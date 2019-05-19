ЦСКА – на пороге чуда. Прямая трансляция финала Евролиги
- Сегодня в испанской Витории определяется чемпион Евролиги-2018/19
- В финале ЦСКА встречается с турецким «Анадолу Эфесом»
- Для москвичей это первый финал с 2016 года, для стамбульцев — первый вообще
- В полуфинале 17 мая ЦСКА победил «Реал» (95:90), а дерби Стамбула завершилось разгромом «Фенербахче» — 92:73 в пользу «Эфеса»
- Также в рамках завершающегося сегодня «Финала четырех» сегодня «Реал» победил в матче за третье место «Фенербахче» — 94:75
Если вы до сих пор не знаете, за что стоит любить баскетбол, приезжайте в Виторию.
Этот «Финал четырех» — один из худших по организации, но город и страна компенсируют все.
«Баскония» и Витория ждали возможности принять главные игры Евролиги 19 лет и, похоже, сейчас работают по стандартам 2000 года. Охрана вроде бы адекватная, но позволяет себе выражения в стиле: «Я стою здесь не для того, чтобы вам помогать, а для того, чтобы не пускать вас» (реальная цитата, услышанная комментатором «Матч ТВ» Романом Скворцовым). Вчера на «Фернандо Буэса арену» можно было зайти без аккредитации в толпе других журналистов (проверяли). Оружие тоже можно пронести (не собираемся проверять). Зато самое охраняемое место дворца — столовая для прессы. Туда вы ни за что не попадете, если на бейдже не отмечена 4-я зона доступа.
Но в Витории вся злость заканчивается ровно там, где начинается баскетбол.
Два полуфинала получились разными, но одинаково фантастическими. «Эфес» настолько мощно уничтожил великого Желько Обрадовича и его «Фенербахче», что любые отговорки про травмы звучат просто нелепо. А ЦСКА проигрывал «Реалу» так уверенно, что самым частым словом вечера среди российских болельщиков стало «опять». Но вернулся с «-14», а главное — показал способность меняться по ходу матча. Потому что запасных планов не бывает слишком много. И сегодня в финале с «Эфесом» это обязательно пригодится.https://twitter.com/EuroLeague/status/1130115551580311557
В городе тоже не без организационных косяков: болельщики жалуются на проблемы с платными междугородными трансферами, которые устроены вроде бы специально для них. Ну, как проблемы — иногда транспорта просто нет. Но хочется запомнить не это, а неуловимую красоту соседних Сан-Себастьяна и Бильбао. Да и самой Витории — города с большим сердцем. Дружба здесь побеждает неприязнь, а красота улиц старого города — плохую логистику «Финала четырех». Осталось, чтобы ЦСКА победил «Эфес». И это, пожалуй, единственная проблема, которую не разрешит бокал отличного красного вина, что делают в двух шагах от Витории — в регионе Риоха.
В Витории сейчас дожди и «+11». Тем, кто прилетел из Москвы и думал, что летит в солнечную Испанию, можно было бы посоветовать купить на арене куртку с символикой «Финала четырех». Одна беда: сувенирную продукцию на «Фернандо Буэса арене» не продают. Есть только фирменный магазин здешнего клуба — «Басконии», но и тот сейчас закрыт.
В остальном 15-тысячник с красно-синими трибунами очень хорош. Стены из голого бетона немного пугают — как будто архитектор до баскетбольного дворца проектировал исключительно заводы (например, огромный «Мишлен» в двух шагах отсюда). Но это как сравнивать метро в Москве и, предположим, в Барселоне. «Шашечки» — лишь в одном, но если «ехать» — то отлично подходят оба. «Финал четырех» — место, где стакан все-таки наполовину полон.https://twitter.com/EuroLeague/status/1130107919964487681
В финале с «Эфесом» у ЦСКА снова будут сложности под кольцом. Центровой стамбульцев Тибор Пляйсс с ростом 2,18 всего на 3 сантиметра ниже Эди Тавареша из «Реала».
И точно будут проблемы в защите. Шейн Ларкин в полуфинале с «Фенером» набрал 30 очков, а сегодня может набрать и 40. Витория — место его силы. Сюда он приехал играть из НБА, провел в «Басконии» сезон-2016/17. А теперь хочет увезти отсюда чемпионский кубок. Это одержимость.
Лучше бы главный тренер москвичей Димитрис Итудис снова заготовил планы A, B, C и D. Как и в полуфинале, двух может не хватить.https://twitter.com/EuroLeague/status/1130091577123201027
У чемпионов России снова практически нет выбора: придется изображать «Голден Стэйт». Калифорнийцы сейчас в порядке — ведут 3-0 в полуфинале НБА, им даже не нужен Кевин Дюрант. В ЦСКА другая история: тут важен каждый. Даже несмотря на то, что в полуфинале россияне Никита Курбанов и Джоэл Боломбой сыграли 20 минут на двоих и ни разу не бросили по кольцу «Реала», Андрей Воронцевич и Иван Ухов остались в запасе, а Семен Антонов вообще не попал в заявку на матч.
Даже если он сегодня снова не сыграет, ЦСКА в финале нужны 12 Антоновых. Которые никогда не сдаются. Их эмоции уничтожат любого в защите, а в атаке добавят огня и согреют этот финал, когда на баскетбольном термометре станет «-14». И тогда Семен станет таким же чемпионом Евролиги, как Нандо де Коло и Серхио Родригес.
ЦСКА в финале нужны 12 Хайнсов. Которые 20 лет назад посмеялись над словами «с такой комплекцией никогда не будешь хорошим баскетболистом» и которым хватит силы, чтобы скрутить кольцо ЦСКА в знак бесконечности. Тогда в него просто перестанет проходить мяч, а Кайл станет всего третьим игроком, завоевавшим по два чемпионских титула с разными командами («Олимпиакос» и ЦСКА).
ЦСКА в финале нужны 12 де Коло. Которые вообще не слышат, что там кричат турецкие болельщики, и просто забивают штрафные в концовке с мастерством бывалого гробовщика. Тогда «Эфес» не догонит. А Нандо станет двукратным чемпионом Евролиги.https://www.instagram.com/p/BxMKxh1gEqG/
На центральной площади столицы «Финала четырех» стоит монумент героям битвы при Витории 1813 года. Здесь 206 лет назад войска Наполеона получили отпор от англичан, после чего территория Франции вернулась к исторической. А Испания стала свободной.
Витория — город славных воинов. Тут и в XXI веке умеют ценить свободу — борются за освобождение Страны Басков от испанского подчинения. Этот город сначала рождает воинов, а потом делает их чемпионами.
Это был фантастический «Финал четырех». Осталось его фантастически завершить.https://twitter.com/EuroLeague/status/1130068418504396805