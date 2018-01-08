ЦСКА продолжает проигрывать в 2018 году. «Локо» снова побеждает

Тот момент, когда лучший клуб страны не продлил контракт с Дмитрием Кулагиным и пожалел об этом.

Это был матч лидеров Единой лиги со всеми сопутствующими. ЦСКА был выше в таблице, потому что не проиграл ни одного матча. Но самый побеждающий российский клуб этого сезона – «Локомотив». В еврокубках у москвичей уже четыре поражения, у краснодарцев – ноль. В Кубке Европы, где играет «Локо», побеждать проще, чем в Евролиге, – это да. Но победная психология – важная вещь, а ЦСКА только что очень громко проиграл в Барселоне.

После этого команда Димитриса Итудиса могла либо продолжать грустить, либо разорвать «Локомотив». Игра сразу намекнула, что ближе первый вариант. Еще никогда в истории Единой лиги не было такого, чтобы ЦСКА не вел в счете по ходу матча ни секунды. Но Рождество – время чудес.

Хозяевам порой удавались просто фантастические по красоте атаки. Из Кори Хиггинса вышел бы неплохой футбольный вратарь. Американец вылавливает не самую простую передачу от Нандо де Коло и с воображаемым «ну кто так дает?» возвращает мяч на доработку.

Когда ЦСКА начал отыгрываться с «-9», все догадывались, чем это закончится. Но Фрэнк Элегар был против. Один из самых зрелищных баскетболистов на территории России долго играл в «Енисее» и незаслуженно был в тени. Теперь он в «Локомотиве» и забивает в прямом эфире «Матч ТВ».

У ЦСКА не залетало почти ничего. 29 процентов с игры по итогам первой половины – такая статистика больше подходит командам 13-летних спортшкольников, а не чемпиону России. Серхио Родригес в первой половине вообще ничего не набрал, а третью четверть целиком провел на скамейке. Копил магическую силу.

Перед матчем все думали, что получилась бы красивая история, если бы Дмитрий Кулагин обыграл свою бывшую команду. Летом ЦСКА не продлил контракт с защитником сборной России, и теперь у него совершенно новая роль в новой команде.

Против своего младшего брата Дмитрий так и не сыграл – Михаил остался на скамейке ЦСКА. Но Кулагин-старший как-то незаметно стал лучшим снайпером матча. Те же 17 очков и у Нандо де Коло, хотя вряд ли француза это греет. За 4:54 до конца отрыв «Локомотива» вырос до «+15», и Итудис был вынужден «сжечь» последний тайм-аут. А что если именно тренерских подсказок хозяевам и не хватило в конце? Сейчас легко умничать на эту тему.

В спорте часто говорят о недооценке соперника, но никто никогда не слышал о недооценке ЦСКА. 15 очков за 5 минут до финальной сирены – это ерунда. Доказано Серхио Родригесом. Все 14 очков он набрал в одной последней четверти.

После этого Чачо бросил из-за дуги еще два раза – и дважды промазал. Москвичи отыгрались с «-15» до «-5», и этих бросков хватило бы для победы. Но мяч решил иначе. В 2018 году ЦСКА пока не выигрывает.

– Первым делом хотел бы поздравить всех с Рождеством, – после матча Итудис начал с хорошего. – Наших болельщиков, их семьи, всех, кто отмечает этот праздник сегодня. Спасибо тем, кто пришел поддержать нас в такой день. Прошу прощения у болельщиков, что мы не смогли сегодня добыть победу. Одно могу обещать точно: мы будем работать еще усерднее на тренировках, в играх и обязательно вернемся.

– Серхио Родригес сегодня не набрал ни одного очка в первой половине, потом пропустил целиком третью четверть, а в итоге едва не выиграл матч своими трехочковыми. Вы специально усадили его на скамейку, чтобы он накопил энергию?

– Нет, такого плана не было. Мой план – выпускать игроков, которые выглядят готовыми помогать команде побеждать. Игра в баскетбол – это не только очки, здесь много факторов. Родригес в первой половине за 14 минут не набрал очков, мы попробовали другие варианты. Но в итоге Серхио помог нам вернуться в игру. В любом случае «Локомотив» заслужил победу. Он хорошо подготовился, находился в Москве несколько дней после возвращения из Литвы с матча Кубка Европы. Это только начало сезона, и мы определенно станем лучше.

Фото: Единая лига ВТБ