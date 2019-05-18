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Эмоции Ватутина, ярость тренера «Реала», суеверия, нервы и свист. Что окружало победу ЦСКА

18 мая 00:49
Эмоции Ватутина, ярость тренера «Реала», суеверия, нервы и свист. Что окружало победу ЦСКА
Фото: © Reuters
Армейцы вышли в финал Евролиги. Это было очень волнительно.
  • «Финал четырех Евролиги» проходит в испанской Витории 17–19 мая
  • ЦСКА в полуфинале победил мадридский «Реал», уступая почти весь матч. Первым финалистом ранее стал «Анадолу Эфес», победивший «Фенербахче» (92:73)
  • В воскресенье мы покажем матч за третье место (18:25 по Москве) и финал (21:25) в прямом эфире

В пятницу температура в Витории-Гастейс, столице Страны Басков, упала до девяти градусов, и дневные прогулки омрачал не только дождь, но и сильный ветер, выворачивавший зонты. К счастью, финишная прямая на пути к арене, названной в честь баскского политика-социалиста Фернандо Буэсы (его взорвали террористы ЭТА в феврале 2000-го), устроена так, что существенно ограждает от дождя и ветра.

Фото: © Денис Романцов 

Арену реконструировали семь лет назад, увеличив вместимость на шесть тысяч. Первым гостем обновленного дворца стал как раз мадридский «Реал» — с нынешним разыгрывающим ЦСКА Серхио Родригесом в составе. Накануне он заверил, что полностью восстановился после травмы голеностопа и на сто процентов готов к встрече с клубом, в котором провел шесть лет между двумя вылазками в НБА. Свои слова Чачо подтвердил в конце первой четверти — его пять очков взбодрили ЦСКА после неудачного начала матча (одно попадание с игры в стартовые семь минут). В конце второй четверти ЦСКА снова отпустил «Реал», смазав несколько трехочковых и пару раз потеряв мяч, но треха Уилла Клайберна с сиреной вернула оптимизм.   

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А вот группа поддержки ЦСКА не теряла оптимизма весь матч — даже в середине третьей четверти, когда отставание достигло одиннадцати очков и Сергей Кущенко взволнованно уставился в телефон, Андрей Ватутин задумчиво обхватил левой рукой подбородок, а их соседки — видимо, на удачу — поменялись местами. 

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В четвертой четверти, когда закипели страсти, ЦСКА начал отыгрываться, а тренер «Реала» Ласо яростно швырнул полотенце, Ватутин долго сидел в одной позе, сжав руки, а Кущенко, напротив, ежеминутно поднимался со стула и взмахами рук заводил игроков. Когда Клайберн сократил отставание до очка, вскочил и Ватутин — и кулаком рассек воздух. В последние две минуты такие подъемы стали регулярными. 

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Ну а финальные эмоции президента ЦСКА лучше один раз увидеть.

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В первом полуфинале, где бились стамбульские «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», трибуны заполнились процентов на девяносто. Болельщиков «Фенера» собралось куда больше. Болели они очень эмоционально, бодро скандируя кричалки и оглушительно свистя в трудные для их команды минуты. В начале второй четверти диктор даже просил фанатов не свистеть, чтобы не мешать судьям и игрокам, но турки, конечно, не послушались. К слову, в середине матча болельщики дружно аплодировали выхваченному камерой репортеру Radio Vitoria и диктору арены Рафе Мунтиону, который после тридцати лет в баскетболе завершает журналистскую карьеру. 

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Тренер соперника «Фенербахче» Эргин Атаман накануне эпатажно (и с долей юмора) заявил об уверенности в победе «Эфеса» и даже проанонсировал поездку на Ибицу после триумфа в финале. Круче всех в его команде — 30 очков — действовал Шейн Ларкин, сын легендарного бейсболиста «Цинциннати Редс» с непростой судьбой (почти всю жизнь борется с обсессивно-компульсивным расстройством). В середине сезона Ларкин конфликтовал с Атаманом и даже высмеивал его в твиттере, а весной стал главной звездой «Эфеса» — чего стоят хотя бы 37 очков в мартовской игре с «Барселоной». Уверенности Ларкину на «Буэса Арене» добавляло и то, что позапрошлый сезон он провел как раз в местной «Басконии». Она предлагала ему двухлетний контракт и прошлым летом, но Шейн выбрал «Эфес», где получил один из самых больших контрактов в Евролиге — 1,7 миллиона долларов.

Шейн Ларкин / Фото: © Reuters

Уязвленный травмами лидеров, Луиджи Датоме и Жоффре Ловерня, «Фенербахче» не смог повторить прошлогодний результат и выйти в финал (тренер Желько Обрадович пытался завести игроков, выскакивал на площадку во время таймаутов, но все без толку), а вот «Эфес» совершил запредельное: в 1996-м клуб первым среди турков выиграл европейский трофей (Кубок Корача), но потом ограничился лишь двумя выходами полуфиналами Евро- и Супролиги на рубеже веков. Характерно, что случилось это при нынешнем тренере Эргине Атамане (потом он дважды покидал клуб), а вот его преемники, среди которых были Дэвид Блатт и Душан Ивкович, выше четвертьфинала не забирались. 

Теперь главное открытие сезона встретится в финале с самым стабильным клубом Европы. Звучит захватывающе. 

Евролига. «Финал четырех». Полуфиналы

«Фенербахче» (Турция) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 73:92 (20:19, 20:26, 17:23, 16:24) 

ЦСКА (Россия) — «Реал» (Испания) — 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17)

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