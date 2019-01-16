Сотников победил на 8-м этапе «Дакара» и обошел Николаева в общем зачете
Начнем с зачета грузовиков. Выиграл этап экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, быстрее других справившийся со спецучастком. Вторым финишировал белорусский гонщик Сергей Вязович, а замкнул тройку голландец Жерар де Рой на «Ивеко».https://twitter.com/dakar/status/1085279179841695745
Четырехкратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев завершил этап пятым. Дважды по ходу прохождения дистанции у экипажа россиянина возникали проблемы, стоившие ему драгоценного времени.https://twitter.com/dakar/status/1085242607633092614
Из-за неприятностей, Николаев уступил лидерство в общем зачете ралли-марафона Сотникову.
Неудачно прошел день для американского мотоциклиста Рики Брабеца. Гонщик лидировал в общем зачете, но вынужден был закончить борьбу из-за отказа двигателя.https://twitter.com/dakar/status/1085202499722719232
Выиграл этап в зачете мотоциклов австралиец Маттиас Волкнер.
Среди автомобилей первенствовал экипаж француза Себастьяна Леба. Лидерство в тотале сохранил катарец Нассер Аль-Аттия.https://twitter.com/dakar/status/1085255802485727232
«Дакар-2019». 8-й этап. Сан-Хуан Де Маркона — Писко
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — 4:38.06
2. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) — +23.13
3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — +25.09…
5. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +59.43
Общий зачет
1. Дмитрий Сотников — 35:01.35
2. Эдуард Николаев (оба — Россия, «КАМАЗ-мастер») — +26.49
3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — +1:07.43
SxS
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 4:38.34
2. Кристиан Баумгарт (Бразилия, X RALLY TEAM) — +4.47
3. Херард Фаррес Гуэль (Испания, MONSTER ENERGY CAN-AM) — +10.04
Общий зачет
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 36:16.18
2. Родриго Хавьер Морено Пиацолли (Чили, Can-Am) — +54.10
3. Херард Фаррес Гуэль (Испания, MONSTER ENERGY CAN-AM) — +1:08.09
Автомобили
1. Себастьян Леб (Франция, PH Sport) — 3.54,53
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — +7,27
3. Якуб Пржигонский (Польша, «Икс-рейд») — +15,15
Общий зачет
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — 29:15,50
2. Нани Рома (Испания, «Мини») — +46,29
3. Себастьян Леб (Франция, PH Sport) — +46,45
Мотоциклы
1. Маттиас Уолкнер (Австрия, «Ред Булл») — 3:55.25
2. Пабло Квинтанилья (Чили, «Хускварна») — +0.45
3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) — +1.13
Общий зачет
1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) — 28:53.08
2. Пабло Квинтанилья (Чили, «Хускварна») — +1.03
3. Маттиас Уолкнер (Австрия, «Ред Булл») — +6.35
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») — 05:18.53
2. Густаво Галлего (Аргентина, «Ямаха») — +9.10
3. Херемьяс Фериоли (Аргентина, «Ямаха») — +9.16
Общий зачет
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») — 36:35.51
2. Херемьяс Фериоли (Аргентина, «Ямаха») — +1:24.52
3. Густаво Галлего (Аргентина, «Ямаха») — +1:47.49