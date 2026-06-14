«Нам есть чем гордиться. Взяли все титулы и почти завершили комплектование на новый сезон». Интервью Ватутина

Разговор с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным по итогам триумфального для армейского клуба сезона.

ЦСКА по итогам прошедшего сезона заслужил множество самых ярких эпитетов. Превосходно, феноменально, супермощно, безупречно провели армейцы как регулярный чемпионат, так и плей-офф в Единой лиге ВТБ. Более того, выиграли все турниры, в которых участвовали.

По доброй традиции по окончании сезона «Матч ТВ» побеседовал с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным. Из интервью вы узнаете:

в чем армейцы в финальной серии превзошли УНИКС;

продолжит ли работу с командой главный тренер Андреас Пистиолис;

останется ли французский форвард Ливио Жан-Шарль;

почему лучший игрок минувшего сезона Мело Тримбл не собирается покидать ЦСКА.

«Коллеги из «Локо» и «Зенита» отметили свой вклад в успех ЦСКА: одни «натренировали» нас, вторые «измотали» УНИКС»

— Какое место занимает нынешнее чемпионство среди трёх последних в исполнении армейцев?

— Важное. Сложно и совершенно ни к чему ранжировать титулы, но этот сезон принес большое удовольствие, потому что мы видели воочию результат огромной работы, проделанной игроками и тренерским штабом. По ходу «регулярки» у многих были сомнения, наши конкуренты обладали классными составами, а в итоге ЦСКА добился доминирующей победы.

— Что за шампанское в этот раз заливали в Кубок? Российское или иностранное?

— Хорошее. Часть мы привезли из Москвы, часть предоставил наш с лигой спонсор.

— В прошлом году ЦСКА со счетом 4-0 обыграл УНИКС в полуфинале, сейчас то же самое произошло в финале. Получается, что казанцы в плей-офф удобный соперник для армейцев?

— Это лишь статистика. По факту на протяжении многих лет казанцы оказывают нам серьезное сопротивление, они совсем недавно заслуженно стали чемпионами Лиги ВТБ. Они здорово провели нынешний регулярный чемпионат, дважды обыграв ЦСКА.

Команда показала замечательную игру и характер в полуфинале против «Зенита». Наверняка из-за этого им не хватило сил и глубины состава на финал, но это только подчеркивает работу баскетболистов и штаба ЦСКА по физподготовке, распределению нагрузки и правильному использованию резерва.

После плей-офф коллеги из «Локо» и «Зенита», не сговариваясь, отметили свой вклад в успех ЦСКА: одни «натренировали» нас в полуфинале, вторые «измотали» УНИКС. В этих словах, конечно, велика доля шутки, но и зерно истины также есть.

«Пистиолис — готовый тренер для Евролиги, но по-настоящему предан ЦСКА»

— За счет чего взяли верх над УНИКСом?

— За счет отличной подготовки к конкретному сопернику, четкого распределения ролей, невероятной самоотдачи и настоящего чемпионского характера.

— Можно сказать, что это была одна из самых легких финальных серий?

— Да, если вы имеете в виду нервное напряжение в концовках. Повторю, чтобы крупно выиграть во всех матчах финала, командой была проделана огромная работа на тренировках. Ребята полностью выкладывались на паркете в каждой из игр.

— Андреас Пистиолис привел ЦСКА к трем чемпионствам. Есть предложения европейских клубов по нему? Никто не уведет у ЦСКА тренера в межсезонье?

— В целом логично этого ожидать. На мой взгляд, Андреас готовый тренер для Евролиги, просто далеко не все коллеги из этого турнира хотят брать на себя риск, предпочитая выбирать привычные фамилии. Андреас по-настоящему предан ЦСКА, наслаждается работой в клубе и не стремится искать от добра добра.

«Мамина любовь к Мело стала ещё сильнее»

— У лучшего игрока минувшего сезона Мело Тримбла действующий контракт с клубом. И вы говорили, что не хотите его никому отдавать, так как он любимый игрок вашей мамы. Но наверняка есть предложения по нему. Кто им интересовался в последнее время?

— У Мело не просто действует контракт, по ходу этого сезона он подписал новое долгосрочное соглашение. Уже зимой было понятно, что наш MVP может вызывать интерес топовых европейских клубов, и его желание поставить подпись под очередным контрактом четко говорит о его амбициях, стремлении продолжать побеждать с ЦСКА. Плюс мамина любовь к Мело стала еще сильнее.

— Один из заметных игроков команды — французский форвард Ливио Жан-Шарль останется в команде?

— Мы бы этого хотели, но к Ливио есть реальный интерес от клубов Евролиги, потому решения пока нет. Всегда говорил, что селекция есть сочетание возможностей и желаний, пока баланс не найден.

— Перед полуфиналом вы продлили контракты с российскими ветеранами Курбановым, Антоновым, Астапковичем, а также с американцем Уэйром. Это чтобы ребятам было легче сосредоточиться на плей-офф? Чаще всего вы делаете объявления по контрактам по окончании сезона.

— Я как-то говорил уже, что мы часто продлеваем соглашения по ходу сезона, просто не стремимся говорить об этом до завершения плей-офф. Зачастую новость о подписании на сайте вовсе не говорит о том, что контракт был подписан «вчера», у клуба всегда есть своя логика о том, когда объявлять. В этом году решили сработать «заранее». Это в том числе говорит о нашей уверенности в игроках.

Знаете, часто люди бьются в плей-офф за следующий контракт. Мы знали, что упомянутые вами баскетболисты ставят в приоритет победу вместе с командой. Они это с блеском доказали в очередной раз.

— Как будете отдыхать после сезона?

— С чувством глубокого удовлетворения от прекрасно проделанной работы — тренерами, игроками, всем клубом. Нам есть что вспомнить, чем гордиться.

Мы взяли все возможные титулы, провели множество запоминающихся мероприятий, среди которых выделяется празднование двадцатилетия первой победы в современной Евролиге. Мы почти завершили комплектование команды на следующий сезон. Потому имеем полное право выдохнуть и расслабиться.

Огромное спасибо всему офису ЦСКА. Для всех них выдался очень напряженный сезон. Подчас эта работа не видна и не слишком известна рядовому болельщику, но от этого она не становится менее значимой и нужной. Хочу поблагодарить всех, кто шел с нами по этому пути — прежде всего, семьи, переживавшие с нами все радости и трудности. И отдельная благодарность всем нашим спонсорам и партнерам, помогающим клубу в эти сложные времена.

— Какие в целом ожидания от стартовавшего чемпионата мира по футболу?

— Честно говоря, буквально пару дней назад узнал о том, что он начинается. Не так много смотрю футбола, потому далек от того, чтобы называть себя специалистом, давать оценки и прогнозы. Буду смотреть топовые матчи с семьей и друзьями и стараться получить удовольствие от классной игры.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.