Матч с «Уникахой», да еще в длинные праздники, имел право собрать гораздо меньше, чем 9344 зрителей. Клуб из Малаги – не самый крутой соперник, «+25» итоговой разницы легко читались заранее, но все равно у болельщиков хватало причин прийти в «Мегаспорт».
В конце февраля рядом с ареной наконец-то открылась станция метро. С тем самым названием и той самой баскетбольной скульптурой, моделью для которой стал Виктор Хряпа.
Для тех, кому и перспектива опробовать выход в город к «Мегаспорту» со станции «ЦСКА» казалась не очень, перед матчем выступала группа «Браво». Песня, актуальная всегда, а в окрестностях 8 марта – особенно.https://www.instagram.com/p/BgHBCqAjYNf/?taken-by=cskabasket
Прийти на такой баскетбол с девушкой – хороший вариант. Красивая игра без особого риска для результата. Джеймс Огастин пытался сорвать предматчевую подготовку своей бывшей команде, но, судя по итоговому счету, план не сработал.https://www.instagram.com/p/BgG6tErjds9/?taken-by=cskabasket
Огастин играл за ЦСКА еще в прошлом сезоне и многое здесь помнит. Но когда Никита Курбанов забивает сверху – это всегда неожиданно и красиво.https://twitter.com/EuroLeague/status/972159368316772352
С матчем все было ясно еще во второй четверти. Уилл «глаза на затылке» Клайберн видит все: и счет на табло, и взлетающего к кольцу Отелло Хантера.https://twitter.com/EuroLeague/status/972165246055002112
Еще один крутой момент от американского данкера. То есть Хантера.Открыть видео
Нандо де Коло провел фантастический матч: 9 из 10 попаданий с игры (трехочковые – 5 из 6).Открыть видео
Но бывает и наоборот: сидишь весь матч на скамейке, ничего не набираешь, как вдруг все переворачивается. Виктор Радд переехал в Москву уже по ходу сезона-2017/18. А два года назад он был игроком «Нижнего Новгорода». И вряд ли представлял, что будет пробивать «сотню» на домашней площадке ЦСКА.https://twitter.com/EuroLeague/status/972182693608935424
Но это все-таки происходит. С 20 победами в 25 играх ЦСКА на первом месте в Евролиге. Следующее испытание – 16 марта в Стамбуле против действующего чемпиона Евролиги «Фенербахче».
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
ЦСКА (Москва) – «Уникаха» (Малага) – 101:76 (30:20, 27:23, 22:18, 22:15)
ЦСКА: де Коло (23), Клайберн (13), Родригес (11), Курбанов (10), Хантер (10)
«Уникаха»: Недович (15), Огастин (12)
Фото: Евролига