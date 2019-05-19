Прямая трансляция эпического финала «Анадолу Эфес» – ЦСКА – в 21:25 на «Матч ТВ».

Прямая трансляция эпического финала «Анадолу Эфес» – ЦСКА – в 21:25 на «Матч ТВ».

Евролига. Мужчины. Финал 4-х. Финал. Анадолу Эфес — ЦСКА

Сегодня в испанской Витории определяется чемпион Евролиги-2018/19

В финале ЦСКА встречается с турецким «Анадолу Эфесом»

Для москвичей это первый финал с 2016 года, для стамбульцев — первый вообще

В полуфинале 17 мая ЦСКА победил «Реал» (95:90), а дерби Стамбула завершилось разгромом «Фенербахче» — 92:73 в пользу «Эфеса»

Также в рамках завершающегося сегодня «Финала четырех» сегодня «Реал» победил в матче за третье место «Фенербахче» — 94:75

Если вы до сих пор не знаете, за что стоит любить баскетбол, приезжайте в Виторию.

Этот «Финал четырех» — один из худших по организации, но город и страна компенсируют все.

«Баскония» и Витория ждали возможности принять главные игры Евролиги 19 лет и, похоже, сейчас работают по стандартам 2000 года. Охрана вроде бы адекватная, но позволяет себе выражения в стиле: «Я стою здесь не для того, чтобы вам помогать, а для того, чтобы не пускать вас» (реальная цитата, услышанная комментатором «Матч ТВ» Романом Скворцовым). Вчера на «Фернандо Буэса арену» можно было зайти без аккредитации в толпе других журналистов (проверяли). Оружие тоже можно пронести (не собираемся проверять). Зато самое охраняемое место дворца — столовая для прессы. Туда вы ни за что не попадете, если на бейдже не отмечена 4-я зона доступа.

Но в Витории вся злость заканчивается ровно там, где начинается баскетбол.

Два полуфинала получились разными, но одинаково фантастическими. «Эфес» настолько мощно уничтожил великого Желько Обрадовича и его «Фенербахче», что любые отговорки про травмы звучат просто нелепо. А ЦСКА проигрывал «Реалу» так уверенно, что самым частым словом вечера среди российских болельщиков стало «опять». Но вернулся с «-14», а главное — показал способность меняться по ходу матча. Потому что запасных планов не бывает слишком много. И сегодня в финале с «Эфесом» это обязательно пригодится.

В городе тоже не без организационных косяков: болельщики жалуются на проблемы с платными междугородными трансферами, которые устроены вроде бы специально для них. Ну, как проблемы — иногда транспорта просто нет. Но хочется запомнить не это, а неуловимую красоту соседних Сан-Себастьяна и Бильбао. Да и самой Витории — города с большим сердцем. Дружба здесь побеждает неприязнь, а красота улиц старого города — плохую логистику «Финала четырех». Осталось, чтобы ЦСКА победил «Эфес». И это, пожалуй, единственная проблема, которую не разрешит бокал отличного красного вина, что делают в двух шагах от Витории — в регионе Риоха.

В Витории сейчас дожди и «+11». Тем, кто прилетел из Москвы и думал, что летит в солнечную Испанию, можно было бы посоветовать купить на арене куртку с символикой «Финала четырех». Одна беда: сувенирную продукцию на «Фернандо Буэса арене» не продают. Есть только фирменный магазин здешнего клуба — «Басконии», но и тот сейчас закрыт.

В остальном 15-тысячник с красно-синими трибунами очень хорош. Стены из голого бетона немного пугают — как будто архитектор до баскетбольного дворца проектировал исключительно заводы (например, огромный «Мишлен» в двух шагах отсюда). Но это как сравнивать метро в Москве и, предположим, в Барселоне. «Шашечки» — лишь в одном, но если «ехать» — то отлично подходят оба. «Финал четырех» — место, где стакан все-таки наполовину полон.

В финале с «Эфесом» у ЦСКА снова будут сложности под кольцом. Центровой стамбульцев Тибор Пляйсс с ростом 2,18 всего на 3 сантиметра ниже Эди Тавареша из «Реала».

И точно будут проблемы в защите. Шейн Ларкин в полуфинале с «Фенером» набрал 30 очков, а сегодня может набрать и 40. Витория — место его силы. Сюда он приехал играть из НБА, провел в «Басконии» сезон-2016/17. А теперь хочет увезти отсюда чемпионский кубок. Это одержимость.

Лучше бы главный тренер москвичей Димитрис Итудис снова заготовил планы A, B, C и D. Как и в полуфинале, двух может не хватить.

У чемпионов России снова практически нет выбора: придется изображать «Голден Стэйт». Калифорнийцы сейчас в порядке — ведут 3-0 в полуфинале НБА, им даже не нужен Кевин Дюрант. В ЦСКА другая история: тут важен каждый. Даже несмотря на то, что в полуфинале россияне Никита Курбанов и Джоэл Боломбой сыграли 20 минут на двоих и ни разу не бросили по кольцу «Реала», Андрей Воронцевич и Иван Ухов остались в запасе, а Семен Антонов вообще не попал в заявку на матч.

Даже если он сегодня снова не сыграет, ЦСКА в финале нужны 12 Антоновых. Которые никогда не сдаются. Их эмоции уничтожат любого в защите, а в атаке добавят огня и согреют этот финал, когда на баскетбольном термометре станет «-14». И тогда Семен станет таким же чемпионом Евролиги, как Нандо де Коло и Серхио Родригес.

ЦСКА в финале нужны 12 Хайнсов. Которые 20 лет назад посмеялись над словами «с такой комплекцией никогда не будешь хорошим баскетболистом» и которым хватит силы, чтобы скрутить кольцо ЦСКА в знак бесконечности. Тогда в него просто перестанет проходить мяч, а Кайл станет всего третьим игроком, завоевавшим по два чемпионских титула с разными командами («Олимпиакос» и ЦСКА).

ЦСКА в финале нужны 12 де Коло. Которые вообще не слышат, что там кричат турецкие болельщики, и просто забивают штрафные в концовке с мастерством бывалого гробовщика. Тогда «Эфес» не догонит. А Нандо станет двукратным чемпионом Евролиги.

На центральной площади столицы «Финала четырех» стоит монумент героям битвы при Витории 1813 года. Здесь 206 лет назад войска Наполеона получили отпор от англичан, после чего территория Франции вернулась к исторической. А Испания стала свободной.

Витория — город славных воинов. Тут и в XXI веке умеют ценить свободу — борются за освобождение Страны Басков от испанского подчинения. Этот город сначала рождает воинов, а потом делает их чемпионами.

Это был фантастический «Финал четырех». Осталось его фантастически завершить.

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