Экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Николаевым стал победителем «Дакара», Нифонтова вошла в историю

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым стал чемпионом ралли-многодневки «Дакар-2019» в зачете грузовиков.

2019-01-17T19:27:18+03:00 Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым стал чемпионом ралли-многодневки «Дакар-2019» в зачете грузовиков.

Еще один КАМАЗ — Дмитрия Сотникова — стал вторым с отставанием в 25 минут. Тройку общего зачета замкнул голландец Жерар Де Рой из «Ивеко».

Победителем же заключительного этапа стал другой гонщик на «Ивеко» — Тон ван Генугтен, вторым добрался до финиша Алеш Лопрайс на «Татре», третьим — Сотников.

Стоит отметить, что «КАМАЗ-мастер» недосчитался двух экипажей на заключительных этапах ралли-рейда. Из-за технических проблем прекратил борьбу Айрат Мардеев, а Андрея Каргинова ранее сняли с «Дакара» после наезда на ногу болельщика, который стоял на пути движения грузовиков в пустыне и не успел уйти с дороги.

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова стала первой женщиной, которая смогла финишировать на «Дакаре» в категории, где участники выступают без техподдержки.

В категории SxS десятку общего зачета замкнул Сергей Карякин. Он долгое время лидировал, но серьезная авария и многочасовой ремонт лишил его шансов на победу.

«Дакар-2019». 10-й этап. Писко — Лима. Общий зачет

Грузовики

1. Эдуард Николаев — 41:01.35

2. Дмитрий Сотников (оба — Россия, «КАМАЗ-мастер») — +25.36

3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — +1:34.44

Автомобили

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — 34:38.14

2. Нани Рома (Испания, «Мини») — +46.42

3. Сеьастьян Леб (Франция, PH Sport) — + 1:54.18

SxS

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 42:19.05

2. Жерар Фаррес Гуэль (Испания, Can-Am) — +1:02.35

3. Рейналдо Маркес Варела (Бразилия, Can-Am) — +1:05.19

10. Сергей Карякин (Россия, BRP) — +8:25.53

Мотоциклы

1. Тоби Прайс (Австралия «Ред Булл») — 33:57.16

2. Матиас Волкнер (Австрия «Ред Булл») — +9.13

Квадроциклы

1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») — 43:01.54

2. Херемьяс Фериоли (Аргентина, «Ямаха») — +1:55.37

3. Густаво Галлего (Аргентина, «Ямаха») — +2:11.48