ЦСКА побеждает чемпиона Германии. Такое бывает только в баскетболе

23 минуты до первого очка и победа над «Бамбергом». Репортаж «Матч ТВ» из «Мегаспорта» о самом странном матче 2018 года.

«Мегаспорт» отвык от баскетбола, а баскетбол отвык от «Мегаспорта». Евролиги здесь не было шесть недель: перерыв на новогодние елки и фигурное катание. За это время аппаратура для баскетбольных матчей как будто немного замерзла и перестала адекватно себя вести. Сначала после предматчевого шоу из-под потолка отказались «отклеиваться» огромные простыни-экраны, и разминку в белых тонах пришлось удлинить минут на 15.

Так и не угадаешь, что дело происходит не в студии, а на баскетбольном паркете, да еще и при 6 с половиной тысячах зрителей. Полный сюрреализм.

Неудивительно, что табло тоже потихоньку начало подавать признаки безумия. Счет и без того был не в пользу ЦСКА, но 0:5 – это все-таки не настолько плохо, как загоревшиеся 19:37. Пока чинили технику, Димитрис Итудис получил «бесплатный» тайм-аут. Не помогло – и вскоре пришлось брать еще один, уже официально. В итоге первых очков ЦСКА пришлось ждать 23 минуты от назначенного времени начала матча.

«Бамберг» приехал в Москву без двух своих основных активов – оглушительных домашних трибун и своего яркого тренера. Андреа Тринкьери – вообще не чужой России человек. Тренировал УНИКС, учился пить водку по пять рюмок за раз, а главное – дал ЦСКА нынешнего Никиту Курбанова (как именно – читайте в его интервью «Матч ТВ»).

Но недавно эмоциональный итальянец перенес операцию на плече, а без него у баварского клуба шансов особо не было. Итудис все-таки перехитрил гостей: Семен Антонов вышел в стартовой пятерке и всех удивил.

«Мы догадались, что «Бамберг» будет рисковать в защите против него. Соперники ждали Семена под кольцом – а он заставил их заплатить за это, забивая с дистанции», – сказал потом главный тренер ЦСКА.

Благодаря Антонову и Нандо де Коло на табло «Мегаспорта» наконец-то зажегся нормальный счет. В пользу хозяев – к такому все привыкли.

«Бамберг» побеждал ЦСКА всего один раз в истории и оказался не особо востребован московскими болельщиками. Но принцип Тринкьери «не убью – так покусаю» живет и без него. В пятницу гости проиграли всего одну четверть. Эти «+10» во втором периоде создавались сначала руками Серхио Родригеса и Нандо де Коло.

А потом зал взорвал Отелло Хантер. За несколько минут до этого центровой получил травму и некоторое время страдал на паркете. Но все обошлось. И как!

Хантер не успокаивался и после большого перерыва.

Но Тринкьери научил «Бамберг» не бояться вообще никого. Даже удивительно, как эта команда – только 13-я в Евролиге.

Даже ничью в третьей четверти ЦСКА был вынужден выгрызать. Кори Хиггинс как всегда хорош на дуге, блок-шот Антонова тоже очень в тему.

И даже «+18» за 5 минут – это еще не победа. Несколько промахов, пара неспортивных фолов, один технический – и ЦСКА пришлось доставать секретное оружие. Виталий Фридзон всю игру копил заряд на скамейке и вовремя расчехлил свои знаменитые кольты.

«Это была не лучшая наша игра, особенно в нападении, – сказал после игры Итудис. – Нам недоставало движения мяча, правильного использования пространства. Мы слабо начали в смысле обороны, использования фолов. Затем мы наладили игру после тайм-аута, и вторая четверть получилась для нас лучшей. В четвертой мы дважды уходили на „+18“, но позволили сопернику набирать легкие очки. Как я сказал, нападение получилось не блестящим, но мы хорошо останавливали „Бамберг“ и добыли важную победу».

ЦСКА по-прежнему лидирует в Евролиге с отрывом в две победы. Но следующий гость в «Мегаспорте» – гораздо серьезнее: 1 февраля в Москве будет «Реал».

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур

ЦСКА (Россия) – «Бамберг» (Германия) – 81:72 (18:19, 21:11, 16:16, 26:26)

ЦСКА: де Коло (20), Родригес (13), Хиггинс (12)

"Бамберг": Дорелл Райт (11)

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов