Война за власть, переносы матчей «Зенита» и снова минус 13 игроков. Как Евролига мешает сборной России отобраться на Олимпиаду

Но мы все равно будем любить и смотреть лучший баскетбол в Европе. Двойник «Зенит» — «Эфес» и «Панатинаикос» — «Химки» — начиная с 19:55 на канале «Матч! Страна» и сайте «Матч ТВ».

Но мы все равно будем любить и смотреть лучший баскетбол в Европе. Двойник «Зенит» — «Эфес» и «Панатинаикос» — «Химки» — начиная с 19:55 на канале «Матч! Страна» и сайте «Матч ТВ».

Дано:

Сборной России осталось сыграть два матча в отборе на Евробаскет-2022 — они пройдут 19 и 21 февраля в Перми. В расширенном составе — 27 игроков, но приедут не все.

Пока весь европейский баскетбол встанет на паузу ради игр сборных, ЦСКА, «Химки» и «Зенит» будут решать свои проблемы в Евролиге. А их российские игроки если и доедут до Перми, то далеко не все.

Задача:

Очередным усеченным составом выйти на чемпионат Европы-2022 (путевки получат три команды из четырех, гарантированно включая Италию). То есть достаточно не занять последнее место в отборочной группе, но лучше стать первыми или вторыми — тогда сборная России получит более выгодный посев при жеребьевке финального турнира.

https://twitter.com/russiabasket/status/1333520159584169985

Как это сделать:

Для выхода на Евробаскет сборной России должно хватить и одной победы в двух матчах. Но давайте честно: если не обыгрывать Северную Македонию и Эстонию, то на чемпионате Европы нам делать нечего.

А в чем тогда проблема?

Этот год — олимпийский, и смотреть надо дальше двух матчей в Перми.

Сборная России — пока не на Играх в Токио, но попытается туда отобраться через квалификацию. Конкурс — 6 команд на место. Если его не пройти, то это будет вторая подряд Олимпиада без участия российских баскетболистов.

Летом на подготовку к олимпийской квалификации у Сергея Базаревича будет всего около двух недель. Финал Единой лиги ВТБ закончится где-то в интервале с 10 по 14 июня (в зависимости от длины серии), а уже 30-го сборная России должна провести первый матч в Сплите.

В такой ситуации надо использовать любую возможность для наигрывания состава, и даже 4-5 тренировок в Перми могли бы много дать сборной России в перспективе. Но в феврале в команде уже точно не будет Алексея Шведа. Еще 13 игроков под вопросом, потому что их клубы участвуют в Евролиге.

https://www.instagram.com/p/CKOVWLQAum5/

Расширенный состав сборной России

ЗАЩИТНИКИ Клуб Возраст** Рост Евгений Бабурин Нижний Новгород 33 190 Максим Григорьев Парма 30 196 Денис Захаров* Зенит 27 193 Артем Комолов Нижний Новгород 27 194 Михаил Кулагин Енисей 26 191 Григорий Мотовилов Локомотив-Кубань 23 191 Иван Стребков Нижний Новгород 29 190 Иван Ухов* ЦСКА 25 193 Виталий Фридзон* Зенит 35 193 Дмитрий Хвостов* Зенит 31 190 Александр Хоменко* ЦСКА 22 192 ФОРВАРДЫ Павел Антипов УНИКС 29 203 Семен Антонов* ЦСКА 31 202 Антон Астапкович Нижний Новгород 27 202 Никита Балашов Восток-65 29 207 Евгений Валиев* Химки 30 205 Андрей Воронцевич 33 207 Андрей Зубков* Зенит 29 205 Станислав Ильницкий Локомотив-Кубань 26 200 Сергей Карасев* Химки 27 201 Антон Квитковских Автодор 20 200 Никита Курбанов* ЦСКА 34 202 Павел Савков Ираурги (Испания D3) 17 200 Владислав Трушкин* Зенит 27 201 ЦЕНТРОВЫЕ Джоэл Боломбой* ЦСКА 27 204 Владимир Ивлев Парма 30 207 Антон Пушков* Зенит 32 208

*Игроки клубов Евролиги

**Возраст игроков указан на момент начала сбора





Стоп, неужели из Евролиги не приедет вообще никто?

И такое возможно. В составе сразу 13 имен со звездочкой. Пятеро из ЦСКА и двое из «Химок» в теории должны быть свободны для второго матча пермского «пузыря», 21 февраля с Эстонией. В 25-м туре Евролиги оба клуба с Ленинградки играют дома — 18-го и 19-го числа. Так что их игроки успевают долететь до Перми, сдать тест на COVID-19 и пройти 24-часовой карантин.

