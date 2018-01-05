ЦСКА бился c «Барселоной». А надо было еще и играть

Столичные армейцы уступили в столице Каталонии безоговорочнее, чем можно было ожидать. Репортаж «Матч ТВ» из Барселоны – о том, как так вышло.

Матч стал цеплять ближе к большому перерыву. До этого он тоже цеплял - но каталонцев. От которых армейцам, напротив, хотелось отцепиться.

«Барселона» мощно наехала на ЦСКА с первых минут. Даже не наехала – налетела. Сверху.

Отрыв рос-рос-рос и достиг в какой-то момент 16 очков.

Но надежда, как ни странно, не была совсем трупом. Армейцы играли плохо, не в свой баскетбол, мазали главным образом двухочковые. Значит, в какой-то момент обязаны были заиграть лучше.

Плеснули оптимизма в голову еще два момента. Во-первых, наш быстрый отрыв с пасом через всю площадку и, конечно, попаданием. Во-вторых, Фридзон слегка сцепился с кем-то из хозяев, а это всегда неплохо.

Злость в «Палау Блауграна» еще ни одним гостям не мешала. Помогла и ЦСКА: отрыв «Барсы» после второй четверти сократился до 6 очков.

Отдых, к сожалению, больше помог хозяевам. Или меньше гостям, если будет угодно. Отрыв сначала дрогнул, потом пополз вверх, затем нервно заплясал в районе десяточки. Еще в первой половине игры было ясно, что «Барселона» играет «команднее» (14 результативных передач против 8). Требовалось добавлять коллективной игры в ответ. Но не добавлялась она как-то у армейцев. А индивидуально каталонцы наших звезд гасили.

Хуан Карлос Наварро в 37 лет, говорят, уже не тот. Стремительно седеющий снайпер в этом евросезоне ни разу не выходил в стартовой пятерке и вообще ничем особо не запоминался. Пока «Барселона» не начала по очереди играть с российскими клубами. «Химки» в самом конце 2017-го, ЦСКА в самом начале 2018-го. «Про Наварро все говорят, что он как хорошее вино, с годами становится только лучше. Но нельзя же так долго хорошеть – уже давно пора превратиться в винный уксус», – пошутил как-то Этторе Мессина. Итальянец уже три с половиной года как не тренирует ЦСКА, а Наварро до сих пор смеется. Москвичи довели погоню до «-3», но дальше не пустил каталонец.

Ни проходов под щит, ни особой хитрости, ни уверенных трехочковых гранат. ЦСКА заставили просто биться, но это не то, в чем он гарантировано сильнее «Барселоны» у нее дома. Итог: в начале последней четверти случился провал.

«Минус 20» за 6 с половиной минут до конца — такое не отыгрывается. При том, что само слово «играть» нашим в этот вечер как-то не очень подходило. Они в основном бились. А этого в гостях у «Барселоны» мало.

В турнирном смысле никуда никого не шатнуло: армейцы в лидерах, каталонцы в низах. Тем более надсадным вышел звоночек. Если так крупно, да тем, кто из низов, то хорошо бы Димитрису Итудису выявить причину. И хорошо бы, чтобы этой причиной был Новый год, а не какие-нибудь более системные штуки.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур

«Барселона» (Барселона) — «ЦСКА» (Москва) — 85:72 (25:17, 22:25, 20:13, 19:17)

«Барселона»: Копонен (13), Эртель (12), Наварро (10), Ханга (10).

ЦСКА: де Коло (23), Хайнс (10), Родригес (9), Хайнс (9), Фридзон (6), Воронцевич (4), Клайберн (4), Хантер (4), Курбанов (3), Антонов (0).

Фото: Евролига