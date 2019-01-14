2019-01-14T23:47:34+03:00 Николаев завершил седьмой этап «Дакара» с третьим временем, Карякин продолжил гонку после серьезной аварии

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева показал третье время на этапе ралли-многодневки «Дакар-2019» и сохранил лидерство в общем зачете.

Первым преодолел дистанцию голландец Жерар Де Рой на «Ивеко». Вторым стал белорусский пилот МАЗа Сергей Вязович.

Российский пилот Snag Racing Team в классе SxS Сергей Карякин попал в аварию. В одном из эпизодов мотовездеход россиянина нырнул с песчаного спуска и перевернулся. В результате этого происшествия Карякин и его штурман Антон Власюк потеряли много времени, но продолжили гонку.

В общем зачете Карякин опустился на 10-е место, его отставание от лидера составляет четыре с половиной часа.

«Дакар-2019». 7-й этап. Сан-Хуан-де-Маркона — Сан-Хуан-де-Маркона

Грузовики

1. Жерар Де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — 4:47,27

2. Сергей Вязович (Белоруссия, «МАЗ-спортавто») — +30,55

3. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +34,35…

7. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер) — +1:25.30

Квадроциклы

1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») — 5:04.48

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») — +04.10

3. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») — +08.01

Автомобили

1. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») — 04:00.01

2. Нани Рома (Испания, «Мини») — + 4.33

3. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») — + 9.28

Мотоциклы

1. Сэм Сандерленд (Великоритания, «Ред Булл») — 3:51.41

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») — +1.51

3. Рики Брабек (США, «Хонда») — +6.30

Мотовездеходы

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 4:30.08

2. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) — +22.04

3. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Чили, Can-Am) — +23.08…

20. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing Team) — +5:11.27