А про «Зенит» (еще 5 человек), похоже, можно забыть уже сейчас. Если у всех участников Евролиги во время «пузыря» сборных будет по одному матчу, то у невской команды — сразу три. К штатному 25-му туру добавились еще два переноса — на 17 и 22 февраля.

А что? Очень удобно же: 14 февраля в Единой лиге Матч звезд, а потом до 23-го числа нет никаких турниров, клубный календарь свободен. Правда, свободен он потому, что эти 9 дней во всем мире специально выделили для сборных, но то уже мелочи. Вы же не думаете, что Евролига специально перенесла игры «Зенита» именно на окно национальных команд. Хотя подождите…

Они это нарочно?

Здесь важно не переборщить с красками. И осветить проблему, и не лишиться аккредитации на «Финал четырех». Евролига — крутой турнир, который делает все для коммерческой привлекательности своего бренда. В том числе разыгрывает чемпионский титул в рулеточном формате «Финала четырех», а не более объективным способом — скажем, в сериях до трех побед. Зато формула регулярного чемпионата без деления на группы, когда каждый играет с каждым, — чистый восторг. «Реал», «Барселона», «Милан» и «Эфес» приезжают в Россию по три раза каждый. Это очень круто, ни в одном другом еврокубке ни в одном виде спорта такого больше нет.

Но война за власть между ФИБА и Евролигой, начавшаяся в 2000 году и обострившаяся в 2017-м с введением окон сборных внутри сезона, все больше выходит из-под контроля. Но дело тут, конечно, не только в «злобном руководстве Евролиги». Например, какова вероятность, что даты для переносов двух игр «Зенита» (к тому же домашних) выбирались без согласия клуба?

Четвертый сезон подряд накладывая свой календарь на матчи сборных, Евролига аргументирует: но ведь чемпионат НБА не прерывается дважды в год, и игроки не прилетают из Северной Америки в Европу на пару дней в ноябре и феврале. Всё так. С другой стороны, когда Международная федерация убеждала НБА закончить сезон до Олимпиады, лига выслушала аргументы и согласилась укоротить регулярный чемпионат с 82 матчей до 72. Потому что даже в США не ставят деньги выше национальной сборной.

Если не эти 13, кто вообще будет играть?

Даже если убрать вообще всех со звездочкой, в списке Сергея Базаревича останется 14 кандидатов. Это чуть меньше, чем нужно для полноценного сбора, но все-таки не самое страшное. В условиях жесткой нехватки баскетболистов внутри сезона сборная России уже играет не первое окно. Если бы в следующем месяце встал вопрос «победа или смерть», то РФБ нашла бы способ договориться с клубами, чтобы те отпустили всех, кто нужен. Так уже было в феврале 2019-го, когда от исхода последнего матча с Финляндией (тоже в Перми) зависел выход сборной России на чемпионат мира-2019. Сейчас все не настолько критично: скорее всего, путевку на Евробаскет-2022 мы оформим уже 19 февраля. Но раз уж наиграть олимпийский состав все равно не судьба, можно использовать шанс посмотреть на кого-то нового. И тут правда интересно.

Ему 18 лет, он тренируется с основой «Басконии» и уже вызван в сборную. Кто такой Павел Савков

Давным-давно, когда «Химки» не занимали 8-е место в Единой лиге (ее тогда просто не было), в их составе был снайпер Алексей Савков. Потом он завершил карьеру игрока, стал детским тренером и вырастил двух крутых сыновей-баскетболистов — 17-летнего Павла (18 ему исполнится на следующей неделе) и 15-летнего Александра. О младшем вы еще услышите, а время старшего уже пришло. Когда твой отец — чемпион России и обладатель Кубка, а брат — самый крутой игрок страны в своем возрасте, проблем с мотивацией быть не может. Никому не хочется, чтобы его называли худшим баскетболистом в семье.

https://www.instagram.com/p/Bomjhg8hqi5/





Сейчас Павел Савков — часть молодежного проекта «Басконии». В неполные 18 его уже подключают к тренировкам с основной командой (той самой, которая играет в Евролиге). И дают очень важную для такого возраста практику игры со взрослыми мужиками — в команде «Ираурги» третьего дивизиона чемпионата Испании, это тоже в Стране Басков. Теперь осталось, чтобы уж хотя бы его-то отпустили в сборную — тогда передадим привет всем, кто считает, что у российского баскетбола нет будущего.

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