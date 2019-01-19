Грусть Лёба и радость КАМАЗа. Лучшие мгновения «Дакара»-2019

17 января завершился один из самых сложных «Дакаров» в истории. На протяжении 10 дней грузовики, внедорожники, мотоциклы и другая техника боролись с бесконечной перуанской пустыней. Лучшие кадры легендарной гонки — в галерее «Матч ТВ».

2019-01-19T09:13:09+03:00 17 января завершился один из самых сложных «Дакаров» в истории. На протяжении 10 дней грузовики, внедорожники, мотоциклы и другая техника боролись с бесконечной перуанской пустыней. Лучшие кадры легендарной гонки — в галерее «Матч ТВ».

Команда «КАМАЗ-мастер» в полном составе перед стартом марафона

Трибун на «Дакаре» нет, поэтому болельщики вольны располагаться в любой точке маршрута

На стартовых участках ралли еще можно было увидеть какую-то зелень

КАМАЗ Дмитрия Сотникова в естественной среде обитания

Участникам «Дакара-2019» даже удалось побывать на пляже. Проездом…

Великий Себастьен Лёб на «Пежо» борется с «Мини Купером» Ясида Аль-Раджи

А вот и те самые пески, которых так опасались гонщики. Впрочем, КАМАЗу Айрата Мардеева они нипочем

Грустный взгляд Андрея Каргинова. Его экипаж был дисквалифицирован за наезд на болельщика, который попал под колеса российского грузовика

Мотоциклам в этой пустыне пришлось тяжелее всего

В черно-белом фильтре покорение песков выглядит еще эпичнее

Пятикратный чемпион «Дакара» Сириль Депре в перуанских дюнах

Забавный представитель новой категории на «Дакаре» SXS в сопровождении вертолета

Квадроциклы держатся вместе, чтобы не потеряться в пустыне

Песчаная лестница в небо

Конкуренты КАМАЗа: Жерар де Рой на IVECO и Сергей Вязович на МАЗе

Не бывает гонок без аварий, но на «Дакаре» пилоты других команд и даже классов не проезжают мимо и не оставляют товарищей в беде

Экипаж Дмитрия Сотникова недалеко от финиша. В итоговой классификации эта машина станет второй

Себастьен Лёб пришел первым на четырех этапах «Дакара-2019», но в итоге занял лишь третье место

Победу же в зачете внедорожников одержал гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия

А вот и победители зачета грузовиков: Эдуард Николаев (справа), Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков. Для Николаева это уже четвертый триумф на «Дакаре» в качестве пилота

«КАМАЗ-мастер» празднует очередную победу в самой престижной гонке мира

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Фото: КАМАЗ-мастер, Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru