Лёб, Росси, Чагин. Закрытый клуб, в который попал Хэмилтон

Теперь Льюис в одном ряду с великими гонщиками.

Теперь Льюис в одном ряду с великими гонщиками.

После Гран-при Турции Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира и достиг вершины «Формулы-1». Из-за доминирования «Мерседеса» с самого начала гибридной эры многие не хотят признавать достижений британца. Но с цифрами сложно спорить, а они говорят, что Льюис точно заслуживает места в клубе самых титулованных гонщиков планеты. Перечисляем остальных рекордсменов, прописавшихся в этом зале славы.

Михаэль Шумахер («Формула-1», 7 титулов)

Безусловно, Михаэля нельзя не назвать великим — до недавнего времени его количество титулов было рекордным, да и на данный момент он все еще обладает не побитыми никем достижениями. Например, у Шумахера больше всего быстрых кругов (77), а также добытых подряд пьедесталов (19) и титулов (5). Более того, лишь недавно по некоторым показателям Хэмилтон либо обогнал немца (количество побед — 94 против 91), либо сравнялся с ним (количество побед на одном и том же Гран-при — 8).

Суммарно за 19 лет карьеры, хоть и с перерывом, Шумахер выступал за четыре коллектива, главным из которых, разумеется, стала «Феррари». Именно приход немца вывел скудерию из кризиса, вернул на вершину и сделал доминирующей силой с 2000-го по 2004 год. Михаэль стал самым настоящим олицетворением скорости, а его фамилией нарекают любого лихача на дороге во всем мире.

Себастьен Лёб (WRC, 9 титулов)

Самый титулованный раллист мира завершил полноценную карьеру в WRC в 2012-м, но и по сей день продолжает заявляться на несколько гонок в любимой серии. На данный момент рекорды Лёба держатся по большинству личных показателей: у него больше всего титулов (9 против 6 у Себастьена Ожье), побед на этапах (79; 48 у Ожье) и спецучастках (925; 821 у Маркку Алена), а также пьедесталов (119 против 97 у Карлоса Сайнса-старшего).

Все девять побед в чемпионате Себастьен одержал подряд, выступая за «Ситроен». Он дважды выигрывал титул с минимальным преимуществом — в 2009-м за счет первого места на финальном этапе (93 очка против 92 у Мики Хирвонена) и в 2006-м (112 очков против 111 у Маркуса Гронхольма). Тогда задел относительно соперников был настолько большой, что сломанная во время велозаезда рука и, как следствие, отсутствие на последних четырех ралли сезона позволили Лёбу все равно остаться впереди, пусть даже и на одно очко. Максимально же Себастьян опережал своего соперника на 105 очков (2010-й; 276 против 171 у Яри-Матти Латвалы) — в том году он не попал на пьедестал лишь на одном этапе.

Джакомо Агостини (15 титулов чемпиона мира по мотогонкам, 8 из них — в премьер-классе 500сс)

Из 13 сезонов в высшем классе мотоциклетных гонок Джакомо не доминировал лишь в пяти. С этим связана веселая история. В 1967-м итальянец завоевал титул в плотной борьбе с Майком Хейлвудом — по итогам сезона у них было одинаковое количество очков (тогда они считались по результатам лучших шести заездов). В данном случае, поскольку из этой выборки побед и вторых мест было поровну, судьям пришлось считать и другие результаты — Агостини на один раз больше оказался на второй ступени пьедестала.

Однако по окончании того сезона «Хонда», за которую ездил Майкл, ушла из чемпионата и заплатила ему, дабы тот не выступал в серии ни за какую другую команду на случай возвращения японского производителя обратно. Исчезновение главного соперника привело к учинению Джакомо тотального доминирования. В том числе и в связи с этими событиями Агостини установил один из самых удивительных рекордов — он одержал 20 побед подряд, выиграв все старты с 1968-го по 1970 год.

Валентино Росси (7 титулов, 6 из которых — в эпоху MotoGP)

В общей сложности Росси от его супертитулованного предшественника отделяет лишь одно звание чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Однако из-за не самого молодого возраста и сильных соперников в следующем году Доктору вряд ли удастся сравняться по количеству титулов с Агостини. Но это вовсе не умаляет величия Валентино — он больше всех участвовал в заездах (353), держит рекорды по количеству побед (89 против 68 у Агостини) и финишей на пьедестале (199 против 114 у Хорхе Лоренсо).

