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Сотников победил на 8-м этапе «Дакара» и обошел Николаева в общем зачете

00:08
Сотников победил на 8-м этапе «Дакара» и обошел Николаева в общем зачете
Эдуард Николаев / Фото: © Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Sport/Getty Images
В Перу подошел к концу восьмой этап престижного ралли-марафона «Дакар». Все результаты — здесь.

Начнем с зачета грузовиков. Выиграл этап экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, быстрее других справившийся со спецучастком. Вторым финишировал белорусский гонщик Сергей Вязович, а замкнул тройку голландец Жерар де Рой на «Ивеко».

https://twitter.com/dakar/status/1085279179841695745

Четырехкратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев завершил этап пятым. Дважды по ходу прохождения дистанции у экипажа россиянина возникали проблемы, стоившие ему драгоценного времени.

https://twitter.com/dakar/status/1085242607633092614

Из-за неприятностей, Николаев уступил лидерство в общем зачете ралли-марафона Сотникову.

Неудачно прошел день для американского мотоциклиста Рики Брабеца. Гонщик лидировал в общем зачете, но вынужден был закончить борьбу из-за отказа двигателя.

https://twitter.com/dakar/status/1085202499722719232

Выиграл этап в зачете мотоциклов австралиец Маттиас Волкнер.

Среди автомобилей первенствовал экипаж француза Себастьяна Леба. Лидерство в тотале сохранил катарец Нассер Аль-Аттия.

https://twitter.com/dakar/status/1085255802485727232

«Дакар-2019». 8-й этап. Сан-Хуан Де Маркона — Писко

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — 4:38.06

2. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) — +23.13

3.  Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — +25.09…

5. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +59.43

Общий зачет

1. Дмитрий Сотников — 35:01.35

2. Эдуард Николаев (оба — Россия, «КАМАЗ-мастер») — +26.49

3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — +1:07.43

SxS

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 4:38.34

2. Кристиан Баумгарт (Бразилия, X RALLY TEAM) — +4.47

3. Херард Фаррес Гуэль (Испания, MONSTER ENERGY CAN-AM) — +10.04

Общий зачет

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 36:16.18

2. Родриго Хавьер Морено Пиацолли (Чили, Can-Am) — +54.10

3. Херард Фаррес Гуэль (Испания, MONSTER ENERGY CAN-AM) — +1:08.09

Автомобили

1. Себастьян Леб (Франция, PH Sport) — 3.54,53

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — +7,27

3. Якуб Пржигонский (Польша, «Икс-рейд») — +15,15

Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — 29:15,50

2. Нани Рома (Испания, «Мини») — +46,29

3. Себастьян Леб (Франция, PH Sport) — +46,45

Мотоциклы

1. Маттиас Уолкнер (Австрия, «Ред Булл») — 3:55.25

2. Пабло Квинтанилья (Чили, «Хускварна») — +0.45

3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) — +1.13

Общий зачет

1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) — 28:53.08

2. Пабло Квинтанилья (Чили, «Хускварна») — +1.03

3. Маттиас Уолкнер (Австрия, «Ред Булл») — +6.35

Квадроциклы

1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») — 05:18.53

2. Густаво Галлего (Аргентина, «Ямаха») — +9.10

3. Херемьяс Фериоли (Аргентина, «Ямаха») — +9.16

Общий зачет

1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») — 36:35.51

2. Херемьяс Фериоли (Аргентина, «Ямаха») — +1:24.52

3. Густаво Галлего (Аргентина, «Ямаха») — +1:47.49

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