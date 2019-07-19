Главный тренер сборной России объясняет, почему ему так трудно найти что-то новое.

Главный тренер сборной России объясняет, почему ему так трудно найти что-то новое.

На этой неделе в Новогорске прошел просмотровый сбор для резерва главной команды страны. На нем работали 14 игроков — в основном из суперлиги либо из молодежных составов клубов лиги ВТБ. Но все по-взрослому, как в настоящей сборной России. Тот же главный тренер Сергей Базаревич вместе со всем штабом, те же упражнения, те же высокие требования.

Почему приходится искать резерв сборной во второй по счету лиге? Об этом тренер уже говорил: потому что в клубах Единой лиги ВТБ чуть больше 50 российских баскетболистов. А чтобы они еще и перманентно играли — таких вообще мало. В общем-то, в основном они уже и так в сборной. Основной состав, кстати, соберется на этой же базе 22 июля, чтобы готовиться к чемпионату мира-2019.

Где брать новую кровь для национальной команды? Оказывается, у Базаревича есть теория.

— У нас не так много игроков на виду — в связи с тем, что, на мой взгляд, слишком мало российских команд играет в Единой лиге ВТБ, — говорит тренер. — По-моему, их должно быть гораздо больше, чтобы для российских игроков были рабочие места. Многие из тех ребят, которые хотят играть, выступают в суперлиге — которая не очень на виду, хотя в последнее время освещается лучше. Мы, насколько можем, следим за этими игроками и сейчас хотели посмотреть на них, а также на тех, кто задействован в молодежных проектах клубов. На ребят, которые уже вышли из возраста юниорских и молодежных сборных: 18, 19, 20 лет. Зачастую эти игроки теряются. Вроде талант и есть, но постепенно они пропадают. Опять же — в том числе и потому, что рабочих мест мало.

И вот мы пригласили некоторое количество таких игроков на сбор. Хотя кто-то и не смог приехать из-за травм. Это большая проблема, что ребята от 20 до, скажем, 23-24 лет просто теряются. Мы северный народ, пубертатный период у нас наступает поздно, вот и игроки созревают чуть позднее. Как будто они уже и не такие молодые и перспективные, но на самом деле в этот момент обрастают мясом и именно в это время должны прибавлять. Мы сейчас на сборе посмотрели — моя теория подтверждается, выглядят они неплохо. Единственное — выглядят по-разному.

У тех, кто имеет возможность играть в лиге ВТБ против сильных соперников, чувствуется эта практика: то, что они в спарринге против более сильных все время. По другим видно, что они играют больше. И поэтому на этих тренировках, которые были два дня, стабильности в действиях мы не увидели: один блеснет — следом провал, другой блеснет — опять провал. Может быть, это и нормально: все-таки сбор краткосрочный, новая для игроков система и так далее. Но мне кажется, у тех, кто сейчас здесь, потенциал есть. У кого-то больше, у кого-то меньше.

Кто был на резервном сборе

Павел Афанасьев

МБА, 22 года, 200 см

Скорее всего, вы ничего о нем не знаете, но еще два с половиной года назад его можно было увидеть в эфире «Матч ТВ». Форвард московского клуба МБА Павел Афанасьев поучаствовал в эксперименте тележурнала «Вид сверху» и узнал, что будет, если взять вместо баскетбольного мяча арбуз.

Современный Афанасьев — это один из лидеров студенческой сборной России. На Универсиаде в Неаполе наша команда не вышла из группы, поэтому запомнилась разве что 23 очками Павла в матче с Аргентиной.

Захар Ведищев

«Локомотив-Кубань-2», 19 лет, 196 см

Захар Ведищев / Фото: © lokobasket.com

Сборная России U19 сейчас считается самой перспективной из всех наших резервных команд. Изначально на сборе в Новогорске ждали другую звезду этой команды — Никиту Михайловского, который уже вовсю играет на взрослом уровне за саратовский «Автодор». Но в итоге лучшим снайпером россиян на юниорском ЧМ-2019 стал Ведищев. Только не Андрей Ведищев, президент «Локомотива-Кубань», а его сын Захар. Папа будет доволен.

Игорь Вольхин

«Химки-Подмосковье», 20 лет, 201 см

В прошлом году этот форвард стал MVP Международного студенческого Кубка. А в минувшем клубном сезоне стал вторым снайпером фарм-клуба «Химок» в суперлиге (12,6 очка в среднем за игру). Нет, были еще Егор Вяльцев, Андрей Зубков и Петр Губанов, которые «спускались» из основной команды на пару-тройку игр. Но их не считаем. А то они до сих пор во всех статистических топах по итогам сезона.