За 21 год карьеры в своих победных сезонах он всегда опережал соперников минимум на 45 очков (в 2009-м с самым малым количеством первых мест в победном году — 6; Росси — 306, Лоренсо — 261) и максимум на 147 очков (2005-й, 16 побед; Росси — 367, Марко Меландри — 220).

Джимми Джонсон (НАСКАР, 7 титулов)

Джонсон 20 сезонов (19 полных) ездил в высшем дивизионе НАСКАР, и все это время — за одну команду («Хендрик Моторспортс»). С 2001 года Джимми одержал 83 победы — больше, чем кто-либо из действующих пилотов (за ним следует Кевин Харвик с 58-ю первыми местами). Он является абсолютным рекордсменом по количеству чемпионств подряд (что с системой плей-офф не так просто сделать) — американец пять раз, с 2006-го по 2010-й, становился итоговым лидером личного зачета. Подобное получилось только у пилота 1970-х Кейла Ярборо (три титула подряд).

Джонсон не единственный с семью титулами в кармане — по этому показателю он догнал своих предшественников Дейла Эрнхарта-старшего (76 побед) и Ричарда Петти (200 побед), но именно Джимми считается настоящим королем серии. 2020 год стал последним для Джонсона в НАСКАР — в следующем ветеран попробует свои силы в «Индикаре».

Скотт Диксон (современный «Индикар», 6 титулов)

Диксон, как и Джонсон, всю свою карьеру, начиная с 2003 года, выступает только за одну команду — «Чип Ганасси». Он известен за свое умение хорошо экономить топливо — очевидно, не без него Скотту удалось выиграть 49 раз (и еще один за два сезона в ЧампКаре).

Самым удивительным можно назвать титул 2015-го — тогда Диксон и Хуан Пабло Монтойя после заключительного уик-энда сравнялись по очкам в личном зачете, и американцу удалось выиграть эту битву лишь за счет большего количества побед в сезоне (4 — у Диксона и 2 — у Монтойи). С самым же большим отрывом Скотт добыл титул в 2018-м, когда обошел Александра Росси на 57 очков.

Бернд Шнайдер (ДТМ, 5 титулов)

За всю долгую и непростую историю немецкого кузовного чемпионата Шнайдера можно назвать самым успешным — максимально приблизиться к его достижению удалось только Клаусу Людвигу и Рене Расту с тремя титулами ДТМ.

Более того, Бернд до сих пор держит абсолютный рекорд по победам (43 против 37 у Людвига), пьедесталам с 2000 года (103; 76 — у Маттиаса Экстрема), поулам (25; 21 — у Экстрема) и быстрым кругам (62; 24 — у Джейми Грина). С самым большим отрывом Мистер ДТМ победил в 2000-м — 59 очков; с минимальным (в 4 очка) — в 2003-м.

Том Кристенсен («24 часа Ле-Мана», 9 побед)

За свою карьеру Том 18 раз стартовал в легендарном марафоне и выиграл рекордные девять раз, шесть из них — подряд (остальным пилотам пока не удавалось побеждать больше трех раз без перерыва). В том числе он чаще всех оказывался на пьедестале — 14 раз.

Все эти годы он выступал за «Ауди» в высшем классе прототипов (сейчас — LMP1). Помимо этого, Кристенсен 7 раз в своем классе (6 всего) становился первым в «12 часах Себринга» из 13 предпринятых попыток.

Стефан Петерансель («Дакар», 13 побед)

Стефан дебютировал в ралли-рейде «Дакар» в 1988 году в категории мотоциклов. Вместе с «Ямахой» он 10 раз заезжал в пески и в шести из них победил, поставив новый рекорд. В 1999-м, после своей последней победы на байке, Петерансель пересел на автомобили и начал покорять «Дакар» по-новому.

Пусть и не с первого раза, но за 21 год француз, выступая за шесть разных производителей и периодически к ним возвращаясь, семь раз выигрывал и поставил новый рекорд по количеству первых мест, пьедесталов и побед на спецучастках.

Владимир Чагин («Дакар», 7 побед)

Еще одному гонщику, хоть и в другой категории, до сих пор тоже нет равных. Чагин 19 раз участвовал в «Дакаре» за КАМАЗ в зачете грузовиков. Владимир семь раз одержал победу и, как Петерансель, захватил все основные достижения — он стал рекордсменом по количеству первых мест и побед на спецучастках (63; с 1999 года).

В 2012-м Царь Дакара принял решение завершить карьеру и остаться в команде в качестве руководителя гоночной программы, а затем и главы коллектива.

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