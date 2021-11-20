«Преображение Шведа впечатлило». Димитрис Итудис — о победе над «Басконией».

Наставник армейцев после выигрыша в Стране басков (80:74) был спокоен, а это верный признак того, что у его команды многое получилось.

Наставник армейцев после выигрыша в Стране басков (80:74) был спокоен, а это верный признак того, что у его команды многое получилось.

Хотя и не все, конечно. Например, гостям не удалось убедить судей, что Стивен Энох из «Басконии» в одном из эпизодов выбил мяч из корзины снизу. Как это можно не заметить, неведомо. Пришлось ЦСКА набирать чуть больше победных очков, благо было кому: впервые за долгое время в строй у наших вернулись все травмированные.

— Мы заслужили победу, поскольку много работали над собой, а никакие успехи в баскетболе не достигаются без тяжелой работы, — философски заметил Итудис. — Начали мы очень сконцетрированно и решительно, набрав немало очков и в первые минуты, и во всей первой четверти. При этом оборонялись благодаря стартовому настрою тоже здорово. Мой друг Невен Спахия, возглавляющий «Басконию», сумел устроить «Црвене Звезде» три дня назад что-то похожее в стартовой 10-минутке, он знает в этом толк. На этот раз пришел наш черед, причем как в защите, так и в нападении.

Еще нам удалась третья четверть. Поведя в счете, немного расслабились и допустили пару глупых потерь. «Баскония» тут же встрепенулась, накидала нам трехочковых и попыталась засушить игру. Но мы продолжали контролировать происходящее на площадке и довели матч до победы, поздравляю с этим свою команду.

Еще из положительного: к нам присоединились восстановившиеся от травм. Вероятно, их форме еще есть куда расти, но они уже много дали команде в плане атмосферы и игрового интеллекта.

— Что для вас важнее сейчас — крепнущая игра или результаты?

— И то, и то, разумеется. Если мы будем контролировать игру, победы придут, так что все взаимосвязано. Несколько обидных потерь лишь укрепили нас в мысли, что матч проходит под нашу диктовку, поскольку они не изменили его ход. Потери, в принципе, часть баскетбола, их нельзя избежать. Но вот то, как мы защищались и наступали, как бились Шенгелия, Клайберн и Фойгтманн, как успешно весь ЦСКА противостоял сильному сопернику в окружении собственных горячих фанатов, доставило удовольствие.

— Заставить Болдуина больше играть справа, это был ваш план?

— Да. Мы знали, что слева он значительно лучше пасует, завершает, попадает. Мои ассистенты провели серьезную аналитическую работу, на основе которой родилось такое решение.

— Как вам сегодняшняя игра Шведа?

— Его преображение впечатлило. Сегодня Швед выглядел очень сильно и индивидуально, и командно, в том числе в защите. Думаю, он заслуживает благодарности от партнеров. Не стоит слишком примитивно воспринимать его невысокую результативность, у его действий на площадке другая цена, потому что они влияют на игру всей команды. Швед с Боломбоем, к примеру, стали нашими лидерами по подборам, каждый сделал по пять. Хотя Джоэль вообще мог не сыграть, он заболел после матча в Барселоне, и я до последнего колебался, выпускать ли его на площадку. В результате Боломбой выдал очень сильный матч. Очень!

— Без выздоровевших Милутинова, Григониса и других вам было бы сегодня сложнее?

— Вполне возможно, именно их нам не хватило, когда мы позволили «Барселоне» сделать камбэк и победить. Мастера такого уровня нужны любой команде, их потеря приводит к проблеме. Может, мы сегодня справились бы и без них за счет прекрасно проведенной третьей четверти. А может, и нет. В любом случае я доверяю своей команде. Ведь победы приносят не одиночки, а слаженная работа всех игроков.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Баскония Витория» (Витория) — ЦСКА (Москва) — 74:80 (8:23, 18:12, 15:19, 33:26)

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