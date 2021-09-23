В России стартует баскетбольный сезон. Он будет незабываемым — и мы знаем почему

Прямая трансляция матча открытия Единой лиги УНИКС — «Локомотив-Кубань» — в 18:55 на канале «Матч! Страна».

Прямая трансляция матча открытия Единой лиги УНИКС — «Локомотив-Кубань» — в 18:55 на канале «Матч! Страна».

Сегодня стартует 13-й сезон Единой лиги. Разбираем, кто лучше всех к нему готов и вообще за чем следить.

Прямая трансляция матча УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Швед вернулся в ЦСКА

И это главная новость всего российского баскетбола. Оценивать летние трансферы самого богатого клуба России еще никогда не было так легко.

Раньше ЦСКА напрашивался на упреки в больших расходах на игроков. Когда у тебя самый большой бюджет в стране (в сезоне-2020/21 — свыше 2,8 миллиарда рублей, или 38,3 миллиона долларов), ты можешь позволить себе подписывать суперзвезд каждое лето. И ЦСКА это делал, чтобы было кем выходить в очередной «Финал четырех» и быть претендентом на победу в Евролиге на постоянной основе.

Алексей Швед вернулся в клуб, где стал звездой. И сделал это раньше, чем Криштиану Роналду.

На европейском рынке этим летом были он — и все остальные. Вопросы денег отходят на второй план, когда речь об игроке уровня Шведа. Но ЦСКА даже тут сделал красиво: зарплату Алексею он будет платить меньше, чем было в «Химках», а разницу покроет бывший спонсор подмосковного клуба. Если бы стороны не заставили эту сложную схему работать, Швед до сих пор остался бы на контракте с почти обанкротившимися «Химками» и это точно добило бы клуб. А так — хотя бы молодежка выжила.

Но на Шведе усиление ЦСКА не заканчивается. В столицу переехал центровой Владимир Ивлев. Ну как переехал — вернулся в родной город. Сергею Базаревичу (или тому, кто сменит его на посту главного тренера сборной России) теперь будет еще сложнее набрать состав для отборочных игр ЧМ-2023, пересекающихся календарем с Евролигой.

Третий новичок — литовский снайпер Марюс Григонис из «Жальгириса». За талант говорят его паспорт и статистика прошлого сезона (34 из 34 матчей Евролиги — в стартовой пятерке, в среднем 13,4 очка, 45 процентов трехочковых). Да и со страстью порядок.

Отдельный трансферный успех — расторжение контракта с Майком Джеймсом. А мы уж думали, так и останется играть за вторую команду еще на два года, чтобы сохранить зарплату.

Очень много переходов

В этом сезоне в Единой лиге минус один клуб — и это грустно. Зато у бывших игроков «Химок» теперь новые команды (или плохо забытые старые). Сергей Карасев и Джордан Микки — в «Зените», Вячеслав Зайцев и Евгений Валиев — в УНИКСе, Эрик Макколлум — в «Локо», Евгений Воронов — в «Парме».

Подмосковная ярмарка выходного дня.

Казань и Воронцевич — снова в Евролиге

УНИКС вернулся в Евролигу спустя пять лет. И тут же расстался с главным тренером Димитрисом Прифтисом. История напоминала бы футбольный «Спартак», если бы тот не вылетел из квалификации Лиги чемпионов. В элитном баскетбольном еврокубке отбора больше нет — от него отказались, чтобы клубам было проще планировать бюджеты. Еще в апреле в Казани узнали, за какие цели будут бороться в сезоне-2021/22, и усиление под Евролигу оказалось суперсерьезным.

Защитник Марко Списсу играл на Олимпиаде в Токио, где сборная Италии заняла 5-е место. Уилл Томас пришел из «Зенита» и ушел, не сыграв ни одного матча. Поссориться с тренером Велимиром Перасовичем можно быстрее, чем долететь до России из США. Артем Комолов, Евгений Валиев, Вячеслав Зайцев и капитан сборной России Андрей Воронцевич — похоже, в Казани открывается филиал главной команды страны. Особенно круто будет посмотреть на 34-летнего Воронцевича — самого титулованного игрока России в XXI веке (на пару с Виктором Хряпой). Нет, он еще не заканчивает — и готов по-настоящему бороться за доверие Перасовича, а не банально получать зарплату на правах «лимитчика».

Взрывной хорватский тренер — полная противоположность дипломатичного Прифтиса, и на это будет как минимум интересно смотреть. Отдельную партию попкорна заказывайте под матчи УНИКСа и ЦСКА. Не только потому, что это финалисты прошлого сезона, но и просто ради наблюдения за тренерами. Перасович, кстати, привез в Казань одного из лучших соотечественников — Марио Хезонью (5 лет в НБА, прошлый сезон заканчивал в «Панатинаикосе»).

Новые звезды из НБА и Евролиги

Хезонья считался главной новой звездой в российском баскетболе до этой недели, когда все в ту же Казань приехал О Джей Майо — третий номер драфта НБА-2008.

На всякий случай первым тогда задрафтовали Деррика Роуза, а ниже Майо ушли Расселл Уэстбрук, Кевин Лав, Брук Лопес и… наш Александр Каун.

Еще из крутых новичков с опытом НБА — Шабазз Нейпир (никогда не играл за пределами США, а тут раз — и Санкт-Петербург, не штат Флорида), который, правда, травмировался в последнем предсезонном матче с ЦСКА, Джордан Лойд (чемпион НБА-2018/19 в составе «Торонто»), лучший игрок американской G-лиги (это как наша ФНЛ) сезона-2017/18 Лоренцо Браун.

Пристегните ремни и наслаждайтесь полетом — начинаем 23 сентября в 18:55 по Москве.

Впервые — без «Химок»

И это тоже делает сезон особенным. Ушли все. Но верим, что клуб вернется.

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