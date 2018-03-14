Швед - лучший игрок Евролиги, но «Химки» все равно не выйдут в плей-офф. Почему?

«Матч ТВ» бросает вызов Алексею Шведу и его команде. Прямая трансляция матча «Маккаби» – «Химки» – 15 марта в 22:00 на канале «Матч! Арена»

На прошлой неделе «Химки» принимали «Милан». Домашний матч с предпоследней командой турнира – идеальное время для вручения Алексею Шведу приза самого ценного игрока февраля. В последний месяц зимы подмосковная команда выиграла в Евролиге 100 процентов матчей и уверенно целилась в плей-офф – делила места с четвертого по седьмое с такими крутыми командами, как «Реал» и «Панатинаикос» («Жальгирис» в этой компании – тоже не лишний).

Все изменилось в марте. Важнейшим для Шведа и его команды стал гостевой матч с «Басконией». В испанской Витории «Химки» вели 14 очков и имели отличные шансы отцепить девятое место от гонки за плей-офф. Но проиграли две четверти со счетом 26:51. А через неделю снова удивили всех, отдав дома победу «Милану», которому уже вообще ничего не нужно.

Два этих матча были золотым шансом для «Химок» и Шведа. Клуб из Подмосковья мог творить историю за пять туров до конца регулярного чемпионата выходить в ¼ финала. А его первый номер в этом случае становился серьезным претендентом на титул MVP сезона. Но лучшим игроком не может стать тот, чья команда даже не попала в плей-офф. Только не в нынешней Евролиге, где жжет фантастический 19-летний Лука Дончич.

Алексей Швед – на своем пике. Осенью он стал первым в истории чемпионатов Европы лучшим снайпером из России, а теперь проводит лучший клубный сезон в карьере. Причем играет только за «Химки»: в сборную России его не отпускают (и это логично), Матч звезд Единой лиги Алексей тоже пропустил. 100 процентов усилий Шведа достаются «Химкам» – только их пока недостаточно.

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На прошлой неделе он стал европейским Стефеном Карри, побив рекорд Евролиги по забитым трехочковым за сезон. Сейчас у него 80 попаданий в 25 играх, к концу сезона будет что-то около 100. Осталось сделать так, чтобы все эти трехочковые что-то значили.

Что нужно, чтобы «Химки» вышли в плей-офф?

Прямо сейчас команда на седьмом месте с 14 победами и 11 поражениями. Отрыв от зоны вылета – формально две победы (у девятой «Басконии» баланс 12-13, на восьмой строчке «Маккаби» с 13-12). Но на самом деле одна, потому что при равенстве показателей испанцы будут выше по личным встречам.

Календарь оставшихся матчей «Химок» – это аквариум с пираньями. Последний «считаный» матч был на прошлой неделе с «Миланом» – и он проигран. Остались три выезда («Маккаби», «Эфес», а в последнем туре – «Барселона») и домашние игры с чемпионами двух последних лет – ЦСКА и «Фенербахче».

Чтобы точно выйти в плей-офф, «Химкам» в этих пяти матчах нужны четыре победы. Более реальное количество – от трех до нуля. Если только подмосковные звезды не прочитают этот текст и не докажут, что автор плохо разбирается в баскетболе. Можете считать это официальным вызовом «Матч ТВ» команде Георгиоса Барцокаса.

С тремя победами в оставшихся играх шансы тоже есть. В любом случае сначала нужно обыгрывать «Маккаби». Не только ради самой победы – а еще и чтобы испортить жизнь конкурентам. Сделать это в Тель-Авиве почти нереально (здесь проиграли даже «Реал» и «Фенер»), но не то чтобы выбор остался.

Трансляция матча Евролиги «Маккаби» – «Химки» – 15 марта в 22:00 на канале «Матч! Арена» и 16 марта в 02:30 на «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, БК «Химки»

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