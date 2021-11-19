Россия будет отбираться на ЧМ в Сербии, Японии или США. Все варианты, кроме первого — кошмар

У наших спортсменов уже были трудности с въездом в Штаты.

У наших спортсменов уже были трудности с въездом в Штаты.

В четверг FIBA объявила хозяев квалификации женского чемпионата мира-2022

16 участников (включая Россию) будут разделены на 4 независимых отборочных турнира

Сразу два из них пройдут в Белграде (Сербия), два других — в Осаке (Япония) и Вашингтоне (США)

В каждом отборе 4 команды разыграют по 3 путевки в финальный турнир, который пройдет в Австралии с 22 сентября по 1 октября 2022 года

Два из 12 участников ЧМ уже известны: это сборные США (олимпийский чемпион Токио) и Австралии (хозяин финального турнира). Они участвуют в квалификации вне конкурса, но все матчи с их участием идут в зачет

Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 пройдет 23 ноября. Тогда же сборная России узнает, где будет играть в зимнем окне

Австралия и США уже на ЧМ-2022, но все равно играют отбор. Зачем?

Да, звучит бредово.

Два из 12 участников чемпионата мира уже известны — это хозяева финального турнира и действующие чемпионы Олимпийских игр. Они участвуют в квалификации наравне со всеми, играют то же количество матчей — но при этом ни за что не борются. Но если вдруг займут последнее место в группе — то на ЧМ выйдут не три лучшие команды квартета, а сборные, закончившие квалификацию первой, второй и четвертой.

Это плохо для России. И вот почему

Если попадаем в группу к США или Австралии — конкурс за путевки на ЧМ возрастает с 1,33 команды на место до 1,5. Но это не единственная проблема.

Обе сборные, выступающие вне конкурса — сильнейшие участники чемпионата мира из всех возможных. США — №1 мирового рейтинга, Австралия — №3, а Испания (№2) вообще никуда не попала, потому что проиграла на Евробаскете... сборной России.

В общем, встречаться ни с американками, ни с австралийками не хочется в любом случае. А то, что им необязательно выигрывать, вообще ставит соперников в идиотское положение. Если обе команды одержат в квалификации по три победы (команды реально сильные, поэтому такое более чем возможно) — то вопросов нет. Но что, если в последний (например) день турнира они не настроятся и кому-нибудь проиграют? Давать немотивированной команде рычаги для изменения положения в группе — самый большой нонсенс в этой схеме.

И это мы еще про договорные матчи не начинали!

Вся надежда на Белград. Иначе может быть беда

Попасть в Вашингтон или Осаку — это будет караул. Объясняет главный тренер сборной России:

— Сборная России уже прошла большой путь: чтобы попасть в эту квалификацию, на Евробаскете нужно было побеждать Испанию на ее площадке, при ее болельщиках. И мы это сделали — нельзя же теперь всё перечеркнуть, — сказал Александр Ковалев в интервью официальному сайту РФБ.

— Отбор на ЧМ-2022 только выглядит простым из-за формата. Но, во-первых, это три матча за четыре дня. Во-вторых, очень важно, где пройдет квалификация. Если в Европе — это одна история. Если в Азии, Африке или Америке — это долгий перелет и акклиматизация. Плюс смена часовых поясов — и, возможно, очень существенная. Это большая нагрузка на организм. Времени на подготовку в окне очень мало — и если придется лететь далеко, будем вынуждены просить клубы подкорректировать календарь ради интересов сборной.

В-третьих, за пределами Европы хватает сильных соперников. Не забываем, что США и Австралия тоже участвуют в квалификации. Они выступают вне конкурса — как олимпийские чемпионы и хозяева Кубка мира соответственно, но попадание в группу с ними означает, что одна из трех путевок в Сидней уже распределена и в розыгрыше останется не три, а две. Плюс есть Бразилия, Китай. Наконец, Япония — серебряный призер Олимпиады. В общем, этот отбор точно будет сложнее, чем квалификация на Евробаскет.

В Белграде наша группа может быть, например, такой: Франция, Россия, Нигерия, Мали.

В Вашингтоне — такой: США, Канада, Россия, Босния и Герцеговина.

В Осаке — такой: Австралия, Япония, Россия, Корея.

Гадать можно до 22 ноября, когда FIBA объявит процедуру жеребьевки. Идеальный для нас вариант — если все американские команды будут играть в США, все азиатские (Австралия тоже относится к этой зоне) — в Японии, а европейские и африканские — в Белграде.

Но это не точно.

Куда поедет сборная России и чем это грозит?

Белград

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Условия въезда: ПЦР-тест до прилета.

Виза: не нужна.

Перелет: 3 часа, прямой.

Осака

Разница во времени с Москвой: +6 часов.

Условия въезда: ПЦР-тест до прилета, спецприглашение, карантин по прибытии.

Виза: нужна.

Перелет: 13 часов с пересадкой в Токио.

Вашингтон

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Перелет: 19 часов с пересадкой в Стамбуле.

Условия въезда: вакцина из одобренного списка (в который не входит ни один российский препарат).

Виза: нужна (с 12 мая посольство США в России не выдает неиммиграционные визы).

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