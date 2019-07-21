ЦСКА взял бывшего партнера Кириленко и Мозгова, «Зенит» переезжает в Химки. Кто лучше всех провел лето

Ждем еще подписаний, но пока можно подвести первые итоги летней работы топ-5 российских клубов.

Ждем еще подписаний, но пока можно подвести первые итоги летней работы топ-5 российских клубов.

ЦСКА

Самое грустное лето за последние несколько лет в плане уходов (сразу три ключевых защитника: Нандо де Коло, Серхио Родригес, Кори Хиггинс — плюс форварды Алек Питерс и центровой Отелло Хантер).

Не то чтобы такого не случалось раньше. Летом 2011-го из ЦСКА ушли Холден и Лэнгдон — и ничего: следующей весной команда играла в финале Евролиги, была в миллиметре от победы. Так и не выиграла, но тут уж точно не в летней селекции было дело.

Сейчас, кроме двух главных разыгрывающих — де Коло и Родригеса, ушел лучший снайпер ЦСКА в Евролиге-2019/20 Кори Хиггинс. Вроде бы грустно.

Потенциально самое крутое пока подписание ЦСКА — это защитник Янис Стрелниекс из «Олимпиакоса». Шесть лет назад он играл вместе с Никитой Курбановым в петербургском «Спартаке», а в последние годы вышел на европейский топ-уровень.

Есть еще суперопытный центровой — 30-летний Коста Куфос, который всю карьеру (11 лет) провел в НБА. Как он освоится в европейском баскетболе — надо смотреть, но в любом случае под кольцом он пригодится. И с ростом 213 см добавит мощи и вариативности на позиции центрового.

Там же, на пятом номере, у ЦСКА теперь есть еще один гигант — Йоханнес Фойтманн. Еще слухи отправляют в Москву хорвата Драгана Бендера из «Финикса», но прямо сейчас для московского клуба более актуально усиление линии защитников. Де Коло и Хиггинс — это 29,6 очка в среднем за матч Евролиги на двоих. Стрелниексом и Дарраном Хиллиардом двух мегаснайперов особо не компенсируешь. Видимо, еще не все трансферные бомбы разорвались на Ленинградке.

Химки

В Подмосковье можно открывать филиал «Зенита» — половина команды переезжает в Химки. Первым еще в прошлом сезоне стал Янис Тимма, успевший между Питером и Подмосковьем поиграть в «Олимпиакосе». Теперь к старинному другу перебрался форвард сборной России Сергей Карасев, а вместе с ним — Евгений Валиев и Андрей Десятников. Оказывается, переезд петербуржцев поближе к столице — по-прежнему в тренде.

«Химки» практически каждое лето обновляют состав на 90 процентов — во многом это следствие зависимости от попадания в Евролигу. В отличие от ЦСКА, химчанам каждую весну надо сдавать вступительные экзамены в главный турнир Европы заново. А от попадания зависит и бюджет на следующий сезон. Швед остался — уже здорово. Карасев приехал — еще лучше!

Из команды уходят почти все легионеры: Джордан Микки, Чарльз Дженкинс, Стефан Маркович и другие. А помогать экс-«Зениту» выступать в новой, расширенной Евролиге будут латышский снайпер Дайрис Бертанс, а также дуэт из мюнхенской «Баварии» — Девин Букер и Стефан Йович. По именам выглядит неплохо, осталось понять, сможет ли Римас Куртинайтис в очередной раз сделать из нового состава команду. А через год — все заново.

УНИКС

Потеря № 1 — это многолетний капитан Антон Понкрашов. Ушел и ключевой форвард Морис Ндур. Видимо, так УНИКС отреагировал на упущенное в прошлом сезоне первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, а вместе с ним — и шанс на место в Евролиге.

Новичок № 1 — центровой Алекс Тайес из «Маккаби», чемпион Евролиги-2013/14. Еще в Казань вернулся Валерий Лиходей, из «Нижнего Новгорода» пришел Дмитрий Узинский. Плюс загадочный исландец Хаукур Палссон.

Казань удивит вас в следующем сезоне. Со знаком плюс или минус — еще предстоит выяснить, но точно удивит.

Зенит

Это выглядит странно, но баскетбольная команда из Санкт-Петербурга после выхода из структуры ФК «Зенит» уже показывает результаты лучше, чем было до. Главное достижение лета — попадание в Евролигу. Пусть и через wild card (у турнира и клуба — общий и очень большой спонсор) — какая разница?

Кроме этого, «Зенит» неплохо поработал на внутрироссийском рынке. Из «Локомотива» забрал разыгрывающего сборной России Дмитрия Хвостова (скорее бы он уже вернулся после травмы «крестов») и польского форварда Матеуша Понитку, из «Химок» — Андрея Зубкова, из УНИКСа — бывшего капитана казанцев Антона Понкрашова. Плюс опытный разыгрывающий сборной Франции Эндрю Альбиси, центровой Колтон Айверсон, уже поигравший в Евролиге за «Каршияку» и «Маккаби». Главный вызов нового сезона для «Зенита» — не собрать состав, а научить его справляться с нагрузками и выжить в сумасшедшем графике между Евролигой и лигой ВТБ.

Локомотив-Кубань

За прошлый сезон в Краснодаре успели поработать три главных тренера. К новому чемпионату команду готовит четвертый — итальянец Лука Банки. Пока с селекцией «Локо» ничего не понятно: ушло полкоманды, включая Хвостова, пришли пока только защитник Уилл Каммингс и вице-президент Гинас Руткаускас, уже работавший в «Локо» с 2012-го по 2014-й. Видимо, все основные усиления были отложены для нового менеджера, так что судить о летней работе краснодарцев пока рано.

В прошлом сезоне «Локо» играл в финале Кубка Европы, но в Евролигу не попал. Но регламент еврокубков поменялся, и теперь этого результата может хватить для прохода в элиту. На это в Краснодаре и рассчитывают. Главное — чтобы разбег не затянулся.

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