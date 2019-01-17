Экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Николаевым стал победителем «Дакара», Нифонтова вошла в историю
Еще один КАМАЗ — Дмитрия Сотникова — стал вторым с отставанием в 25 минут. Тройку общего зачета замкнул голландец Жерар Де Рой из «Ивеко».
Победителем же заключительного этапа стал другой гонщик на «Ивеко» — Тон ван Генугтен, вторым добрался до финиша Алеш Лопрайс на «Татре», третьим — Сотников.https://twitter.com/dakar/status/1085934427153358849
Стоит отметить, что «КАМАЗ-мастер» недосчитался двух экипажей на заключительных этапах ралли-рейда. Из-за технических проблем прекратил борьбу Айрат Мардеев, а Андрея Каргинова ранее сняли с «Дакара» после наезда на ногу болельщика, который стоял на пути движения грузовиков в пустыне и не успел уйти с дороги.Открыть видео
Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова стала первой женщиной, которая смогла финишировать на «Дакаре» в категории, где участники выступают без техподдержки.https://twitter.com/dakar/status/1085908322241388545
В категории SxS десятку общего зачета замкнул Сергей Карякин. Он долгое время лидировал, но серьезная авария и многочасовой ремонт лишил его шансов на победу.https://twitter.com/dakar/status/1084860192871731200
«Дакар-2019». 10-й этап. Писко — Лима. Общий зачет
Грузовики
1. Эдуард Николаев — 41:01.35
2. Дмитрий Сотников (оба — Россия, «КАМАЗ-мастер») — +25.36
3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — +1:34.44
Автомобили
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — 34:38.14
2. Нани Рома (Испания, «Мини») — +46.42
3. Сеьастьян Леб (Франция, PH Sport) — + 1:54.18
SxS
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 42:19.05
2. Жерар Фаррес Гуэль (Испания, Can-Am) — +1:02.35
3. Рейналдо Маркес Варела (Бразилия, Can-Am) — +1:05.19
10. Сергей Карякин (Россия, BRP) — +8:25.53
Мотоциклы
1. Тоби Прайс (Австралия «Ред Булл») — 33:57.16
2. Матиас Волкнер (Австрия «Ред Булл») — +9.13
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») — 43:01.54
2. Херемьяс Фериоли (Аргентина, «Ямаха») — +1:55.37
3. Густаво Галлего (Аргентина, «Ямаха») — +2:11.48