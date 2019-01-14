Николаев завершил седьмой этап «Дакара» с третьим временем, Карякин продолжил гонку после серьезной аварии
Экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева показал третье время на этапе ралли-многодневки «Дакар-2019» и сохранил лидерство в общем зачете.
Первым преодолел дистанцию голландец Жерар Де Рой на «Ивеко». Вторым стал белорусский пилот МАЗа Сергей Вязович.https://twitter.com/dakar/status/1084911567416758273
Российский пилот Snag Racing Team в классе SxS Сергей Карякин попал в аварию. В одном из эпизодов мотовездеход россиянина нырнул с песчаного спуска и перевернулся. В результате этого происшествия Карякин и его штурман Антон Власюк потеряли много времени, но продолжили гонку.https://twitter.com/dakar/status/1084860192871731200
В общем зачете Карякин опустился на 10-е место, его отставание от лидера составляет четыре с половиной часа.
«Дакар-2019». 7-й этап. Сан-Хуан-де-Маркона — Сан-Хуан-де-Маркона
Грузовики
1. Жерар Де Рой (Нидерланды, «Ивеко») — 4:47,27
2. Сергей Вязович (Белоруссия, «МАЗ-спортавто») — +30,55
3. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +34,35…
7. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер) — +1:25.30
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») — 5:04.48
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») — +04.10
3. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») — +08.01
Автомобили
1. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») — 04:00.01
2. Нани Рома (Испания, «Мини») — + 4.33
3. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») — + 9.28
Мотоциклы
1. Сэм Сандерленд (Великоритания, «Ред Булл») — 3:51.41
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») — +1.51
3. Рики Брабек (США, «Хонда») — +6.30
Мотовездеходы
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 4:30.08
2. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) — +22.04
3. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Чили, Can-Am) — +23.08…
20. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing Team) — +5:11.27