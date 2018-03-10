Матч с «Уникахой», да еще в длинные праздники, имел право собрать гораздо меньше, чем 9344 зрителей. Клуб из Малаги – не самый крутой соперник, «+25» итоговой разницы легко читались заранее, но все равно у болельщиков хватало причин прийти в «Мегаспорт».

В конце февраля рядом с ареной наконец-то открылась станция метро. С тем самым названием и той самой баскетбольной скульптурой, моделью для которой стал Виктор Хряпа.

Для тех, кому и перспектива опробовать выход в город к «Мегаспорту» со станции «ЦСКА» казалась не очень, перед матчем выступала группа «Браво». Песня, актуальная всегда, а в окрестностях 8 марта – особенно.

Прийти на такой баскетбол с девушкой – хороший вариант. Красивая игра без особого риска для результата. Джеймс Огастин пытался сорвать предматчевую подготовку своей бывшей команде, но, судя по итоговому счету, план не сработал.

Огастин играл за ЦСКА еще в прошлом сезоне и многое здесь помнит. Но когда Никита Курбанов забивает сверху – это всегда неожиданно и красиво.

С матчем все было ясно еще во второй четверти. Уилл «глаза на затылке» Клайберн видит все: и счет на табло, и взлетающего к кольцу Отелло Хантера.

Еще один крутой момент от американского данкера. То есть Хантера.

Нандо де Коло провел фантастический матч: 9 из 10 попаданий с игры (трехочковые – 5 из 6).

Но бывает и наоборот: сидишь весь матч на скамейке, ничего не набираешь, как вдруг все переворачивается. Виктор Радд переехал в Москву уже по ходу сезона-2017/18. А два года назад он был игроком «Нижнего Новгорода». И вряд ли представлял, что будет пробивать «сотню» на домашней площадке ЦСКА.

Но это все-таки происходит. С 20 победами в 25 играх ЦСКА на первом месте в Евролиге. Следующее испытание – 16 марта в Стамбуле против действующего чемпиона Евролиги «Фенербахче».

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – «Уникаха» (Малага) – 101:76 (30:20, 27:23, 22:18, 22:15)

ЦСКА: де Коло (23), Клайберн (13), Родригес (11), Курбанов (10), Хантер (10)

«Уникаха»: Недович (15), Огастин (12)

Фото: Евролига