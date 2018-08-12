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Вчера - в гетто, завтра - на Олимпиаде. Как баскетбол 3x3 завоюет мир

Антон Соломин
13:39
Вчера - в гетто, завтра - на Олимпиаде. Как баскетбол 3x3 завоюет мир
В России уже есть команда, способная выиграть олимпийские медали.

С чего все началось?

Стритбол – уличная разновидность баскетбола, которая пришла из США вместе с классической версией. Появилась она в середине XX века в бедных кварталах. Как и в случае с обычным баскетболом, во всем виноват школьный учитель.

Холкомб Ракер, в отличие от изобретателя баскетбола Джеймса Нейсмита, даже не был учителем физкультуры. Он преподавал английский язык в обычной школе в Гарлеме – одном из самых неблагополучных районов Нью-Йорка. Даже в 2018 году, когда успешных афроамериканцев гораздо больше, появляться в Гарлеме ночью в одиночестве небезопасно. А полвека назад – тем более.

Ракер тоже вырос в Гарлеме, без родителей. Но выбился в люди – стал главным по спортивным площадкам в управлении парков Нью-Йорка. И в попытке отвлечь детей от более традиционных уличных дел – наркотиков и преступности – устроил в Гарлеме баскетбольный турнир. Тем более Холкомб и сам был ростом 191 см и до Второй мировой войны неплохо играл в баскетбол.

Через несколько лет после смерти Ракера его имя присвоили парку, в котором проходил его турнир. Сейчас Ракер-парк – самая знаменитая стритбольная площадка в мире, на которой играло множество будущих и действующих звезд НБА: Карим Абдул-Джаббар, Уилл Чемберлен, Коби Брайант, Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант.

https://twitter.com/SLAMonline/status/1024678181532524545

Что такое баскетбол 3×3?

Изначально стритболом назывался вообще любой баскетбол на улице. Но постепенно на дворовых площадках стала укрепляться игра на одно кольцо. Во-первых, для стандартной игры нужны десять человек, а их собрать сложнее. Во-вторых, с одним кольцом гораздо меньше пустой беготни: после промаха не надо каждый раз бежать в защиту. Отсюда – и высокая динамичность игры. К тому же, такую площадку можно организовать примерно везде: повесить один баскетбольный щит можно хоть на заднем дворе, хоть в гараже.

Играть в стритбол можно тоже по разным правилам. Есть целые турниры по версиям «5 на 5», «4 на 4» (на два кольца) и даже «1 на 1».

Больше всего в итоге прижилась разновидность с тремя игроками, двумя командами и одним кольцом, но даже в пределах этого регламента – большой простор для разнообразия. Кто-то играет до 21 очка, кто-то до 11, кто-то вообще без судей и фолов (исторически жаловаться на нарушения правил в уличном спорте – дурной тон). Было множество разных организаций и версий – примерно как сейчас в профессиональном боксе. Пока Международная федерация баскетбола (ФИБА) не собрала все турниры под одной крышей и одними правилами. Матч длится 10 минут либо до тех пор, пока одна из команд не наберет 21 очко. За обычный бросок с игры или штрафной дается 1 очко, за дальнее попадание – 2. Время на атаку ограничивается 12 секундами (вместо 24 в обычном баскетболе), и смотреть такую динамичную игру даже интереснее, чем обычный баскетбол.

Этот «официальный» стритбол получил название «баскетбол 3×3». В 2012 году по нему прошел первый чемпионат мира, а в 2017-м МОК объявил о включении новой дисциплины в программу Игр-2020 в Токио.

Зачем этот вид спорта на Олимпиаде?

Все просто. Чтобы привлечь молодежную аудиторию. С этой же целью МОК когда-то добавил, например, сноуборд в программу зимних Игр. До этого ребята просто катались по горным склонам в свое удовольствие, а теперь – выигрывают олимпийские медали.

На практике путь баскетбола 3×3 в Токио был не таким простым. Олимпийская деревня – не резиновая. А добавление еще 64 участников (не считая тренеров и другого персонала) потенциально означает, что в каких-то других видах олимпийцев станет меньше.

Но еще один козырь нового олимпийского вида – доступность. Попасть в большой баскетбол судьба немногим. Даже в огромной России в сезоне-2017/18 всего 34 профессиональных баскетбольных клуба. А в баскетбол 3×3 может играть кто угодно. Зарегистрироваться в специальном разделе сайта ФИБА, собрать команду из четырех человек (три в стартовом составе, один запасной) – и через серию отборочных турниров подняться хоть до Мирового тура. Это как «Большой шлем» в теннисе. Да, система соревнований там и здесь вообще очень похожа.

Чем баскетбол 3×3 круче обычного?

  • Большинство турниров проводится на открытых площадках. Как правило, играют в историческом центре города, и получаются крутые фото и видео на фоне достопримечательностей
  • Матч длится всего 10 минут (часто меньше). Благодаря этому все еще динамичнее, чем в баскетболе 5×5, а команда за день спокойно может провести четыре матча вместо одного. Поэтому большинство турниров укладывается в два дня. Как правило, это выходные, и на играх собирается больше зрителей
  • Подростки на улице чаще всего «гоняют» именно в 3×3, и у этой версии своя особая аудитория
  • Для игры нужно в два раза меньше места, а на одной стандартной площадке (на улицах полно таких) можно проводить сразу два матча одновременно
  • Играть может кто угодно! Необязательно даже быть профессионалом. В молодежной сборной России, например, есть Станислав Шаров, который ни разу не играл в баскетбол 5×5 профессионально (только в студенческой лиге за МГАФК). В мае он и его команда выиграли крутой международный турнир Moscow Open, а в начале августа в Праге дошли до финала этапа Мирового тура. Это примерно как Андрей Рублев в финале Уимблдона.

