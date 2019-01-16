Оксана Косаченко: «Дисквалификация Каргинова на «Дакаре» — это ответственность человека, пришедшего посмотреть на «гоночки»

Автоспортивный менеджер и региональный координатор «Дакара» Оксана Косаченко в интервью «Матч ТВ» поделилась впечатлениями от проходящего в Перу ралли-марафона, назвала дисквалификацию пилота «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова жестким решением, а также рассказала, чего стоит ждать от перестановок в «Феррари» и «Макларене».

2019-01-16T13:50:43+03:00 Автоспортивный менеджер и региональный координатор «Дакара» Оксана Косаченко в интервью «Матч ТВ» поделилась впечатлениями от проходящего в Перу ралли-марафона, назвала дисквалификацию пилота «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова жестким решением, а также рассказала, чего стоит ждать от перестановок в «Феррари» и «Макларене».

— «Дакар»-2019 оправдывает ожидания в спортивном и организационном плане?

— «Дакар» снова стал «Дакаром» в его классическом понимании. Это самое важное. Участники марафона не устают повторять про отсутствие дорог и огромное количество песка. Маршрут очень напоминает то, что раньше было в Африке, только чуть более гористый. С точки зрения спорта мне пока нравится почти все, за некоторым исключением. В плане же организации все идет на самом высоком уровне. При этом сейчас промоутерам «Дакара» приходится значительно проще: соревнования проходят в одной стране, все контролируется одними и теми же людьми, не меняются стандарты. Очень радостно за наших спортсменов, хотя без потерь все-таки не обошлось. Очень достойно выглядит Сергей Карякин, проявляющий волю к победе. Тем более с учетом той ужасной аварии, которая была у него в прошлом году. Для нас то, что Сергей едет, это уже победа. Большой привет Насте Нифонтовой, ей удалось опередить Дмитрия Агошкова. За Владимира Васильева и Константина Жильцова немного обидно, но они пропустили пару лет на «Дакаре», а два года здесь это очень много. Здорово, что они вообще вернулись в эту гонку. «Африка Эко Рейс» и «Дакар» — совершенно разные соревнования, разный уровень. Наш экипаж это прекрасно понимал. Они поставили для себя очень высокую планку, и здорово, что тянутся к ней. Желаю им не сворачивать с этого пути. Кстати, хочется поздравить с победой на «Африка Эко Рейс» промоутера Гран-при России в «Формуле-1» Алексея Титова. Это говорит о высоком уровне и о том, что ему надо стремиться на «Дакар».

— Большой общественный резонанс вызвала дисквалификация экипажа пилота «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.

— Мне кажется, что в соревновании, с коммерческой точки зрения настолько затратном, так безжалостно обходиться с экипажем, наверное, не совсем корректно. С другой стороны, ставки очень высоки — человеческая жизнь. В этом, давайте честно скажем, нет никакой вины организаторов. Невозможно натянуть сетку на протяжении всего маршрута «Дакара», когда мы едем по открытому пространству. Каждый болельщик, выходящий на трассу, берет на себя личную ответственность, и когда люди стоят по маршруту следования, они должны думать, насколько близко могут размещаться к месту прохождения гоночных экипажей. Поэтому я здесь ни в коей мере не обвиняю ни нашего пилота, ни организаторов — это ответственность того человека, который пошел посмотреть на «гоночки».

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Жесткое решение с дисквалификацией? Да. Но и мероприятие очень высокого уровня. Мы что, хотим, чтобы экипаж приехал на бивуак, а ему пальчиком пригрозили? Соглашусь с Владимиром Чагиным, что, наверное, решение могло быть помягче, но то, что это очень опасный инцидент, — правда. Многие в этом усматривают расчистку места на пьедестале для кого-то, поскольку «КАМАЗ-мастер» все время в одни ворота выигрывает. Да, наши ребята заняли бы три призовых места, но вмешалось жесткое дисциплинарное взыскание. Почти уверена, что «КАМАЗ-мастер» будет оспаривать это решение, но сделать это можно уже после гонки. Это небольшой негатив, который сказывается на общих впечатлениях.

— А что можно отнести к позитивным моментам?

— Машины новые. Мы вообще не понимали, как они поедут. Их нельзя было в реальных условиях опробовать, ведь такого песка, как в Перу, нигде нет. Поэтому тот факт, что все построено правильно и машина способна выигрывать даже по новым техническим требованиям, — огромное достижение «КАМАЗ-мастер». Тем более что еще два года назад были разговоры о том, что в связи с изменением технического регламента команда откажется от «Дакара».

