном и можем смотреть его игры.

Фото: Elsa / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Jason Miller / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, Ezra Shaw / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Ronald Cortes / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Gregory Shamus / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Maddie Meyer / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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