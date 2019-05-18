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«Уилл сказал: «Только попробуйте испортить мне день рождения!» Эмоции ЦСКА после выхода в финал Евролиги

18 мая 15:54
«Уилл сказал: «Только попробуйте испортить мне день рождения!» Эмоции ЦСКА после выхода в финал Евролиги
Кайл Хайнс / Фото: © Sonia Canada / Contributor/ Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Самые искренние версии Кайла Хайнса и Серхио Родригеса, какие вы только могли представить. Финал Евролиги «Эфес» – ЦСКА – завтра в 21:25 на «Матч ТВ».
  • ЦСКА в полуфинале Евролиги добился волевой победы над мадридским «Реалом» (95:90)

  • Еще одним финалистом стал «Анадолу Эфес», победивший «Фенербахче» (92:73)

  • В воскресенье мы покажем матч за третье место (18:25 по Москве) и финал (21:25) в прямом эфире

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс намучился в начале матча с Валтером Таварешем, которому уступает в росте 25 сантиметров. Но не отступил.

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— У многих лидеров ЦСКА были проблемы с набором очков, особенно в первой половине. Но каково это — знать, что рядом всегда есть партнер?

— Это и есть определение команды. У нас в составе собраны способные игроки — 15-16 человек, которые готовы биться независимо от ситуации. И для нас не имеет значения, кто именно набирает очки, кто приносит результат, потому что его добивается команда. И это мы показали сегодня.

— Как вам Тавареш? Он начал игру очень мощно, доминировал под щитами. Как это было?

— Он такой игрок. Доминирующий, способный изменить ход матча. Только в первой четверти он сделал 4-5 блок-шотов. Но, как я уже говорил, у нас достаточно опыта, чтобы измениться по ходу игры. Мы знали, что он сверхатлетичный баскетболист, а «Реал» — крутая защитная команда. Но смогли подстроиться под манеру соперника и стать лучше.

— В воскресенье — финал с «Эфесом». Что будет для вас главным испытанием?

— Это очень непростая команда. Многие ее недооценивают из-за не такого громкого имени, недостатка опыта. Но я бы сказал, что у «Эфеса» много опыта. Там достаточно игроков, которые участвовали в очень важных матчах. Поэтому нам нужно понимать, с каким серьезным соперником будем играть. «Эфес» в хорошей форме, у него большой потенциал в атаке и в защите. ЦСКА ждет очень сложное испытание.

— Начало матча с «Реалом» получилось очень сложным, в том числе для вас. В четверг вы шутили, что не вырастете за ночь, но в итоге огромный Тавареш доставил ЦСКА много проблем. За счет чего удалось выстоять?

— «Реал» — это великолепная команда. Он ведь не просто так действующий чемпион Евролиги. Мы знали, что не будет просто, ждали тяжелого матча. Но продолжали верить, бороться. И это была хорошая проверка для команды и ее характера. Мы выдержали, продолжали биться.

— Верили в победу всегда, но был ли какой-то конкретный момент, когда сказали себе: «Мы победим»?

— Всю игру. Даже когда проигрывали 14 очков. Мы уже бывали в таких ситуациях и постоянно говорили себе: «У нас есть опыт, мы уже были в «Финалах четырех» и знаем, что тут просто не бывает». Просто играли одну атаку за другой и ждали своих возможностей.

— Вы проигрывали с двузначной разницей. Чего стоит выстоять в такой ситуации в матче с действующим чемпионом?

— Вера. Нужно верить в партнеров, в самих себя. И продолжать биться, что бы ни случилось. Конечно, мы не хотим в каждом матче оказываться в таких условиях. Но то, как мы сохранили настрой и веру, говорит о характере команды.

— Казалось, что после трехочкового Клайберна исход игры решен. Но что случилось потом?