— Поговорим о «Формуле-1», где главным событием межсезонья стала отставка руководителя «Феррари» Маурицио Арривабене и назначение на его место Маттиа Бинотто. Кроме того, в скудерию может вернуться Стефано Доменикали. Как эти перемены скажутся на итальянской конюшне?

— Главный вопрос — сможет ли прекрасный инженер стать хорошим боссом. Бинното — человек корпоративный, дорос до теперешней должности от самой низкой ступеньки. Понятно, что он обладает невероятным инженерным потенциалом, но никто не знает, хорош ли он как руководитель. Арривабене пришел из маркетинговой среды, то есть немного понимал в процессах коммуникации с людьми, хотя это и очень жесткий человек. А что может Бинотто? Весь инженерный департамент на его стороне, но «Ф-1» — это не только инженерия, но и общение с пилотами, умение сплотить пять сотен человек вокруг себя и какой-то важной идеи. На данный момент в «Феррари» некое двоевластие. С одной стороны — Бинотто, с другой — Себастьян Феттель. И ситуация еще может усугубиться вмешательством Шарля Леклера, с которым у Себа не будет легкой жизни. Доменикали? Он очень мягкий. В том смысле, что ему удается обходить острые углы и избегать конфликтов. Его возвращение могло бы сплотить команду. Если нет, то бесспорным лидером должен стать один из пилотов, поскольку Бинотто больше будет сфокусирован на развитии машины, нежели на развитии команды.

— Почему в тандеме с Леклером Феттелю будет не так комфортно, как с Кими Райкконеном?

— Шарль — это человек, который будет подталкивать и сильно раздражать. Мы совершенно четко знаем, что когда раздражается тот же Льюис Хэмилтон, он собирается и выдает максимум своих возможностей. А у Феттеля могут быть срывы и ошибки.

— Кстати, об ошибках. Из-за неубедительного выступления в прошлом сезоне Вальттери Боттас лишился своего многолетнего спонсора в лице компании «Виури». Это может повлиять на карьеру финна в «Формуле-1»?

— Нет. Контракт с этой компанией — это дополнительные деньги, которые он потерял. Все основное у него базируется на менеджерских отношениях с Тото Вольффом. Конечно, это некий удар по имиджу спортсмена. Но имидж базируется на результатах. На фоне Льюиса Вальттери выглядит таким откровенным, честным вторым пилотом. Он не конкурентный, беззубый. Это не Леклер рядом с Себом. Так что внутри команды раздражителя у Хэмилтона нет. Что есть Вальттери, что его нет — Льюис этого не замечает. На мой взгляд, в такой команде и при многократном чемпионе должен быть очень жесткий напарник. Вот Нико Росберг для Льюиса был куда большим раздражителем.

— Райкконен сможет добиваться результата в «Заубере»?

— Там спорта будет гораздо больше. Там нет никаких ограничений, просто участие в «Формуле-1» ради гонок. Понятно, что есть какие-то менеджерские интересы, но в основном это будет езда ради езды, то есть мы увидим расслабленного и спокойного Кими.

— А каким мы увидим Даниила Квята, вернувшегося в «Торо Россо»?

— Трудно сказать. Даниил стал энергичнее, но что предоставит машина, мы не знаем. Мало информации о том, что происходит с «Хондой». В «Ред Булле» говорят, что они уже перепрыгнули «Рено». Это невозможно. Да, сейчас резкие скачки технологий, но не в такой же степени. С чего вы вообще это решили? Вы знаете, что сейчас происходит в «Рено»? Даниилу надо надеяться на то, что японские мотористы нашли какое-то важное открытие. В противном случае, боюсь, что «Ред Булл» просядет, и все будет в угоду первой команде, а «Торо Россо» превратится в типичный придаток.

— Что скажете о новом управляющем директоре «Макларена» Андреасе Зайдле?

— У «Макларена» сильнейшее приобретение. Зайдль — это умение работать с большим количеством людей и в очень сжатые сроки решать вопросы. У него типично немецкий подход к делу — разложить все по полочкам. С его приходом там все станет более системно, но все равно в этом году команду на пьедестале мы не увидим.

«Дакар-2019». Дневник от 16.01.2019

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Фото: Charles Coates / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Астапкович