Тимофей Герасимов

«Нижний Новгород», 22 года, 193 см

Тимофей Герасимов / Фото: © Ира Сомова / Единая лига ВТБ

Последними играми сезона для «Нижнего» была четвертьфинальная серия с ЦСКА. Понятно, что закончилась она со счетом 0-3, причем два поражения были крупными: «-37» и «-20». Зато появился шанс сыграть у Герасимова: и 14 очков во втором матче на площадке московского клуба он вряд ли забудет.

Георгий Жбанов

«Нижний Новгород», 20 лет, 196 см

Еще один кошмар защитников ЦСКА. Самый яркий момент сезона для Жданова — 18 очков в матче регулярки против чемпиона и личный снайперский рекорд в лиге ВТБ. Даже Нандо де Коло в той игре набрал только 17. Благодаря 20-летнему форварду «Нижний» цеплялся до последнего и проиграл всего «-6».

Приехав в сборную, Жбанов вообще не удивился. У Базаревича тяжелые тренировки? Того, кто так думает, Георгий предлагает отправить на недельку в Нижний, к Зорану Лукичу. После тренировок у серба любая сборная покажется отпуском.

Андрей Лопатин

ЦСКА, 20 лет, 208 см

Единственный участник сбора с опытом выступлений в Евролиге. 4 минуты 43 секунды в игре с «Гран-Канарией» без единого броска — не то чтобы опыт, но надо же с чего-то начинать. В отличие от «коллег» из «Локомотива» и «Химок», Лопатин провел сезон с основной командой, а не с дублем.

Григорий Мотовилов

«Спартак-Приморье», 21 год, 191 см

Когда-то он играл в «Зените» и выглядел вот так.

Долгое время Мотовилов был тем, кто «сломал лицо» Аарону Джексону в матче ЦСКА — «Зенит». Но сейчас это один из лидеров владивостокского «Спартака», а в начале этого месяца он стал еще и лучшим снайпером сборной России на Универсиаде в Неаполе (12,8 очка за игру).

Кирилл Писклов

«Новосибирск», 22 года, 194 см

В октябре прошлого года он стал чемпионом мира 3×3 в составе молодежной сборной России, забив победный мяч из-за дуги в финале. Теперь — стал очередным подтверждением того, что звезды новой олимпийской дисциплины не теряются и в классическом баскетболе.

Илья Платонов

«Локомотив-Кубань-2», 20 лет, 201 см

Илья Платонов / Фото: © instagram.com/sfabasket

Форварда «Локо» легко спутать с Александром Платуновым, тем более что и в этом списке они рядом, и в символическую пятерку Единой молодежной лиги ВТБ в ушедшем сезоне попали вместе.

Александр Платунов

«Парма», 22 года, 192 см

В 21 он стал MVP «Финала четырех» Кубка России и уже приглашался в национальную сборную. Сейчас — логичное продолжение: Платунов уже получил приглашение на основной сбор перед чемпионатом мира-2019.

Илья Попов

«Енисей», 24 года, 208 см

Илья Попов / Фото: © БК «Енисей»

Кирилл Попов

«Локомотив-Кубань-2», 21 год, 203 см

Кирилл Попов / Фото: © РФБ

Еще одна пара игроков, которых легко спутать. Оба центровые, еще и с одинаковой фамилией. Илья постарше, воспитанник петербургского «Спартака», много лет провел в «Нижнем Новгороде», но в середине сезона ушел в «Енисей». Кирилл, что помоложе — продукт баскетбольной академии «Локомотива», разрывал в прошлом году молодежную лигу ВТБ с результативностью 21,8 очка за игру. Пришло время сделать следующий шаг.

Максим Прощенко

«Химки-Подмосковье», 22 года, 208 см

Форвард с комплекцией центрового, или центровой с подвижностью форварда — именно такие игроки будут наиболее востребованы в современном баскетболе, из которого постепенно уходят классические пятые номера вроде Тимофея Мозгова.

Андрей Сопин

ТЕМП-СУМЗ-УГМК, 22 года, 186 см

Андрей Сопин / Фото: © pro100basket.ru

Выпускник системы МБА прошлый сезон провел в клубе со сложным названием из Свердловской области. Прошел через все сборные: юниорскую, молодежную, студенческую. А сейчас хорошо проявил себя на просмотровом сборе и попал в резервный список национальной команды.

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