— «Реал» продолжал забивать. Йюль попал важный трехочковый. До этого Нандо забил тоже очень важный мяч из-за дуги, находясь рядом со скамейкой «Реала». Но игру решили наши подборы в концовке. Отелло [Хантер] забрал несколько отскоков, потом Уилл [Клайберн] тоже. И когда Йюль забил, нам нужно было просто быть верными своему курсу. Благодаря этому мы забили все штрафные и отбились на противоположном конце. Это было сильно.

— В команде наверняка шутили насчет дня рождения Клайберна?

— Уилл угрожал нам! Он сказал на тренировке: «Попробуйте только испортить мне день рождения!» Рад, что нам удалось доставить ему такой хороший подарок. Надеюсь, в воскресенье упакуем еще один, получше.

Серхио Родригес: «Даже если выиграем финал, бороду брить не буду»

Защитник ЦСКА — о болельщиках, финале с «Эфесом» и драгоценной бороде.

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— Это очень большая победа. Играть здесь, в Испании, против «Реала», и получить шанс его победить — это особенно. Нам всем уже знакомо это давление, мы ведь играем в большом клубе — ЦСКА. А вот отыгрываться — для нас непривычно. Но мы вернулись в игру и показали сегодня характер.

— Если выиграете Евролигу, побреетесь?

— Нет, не буду, но… Надо провести эти полтора дня до финала очень собранными. Настроиться на борьбу против очень серьезной команды. «Эфес» очень уверенно выглядит. Он победил в плей-офф «Барселону», только что выбил «Фенербахче» из «Финала четырех». Так что для нас будет крайне важно сохранить те же мотивацию и собранность, что и сегодня.

— А вот форвард «Фенербахче» Джиджи Датоме побрился, когда стал чемпионом…

— Но он сбрил волосы. Нет, я не буду! Но игра будет сложная.

— Говорят, что фанаты «Басконии» никогда не будут поддерживать «Реал». Однако сегодня, похоже, зал болел против ЦСКА.

— Главное — наши болельщики были великолепны. Их было немного, но они были шумными. И сильно нам помогли. Мы знаем, что от Москвы до Витории долгий путь, но мы очень рады, что они приехали. И рады за тех, кто остался в Москве. Это момент нашего общего счастья.

— Но что по поводу болельщиков «Басконии»? Они, похоже, свистели и гудели постоянно.

— Против нас? Нет, я так не думаю. Вообще на паркете не особо обращаешь внимание на такие вещи, но мы готовы ко всему. Три недели назад мы уже приезжали сюда и показали, что можем побеждать «Басконию» на ее площадке, при ее болельщиках.

— Эта площадка — счастливая для ЦСКА. За 10 лет команда четыре раза выходила в «Финал четырех» именно здесь.

— Давайте продолжим эту традицию и доведем дело до конца в воскресенье. Не уверен, что вы знаете, но я три года жил недалеко от Витории, в Бильбао, играл здесь за детскую команду. Так что это место для меня особенное.

— Вы здорово помогли команде в первой половине и в концовке. Что помогло в этом?

— Я хотел принести энергию со скамейки, сыграть сильно и поддержать темп. В последние 6-7 минут мы поймали ритм и действовали здорово. Соперник немного посыпался, и мы этим воспользовались.

— Вы играли за «Реал» и хорошо знаете, на что способен Серхио Йюль. Но сегодня он смазал три трехочковых за минуту…

— Зато потом забил (за 17 секунд до конца он сократил до «-1» и едва не позволил «Реалу» спасти игру. — «Матч ТВ»).

— Поверили в тот момент, что можете вырвать победу?

— В тот момент мы увидели, что «Реал» больше не может набирать очки так же легко, как набирал до этого. Мы прибавили в энергии, и в итоге это сказалось.

— У Уилла Клайберна был день рождения, и он принес много пользы.

— Да, когда в команде именинник — это всегда приносит удачу. И сегодня у него действительно был удачный день.

— Чего ждете от финала с «Эфесом»?

— «Эфес» играет очень уверенно, имеет хороший набор игроков. Так что нужно быть осторожными.

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