Россия будет играть отбор на ЧЕ-2021 с Италией, которой ничего не нужно. Зачем тогда все?

Главное, что нужно знать о жеребьевках отборочных турниров мужского и женского Евробаскетов.

Главное, что нужно знать о жеребьевках отборочных турниров мужского и женского Евробаскетов.

Мужчины

Соперники сборной России по группе B: Италия, Македония, Эстония

Каждая команда проведет в квалификации шесть игр: по две в каждом из окон в феврале 2020-го, ноябре 2020-го и феврале 2021-го

Финальный турнир Евробаскета пройдет в сентябре 2021 года в Грузии, Италии, Чехии и Германии

Четыре страны-хозяйки попали в финальный турнир автоматически, но тем не менее примут участие в квалификации (вне конкурса)

Еще 4 участника отбора пока неизвестны. Места в группах A, C, E и G займут победители так называемой «предквалификации», которая пройдет в августе этого года.

Всего в отборе 8 групп по 4 команды. Путевки на Евробаскет получат по три сборные из каждой четверки. Но не обязательно по три лучшие: если, например, Италия станет в нашей группе последней, то в финал попадут обладатели первого, второго и четвертого мест, а третья строчка перестанет быть «проходной»

Фото: © ФИБА

Из 24 мест на Евробаскете-2021 сейчас заняты 4 — это хозяева. Остальные 20 должны разобрать в квалификации. В четырех группах будет разыграно по три путевки, в других четырех (включая нашу) — по две.

Самое странное, что может случиться: Италия, которой ничего не нужно, будет играть отбор резервным составом и займет последнее место. То есть в каких-то группах третье место — это точно проходной балл, а в каких-то для верности придется занимать второе.

Главная дичь в том, что все матчи с участием сборной Италии будут товарищескими для одной команды и вполне себе официальными (а то и решающими) для другой. И в последнем туре отбора итальянцы даже могут получить привилегию выбирать, кто попадет на Евробаскет, а кто нет.

У кого-то конкурс в группе будет 1,33 команды на место, а у нас — 1,5. Откуда такая несправедливость? Сборная России тут должна жаловаться в последнюю очередь. Жеребьевка была устроена так, что из всех хозяев нам могли достаться только итальянцы. Вероятность — 25 процентов. У кого-то (например, у Сербии) шансы попасть в одну группу с хозяевами были втрое выше.

В новом сезоне матчи сборных снова будут пересекаться по датам с играми Евролиги. И если раньше проблема главной команды страны была только в игроках ЦСКА и «Химок», то теперь в эту компанию добавляется «Зенит». Даже если Сергей Базаревич вдруг передумает и решит впервые вызвать на сбор Антона Понкрашова, петербургский клуб может его не отпустить.

Главный тренер сборной России тоже пока не знает, что это будет за отбор:

«Все зависит от того, кто будет играть. Что у нас, что у соперников. Силу команд теперь трудно оценивать даже на бумаге. Особенно с учетом того, что в следующем сезоне в Евролиге выступят три российских клуба. Кто кого отпустит, как это будет работать — пока неизвестно», — говорит Базаревич.

Расписание матчей сборной России

20.02.2020 Италия — Россия

Италия — Россия 23.02.2020 Россия — Македония

Россия — Македония 27.11.2020 Эстония — Россия

Эстония — Россия 30.11.2020 Россия — Италия

Россия — Италия 18.02.2021 Македония — Россия

Македония — Россия 21.02.2021 Россия — Эстония

Женщины

Соперники сборной России по группе C: Швейцария, Босния и Герцеговина, Эстония

Команда проведет по две игры в каждом из трех окон: в ноябре этого года, ноябре следующего и феврале 2021-го

Финальный турнир женского Евробаскета пройдет в июне–июле 2021 года в Испании и Франции

Хозяева женского ЧЕ, естественно, тоже попали в финальный турнир автоматически. Но, в отличие от мужчин, не будут играть в квалификации. На оставшиеся 14 путевок претендуют 33 команды

Фото: © ФИБА

У женщин система отбора еще запутаннее. Вакансий меньше, претендентов больше. Чтобы точно выходить на Евробаскет, нужно занимать первое место в группе. Второе тоже оставляет шансы, но там все сложно: на ЧЕ попадут только пять из девяти команд, финишировавших вторыми в группах. А поскольку группы разные по размеру (3 либо 4 команды), в зачет при определении этих пяти сборных пойдут игры только с соперниками из топ-3.

В принципе такую группу надо проходить. Никто из соперников даже не играл на последнем Евробаскете в Сербии и Латвии. А Россия — попала в восьмерку. То есть как минимум на бумаге она сильнее всех остальных. Но когда это нам помогало?

Здесь тоже должны быть слова главного тренера о результатах жеребьевки. Беда только: сейчас никто не знает, кто будет выводить сборную России на ЧЕ-2021. Нынешний главный тренер Олаф Ланге не попал с командой на Олимпиаду в Токио и вроде бы наработал на отставку, но при этом не против остаться. Так что теперь нужно ждать решения тренерского совета РФБ. До первого матча женской сборной в новом отборе — меньше 4 месяцев.

Расписание матчей сборной России

14.11.2019 Россия — Босния

Россия — Босния 17.11.2019 Эстония — Россия

Эстония — Россия 12.11.2020 Швейцария — Россия

Швейцария — Россия 15.11.2020 Босния — Россия

Босния — Россия 04.02.2021 Россия — Эстония

Россия — Эстония 07.02.2021 Россия — Бельгия

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