Разве звезды баскетбола 5×5 не могут порвать всех на уличной площадке?

Не всегда. Бывший капитан сборной России Антон Понкрашов недавно выиграл со своей командой турнир в лиге 4×4 – и то не с первой попытки.

https://www.instagram.com/p/BmF9M90l_Je/?taken-by=antonponkrashov

В баскетболе 3×3 все еще суровее. Здесь как в Гарлеме: улица не прощает. Если на паркете в каком-нибудь матче лиги ВТБ иногда проходят «маленькие баскетбольные хитрости», то на уличном корте тебя за попытку «продать» фол судье не только засмеют, а еще и «пропишут» локтем в следующей атаке. В 3×3 в принципе гораздо больше контакта, чем в 5×5, и не все «классические» баскетболисты к этому готовы. Игрок номер один в баскетболе 3×3 прямо сейчас – серб Душан Булут – начинал в 5×5, но уже давно круглый год выступает только на уличных площадках. И очень серьезно планирует выиграть золото Токио-2020.

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3×3 – это вроде бы и баскетбол, но все-таки другой вид спорта, и шкала ценностей в нем тоже другая. Ты можешь быть очень крутым в баскетболе 5×5, но прийти на уличную площадку – и внезапно превратиться в ничтожество.

Но есть и другие случаи. Капитан московского клуба МБА Виктор Павленко зарабатывает на жизнь в баскетболе 5×5, но прославился задолго до этого на уличной площадке, легендарной «Рижке» – а в этом году сыграл за сборную России 3×3 на чемпионате мира. Он вспоминает, как лет в 17 туда же приходил нынешний разыгрывающий «классической» сборной России Дмитрий Хвостов:

«Хвост, когда только начинал в основе „Динамо“, приходил сверкать крутым дриблингом. Помнится, однажды я играл против него – оступился, потерял мяч и упал в попытке его поймать. Так Дима забрал мяч, постучал им по асфальту, потом по моей спине, а потом еще и треху забил! В общем, прокачал меня по полной программе.

На улице очень легко потерять самооценку. Ты выступаешь, допустим, за клуб лиги ВТБ, а на улице можешь проиграть какому-нибудь любителю. Настолько все непредсказуемо. Плюс, конечно, более жесткая борьба и опасность травм. Хотя последнее – чаще отговорки. Потому что профессионалам просто не хочется туда соваться, портить себе имидж. Хотя есть и такие стритболисты, кто может специально нанести травму профессионалу – просто из зависти. Дураков-то тоже хватает».

А еще в баскетболе 3x3 всегда весело.

https://www.instagram.com/p/BmGAUzFjqQP/?taken-by=antonponkrashov

И как в этом случае набирать сборную России?

Отвечает руководитель департамента национальных сборных РФБ Олег Ушаков:

«Есть ряд критериев, по которым мы отбираем и приглашаем кандидатов, но проверить, подходят ли они под игру 3×3, можно только опытным путем, – - Это как сравнить бокс и восьмиугольник: и то, и другое – единоборства, но специфика разная. Допустим, есть замечательный баскетболист с великолепной статистикой в Единой лиге ВТБ, Суперлиге или за границей, но только когда он сыграет в 3×3, желательно на международном турнире, становится понятно, есть у него перспектива в этом виде или нет. В то же время, нет никаких сомнений в том, что на сегодняшний день профессиональные баскетболисты из 5×5 индивидуально значительно выше уровнем игроков чемпионата России по 3×3. Ситуация должна и будет меняться, но пока это так».

У России есть шансы попасть на Олимпиаду в баскетболе 3×3?

Конечно! Женская сборная вообще была чемпионом мира в прошлом году, а в этом – стала серебряным призером ЧМ. У нее проблем с отбором в Токио быть не должно.

С мужской командой история сложнее, она пока только начинает подниматься. На ЧМ-2018 Россия стала 13-й, зато внезапно выяснилось, что, пока главная команда страны собирается с силами, сборная U23 уже сейчас готова всех крушить. По правилам ФИБА все команды в туре 3×3 должны носить имя какого-то города, и российская молодежка взяла название «Гагарин» – то ли в честь райцентра в Смоленской области, то ли в честь космоса, в который отправилась уже в свой первый сезон. На третью неделю существования команда выиграла Moscow Open, а в начале августа на супертурнире в Праге дошла до финала, где уступила сильнейшей команде мира – сербскому «Нови-Саду». Теперь Россия стала еще ближе к третьему месту в национальном рейтинге (второе позволит попасть в Токио напрямую, без участия в квалификации), а все игроки «Гагарина» теперь входят в мировой топ-10 среди игроков не старше 23 лет.

Это уже очень круто, но все только начинается.

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Фото: fiba.basketball/3×3worldtour

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