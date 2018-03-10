Из Нижнего Новгорода – в звезды Евролиги за два года. Кто принес ЦСКА сотню в матче с «Уникахой»

Из Нижнего Новгорода – в звезды Евролиги за два года. Кто принес ЦСКА сотню в матче с «Уникахой»

Антон Соломин
Антон Соломин
01:28

Матч с «Уникахой», да еще в длинные праздники, имел право собрать гораздо меньше, чем 9344 зрителей. Клуб из Малаги – не самый крутой соперник, «+25» итоговой разницы легко читались заранее, но все равно у болельщиков хватало причин прийти в «Мегаспорт».

В конце февраля рядом с ареной наконец-то открылась станция метро. С тем самым названием и той самой баскетбольной скульптурой, моделью для которой стал Виктор Хряпа.

Для тех, кому и перспектива опробовать выход в город к «Мегаспорту» со станции «ЦСКА» казалась не очень, перед матчем выступала группа «Браво». Песня, актуальная всегда, а в окрестностях 8 марта – особенно.

https://www.instagram.com/p/BgHBCqAjYNf/?taken-by=cskabasket

Прийти на такой баскетбол с девушкой – хороший вариант. Красивая игра без особого риска для результата. Джеймс Огастин пытался сорвать предматчевую подготовку своей бывшей команде, но, судя по итоговому счету, план не сработал.

https://www.instagram.com/p/BgG6tErjds9/?taken-by=cskabasket

Огастин играл за ЦСКА еще в прошлом сезоне и многое здесь помнит. Но когда Никита Курбанов забивает сверху – это всегда неожиданно и красиво.

https://twitter.com/EuroLeague/status/972159368316772352

С матчем все было ясно еще во второй четверти. Уилл «глаза на затылке» Клайберн видит все: и счет на табло, и взлетающего к кольцу Отелло Хантера.

https://twitter.com/EuroLeague/status/972165246055002112

Еще один крутой момент от американского данкера. То есть Хантера.

Открыть видео

Нандо де Коло провел фантастический матч: 9 из 10 попаданий с игры (трехочковые – 5 из 6).

Открыть видео

Но бывает и наоборот: сидишь весь матч на скамейке, ничего не набираешь, как вдруг все переворачивается. Виктор Радд переехал в Москву уже по ходу сезона-2017/18. А два года назад он был игроком «Нижнего Новгорода». И вряд ли представлял, что будет пробивать «сотню» на домашней площадке ЦСКА.

https://twitter.com/EuroLeague/status/972182693608935424

Но это все-таки происходит. С 20 победами в 25 играх ЦСКА на первом месте в Евролиге. Следующее испытание – 16 марта в Стамбуле против действующего чемпиона Евролиги «Фенербахче».

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – «Уникаха» (Малага) – 101:76 (30:20, 27:23, 22:18, 22:15)

ЦСКА: де Коло (23), Клайберн (13), Родригес (11), Курбанов (10), Хантер (10)

«Уникаха»: Недович (15), Огастин (12)

Фото: Евролига

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.